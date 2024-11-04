Суд визнав "ДТЕК Східенерго" Ахметова банкрутом
Господарський суд Донецької області 28 жовтня визнав банкрутом ТОВ "ДТЕК Східенерго", що експлуатувало три електростанції на сході України.
Про це свідчать дані у судовому реєстрі, передає liga.net.
Основна діяльність ДТЕК Східенерго бізнесмена Ріната Ахметова здійснювалась на:
- Зуївській ТЕС – з березня 2017 року компанія втратила контроль над цим активом через військові дії на непідконтрольній Україні території,
- Луганській ТЕС – з лютого 2022 року виробнича діяльність припинена через окупацію міста Щастя,
- Курахівській ТЕС – не працює з 2023 року через обстріли та наближення фронту.
У лютому 2024 року суд відкрив провадження у справі про банкрутство компанії.
На початку жовтня один із кредиторів – ПАТ "Донбасенерго" – ініціював план санації боржника (фінансового оздоровлення). Інші кредитори, включаючи DTEK Trading, ДТЕК Дніпроенерго та Пенсійний фонд, висловили заперечення.
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Суд визнав запропонований Донбасенерго план санації нереалістичним, враховуючи надкритичну неплатоспроможність, відсутність ліквідності та економічної стійкості, а також відсутність власних ресурсів та блокування більшості активів ДТЕК Східенерго.
Після цього суд визнав компанію банкрутом та відкрив ліквідаційну процедуру.
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А шо Ахметов вже розпродав яхти бентлі нерухомість у Лондоні тощо і навитьт продав нирку з метою врятувати від банкрутства властність?
ГОТУЙТЕ гроши, пагі та панове, незабаром тариф 10 за 1, будемо примусово рятувати ахметова.
а загалом - так !
в нормальних країнах самими націоналістичними націоналістами є національна буржуазія.
але тільки НЕ в Україні, де буржуа Ахметов, Коломойський, Тарута розвалювали Державу сепаратизмом
Потрібно ж якось компенсувати втрати від банкрутства.
Спочатку вивели з під держмайна - приватизація як збиткове - потім стригли людей до поки було можливо без зобов'язань та наслідків - як тільки почались обстріли все переклали на державу як захисника і як таку, що має будувати захист. І тепер фактичну стратегічну галузь по факту визнали збанкрутілою.
Ось так і виходить - коли в тебе є можливість впливати на тарифи, як монополіста, всі царі всі господарі. А коли треба робити питання чого ви так готувались до наслідків - всі розчинились і війна у всьому винна.