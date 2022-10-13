Суд визнав банкрутом "ДТЕК Добропіллявугілля" Ахметова

Господарський суд Донецької області 12 жовтня визнав банкрутом ТОВ "ДТЕК Добропіллявугілля" та відкрив ліквідаційну процедуру.

Відповідне провадження було відкрите в грудні 2021 року, передає Finbalance.

На початку жовтня 2020 року Кабмін підтримав пропозицію енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова про розірвання договору оренди цілісного майнового комплексу ДП "Добропіллявугілля", яке ДТЕК за часи Януковича взяв в оренду до 2059 року.

Як повідомлялося, створене для повернення шахт держпідприємство "Добропіллявугілля-видобування" заплатило 397,8 млн грн для компанії "ДТЕК Добропіллявугілля" в рамках процесу розірвання договору оренди та передачі державі держкомпанії "Добропіллявугілля".

ДТЕК заявляв про завершення в кінці січня 2021 року процесу дострокового повернення державі шахт "Добропіллявугілля".

Як зазначалося, персонал "ДТЕК Добропіллявугілля" був працевлаштований в ДП "Добропіллявугілля-видобуток". Також констатувалося, що ДТЕК оплатив борги за оренду шахт "Добропіллявугілля" у 230,7 млн грн, які сформувалися з весни 2020 року.

Згодом Міненерго теж повідомило про завершення процесу повернення цілісного майнового комплексу ДП "Добропіллявугілля" з оренди ДТЕК.