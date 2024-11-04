"База для економіки": У Міносвіти назвали найпопулярніші професії серед вступників у профтехи

У жовтні завершилась вступна кампанія до професійно-технічних навчальних закладів. Найпопулярнішими професіями стали кухар, автослюсар, електрогазозварник, кондитер, водій і тракторист.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

Зазначається, що також до десяти найпотрібніших на ринку праці України за кількістю вакансій на сайтах пошуку роботи входять кухар, водій та слюсар.

Цього року професійну освіту обрали понад 94,8 тис. учнів, а загалом розпочали навчання 219 тис. 438 осіб.

Важливо, що обсяг виконання регіонального замовлення становить 92%, що на 4% вище за показник 2023 року (88%). Це, як наголошують у МОН, демонструє позитивну тенденцію в тому, як заклади адаптуються до потреб локального бізнесу.

Так змінюються тенденції вступу в профтех у 2024 році, де учні демонструють готовність обирати професії, які потрібні бізнесу сьогодні та будуть затребувані в майбутньому.

"Робітничі професії є базою для економіки України, особливо в період відбудови. Наше завдання – донести до молоді, наскільки важливою є їхня роль у цьому процесі. Нам потрібно пояснити, що професійна освіта – це про свідомий вибір, адже мотивація обирати ці спеціальності має йти не лише від запиту ринку праці, а й від розуміння учнями того, що вони можуть повноцінно реалізуватись та побудувати успішну кар’єру, обравши профтех", – наголосив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

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Лідерами серед регіонів, які отримали найбільше заяв на навчання за регіональним замовленням, стали Дніпропетровщина – 5423 учні, Львівщина – 4829 учнів, місто Київ – 4526 учнів.

Як повідомлялося, на ринку праці України з’явились 42 нові професії, зокрема у сфері ІТ, охорони здоров’я, а також у соціальній та фінансовій сферах.