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Суд визнав "ДТЕК Східенерго" Ахметова банкрутом

Суд визнав Східенерго ДТЕК банкрутом

Господарський суд Донецької області 28 жовтня визнав банкрутом ТОВ "ДТЕК Східенерго", що експлуатувало три електростанції на сході України.

Про це свідчать дані у судовому реєстрі, передає liga.net.

Основна діяльність ДТЕК Східенерго бізнесмена Ріната Ахметова здійснювалась на:

  • Зуївській ТЕС – з березня 2017 року компанія втратила контроль над цим активом через військові дії на непідконтрольній Україні території,
  • Луганській ТЕС – з лютого 2022 року виробнича діяльність припинена через окупацію міста Щастя,
  • Курахівській ТЕС – не працює з 2023 року через обстріли та наближення фронту.

У лютому 2024 року суд відкрив провадження у справі про банкрутство компанії.

На початку жовтня один із кредиторів – ПАТ "Донбасенерго" – ініціював план санації боржника (фінансового оздоровлення). Інші кредитори, включаючи DTEK Trading, ДТЕК Дніпроенерго та Пенсійний фонд, висловили заперечення.

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Суд визнав запропонований Донбасенерго план санації нереалістичним, враховуючи надкритичну неплатоспроможність, відсутність ліквідності та економічної стійкості, а також відсутність власних ресурсів та блокування більшості активів ДТЕК Східенерго.

Після цього суд визнав компанію банкрутом та відкрив ліквідаційну процедуру.

Автор: 

Ахметов Рінат (1614) банкрутство (570) суд (3345) ДТЕК (1362)


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Топ коментарі
+6
І ота ахметівська прокладка диктує цінову політику енергетиці України.
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04.11.2024 14:13 Відповісти
+6
Та ви шо!!!!
А шо Ахметов вже розпродав яхти бентлі нерухомість у Лондоні тощо і навитьт продав нирку з метою врятувати від банкрутства властність?
ГОТУЙТЕ гроши, пагі та панове, незабаром тариф 10 за 1, будемо примусово рятувати ахметова.
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04.11.2024 14:17 Відповісти
+6
А у квітні 14 Ахметов міг розігнати донбасітов з аквафрешами за 3 хв ..але він торгуватися з Києвом..доторгувався...
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04.11.2024 14:19 Відповісти
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04.11.2024 14:09 Відповісти
І ота ахметівська прокладка диктує цінову політику енергетиці України.
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04.11.2024 14:13 Відповісти
Та ви шо!!!!
А шо Ахметов вже розпродав яхти бентлі нерухомість у Лондоні тощо і навитьт продав нирку з метою врятувати від банкрутства властність?
ГОТУЙТЕ гроши, пагі та панове, незабаром тариф 10 за 1, будемо примусово рятувати ахметова.
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04.11.2024 14:17 Відповісти
Так вже не треба рятувати. Сказано шо б а н к р о т.
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04.11.2024 14:37 Відповісти
Ееее, ви натурадбно не розумієтє красу гри. Банкрот то шоб налоги та заборгованність до бюджету не платити, а рятувати треба, і хто ж його буде оце рятувати як не народ?
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04.11.2024 14:47 Відповісти
Ахмєтку жаль! 😭 скоро по світу з торбою піде!
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04.11.2024 14:18 Відповісти
А у квітні 14 Ахметов міг розігнати донбасітов з аквафрешами за 3 хв ..але він торгуватися з Києвом..доторгувався...
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04.11.2024 14:19 Відповісти
торгувався з рассиею
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04.11.2024 14:48 Відповісти
у квітні вже не міг - даунбаські джини, яких він зліпив вже вирвались із пляшки і злигались з кацапськими спецслужбами

а загалом - так !
в нормальних країнах самими націоналістичними націоналістами є національна буржуазія.

але тільки НЕ в Україні, де буржуа Ахметов, Коломойський, Тарута розвалювали Державу сепаратизмом
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04.11.2024 15:52 Відповісти
Треба компенсувати панові..
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04.11.2024 14:23 Відповісти
Очікуйте підвищення цін електрику.
Потрібно ж якось компенсувати втрати від банкрутства.
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04.11.2024 14:26 Відповісти
ждем новость от мин. энергетики про "мы снова вынуждены поднять цену на эл. энергию, потому что так надо (иначе ахметов "по миру пойдет") "
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04.11.2024 14:44 Відповісти
7 лет компании функционировали на оккупированной территории, вырабатывали электричество для оккупантов, для армии РФ. И никто их не закрывал. И никаких вопросов к Ахметову?
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04.11.2024 15:04 Відповісти
Думаю, что им еще и деньги государстово выделяло, для оккупантов...
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04.11.2024 15:06 Відповісти
Аби щось ляпнути - Курахівська ТЄС та Луганська працювали та платили податки тільки при українській владі. Курахово і зараз ще не окупована. Але не працює через обстріли. Ви точно з України? Бо про це знають майже всі більш-менш обізнані громадяни. Чи тут з'явилися з "завданням"
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04.11.2024 23:03 Відповісти
От вам і коло.

Спочатку вивели з під держмайна - приватизація як збиткове - потім стригли людей до поки було можливо без зобов'язань та наслідків - як тільки почались обстріли все переклали на державу як захисника і як таку, що має будувати захист. І тепер фактичну стратегічну галузь по факту визнали збанкрутілою.

Ось так і виходить - коли в тебе є можливість впливати на тарифи, як монополіста, всі царі всі господарі. А коли треба робити питання чого ви так готувались до наслідків - всі розчинились і війна у всьому винна.
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04.11.2024 15:55 Відповісти

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