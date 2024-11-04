Суд визнав "ДТЕК Східенерго" Ахметова банкрутом

Господарський суд Донецької області 28 жовтня визнав банкрутом ТОВ "ДТЕК Східенерго", що експлуатувало три електростанції на сході України.

Про це свідчать дані у судовому реєстрі, передає liga.net.

Основна діяльність ДТЕК Східенерго бізнесмена Ріната Ахметова здійснювалась на:

Зуївській ТЕС – з березня 2017 року компанія втратила контроль над цим активом через військові дії на непідконтрольній Україні території,

Луганській ТЕС – з лютого 2022 року виробнича діяльність припинена через окупацію міста Щастя,

Курахівській ТЕС – не працює з 2023 року через обстріли та наближення фронту.

У лютому 2024 року суд відкрив провадження у справі про банкрутство компанії.

На початку жовтня один із кредиторів – ПАТ "Донбасенерго" – ініціював план санації боржника (фінансового оздоровлення). Інші кредитори, включаючи DTEK Trading, ДТЕК Дніпроенерго та Пенсійний фонд, висловили заперечення.

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Суд визнав запропонований Донбасенерго план санації нереалістичним, враховуючи надкритичну неплатоспроможність, відсутність ліквідності та економічної стійкості, а також відсутність власних ресурсів та блокування більшості активів ДТЕК Східенерго.

Після цього суд визнав компанію банкрутом та відкрив ліквідаційну процедуру.