Податківці донарахували бізнесу 111 мільярдів податків з початку року, – Гетманцев

Державна податкова служба (ДПС) за результатами проведених у січні-вересні 2024 року аудитів донарахувала платникам податків на 110,9 мільярда гривень.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.

Він уточнив, що з усієї суми донарахованих податків добровільно узгоджені зобовʼязання склали 17,3 млрд грн. Решту сум оскаржували у судах.

"За результатами розгляду на всіх рівнях судового оскарження, прийнято рішень на користь ДПС на 37,9 млрд грн або 63% від розглянутих. Щодо решти донарахованих сум оскарження тривають", – додав Гетманцев.

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Як повідомлялося, раніше Гетманцев розповідав, що станом на початок року "в тіні" перебувало близько половини економіки України, а сума незадекларованих податків такими підприємцями сягала 500 млрд грн. За його словами, цього року завдяки вжитим заходам вона може зменшитися до 420-430 млрд грн.