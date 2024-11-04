Податківці донарахували бізнесу 111 мільярдів податків з початку року, – Гетманцев
Державна податкова служба (ДПС) за результатами проведених у січні-вересні 2024 року аудитів донарахувала платникам податків на 110,9 мільярда гривень.
Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.
Він уточнив, що з усієї суми донарахованих податків добровільно узгоджені зобовʼязання склали 17,3 млрд грн. Решту сум оскаржували у судах.
"За результатами розгляду на всіх рівнях судового оскарження, прийнято рішень на користь ДПС на 37,9 млрд грн або 63% від розглянутих. Щодо решти донарахованих сум оскарження тривають", – додав Гетманцев.
Як повідомлялося, раніше Гетманцев розповідав, що станом на початок року "в тіні" перебувало близько половини економіки України, а сума незадекларованих податків такими підприємцями сягала 500 млрд грн. За його словами, цього року завдяки вжитим заходам вона може зменшитися до 420-430 млрд грн.
Будь ласка, зачекайте...
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Висосуть із пальця порушення, а ти потім роками судися....
П.С.
Поки податківці не будуть з особистого гаманця компенсувати втрати бізнесу від негласних планів по шрафам - доти і буде ця ганебна практика....
Відправте вже того Гетьмамцева в США, хай пощипаю Маска, той вже так помітно за 5 років обріс смальцем...
де домовилисЬ (добровільно узгоджені зобовʼязання)?
чи лиш так, пукати в інформпростір для піару?...
Джерело: https://biz.censor.net/r3518078
зебіли секти Зєлєнскага, шо ви накоїли на Вироку-2019?.. накоїли та повтікали, хто встиг...