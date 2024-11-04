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Новини Тіньова економіка
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Податківці донарахували бізнесу 111 мільярдів податків з початку року, – Гетманцев

гетманцев

Державна податкова служба (ДПС) за результатами проведених у січні-вересні 2024 року аудитів донарахувала платникам податків на 110,9 мільярда гривень.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.

Він уточнив, що з усієї суми донарахованих податків добровільно узгоджені зобовʼязання склали 17,3 млрд грн. Решту сум оскаржували у судах.

"За результатами розгляду на всіх рівнях судового оскарження, прийнято рішень на користь ДПС на 37,9 млрд грн або 63% від розглянутих. Щодо решти донарахованих сум оскарження тривають", – додав Гетманцев.

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Як повідомлялося, раніше Гетманцев розповідав, що станом на початок року "в тіні" перебувало близько половини економіки України, а сума незадекларованих податків такими підприємцями сягала 500 млрд грн. За його словами, цього року завдяки вжитим заходам вона може зменшитися до 420-430 млрд грн.

Автор: 

податки (2492) Державна податкова служба (399) Гетманцев Данило (515)


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Топ коментарі
+8
якщо в судах виявиться, що донарахували незаконно, яке покарання понесуть податківці? - отож...
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04.11.2024 15:56 Відповісти
+8
Хай, цей помічник агента фсб, краще розповість як податківцям, ще до початку перевірки, малюють плани на штрафні санкції !!!
Висосуть із пальця порушення, а ти потім роками судися....
П.С.
Поки податківці не будуть з особистого гаманця компенсувати втрати бізнесу від негласних планів по шрафам - доти і буде ця ганебна практика....
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04.11.2024 15:56 Відповісти
+7
Оце щипач нащипав
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04.11.2024 15:59 Відповісти
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А зелені офшори оподатковували?
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04.11.2024 15:46 Відповісти
Завдяки дебільним законам цього покидька наприклад донарахували за те що налог завдяки банку запалатили в не ту налогову і при цьому кажуть що да це абсурд і якщо звернетесь до суду то скасують а якщо ні то платить пеня невелика тому всі і платять бо з нашими судами ніхто не звязуеться отак з миру по нітки і міліарди. А скільки міліардов виплатили прокурорам інвалідам ? треба ще депутатів копнуть і податківців там мабуть всі інваліди разом з цим опудоллом
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04.11.2024 16:14 Відповісти
Навпаки "Закон №3603 скасував фінансову відповідальність за помилкову сплату податків не на ті бюджетні рахунки, однак за умови здійснення своєчасної оплати"набрав чинності 16 березня 2024
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04.11.2024 16:40 Відповісти
Потужний гускощипатель
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04.11.2024 15:48 Відповісти
якщо в судах виявиться, що донарахували незаконно, яке покарання понесуть податківці? - отож...
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04.11.2024 15:56 Відповісти
Ага, причому зпочатку заплати, а потім оскаржуй .
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04.11.2024 16:04 Відповісти
як сказала інспекторша моєму клієнту, коли нарахувала йому від фонаря 2,5 млн податків і штрафів, - ти всеодно не заплатиш, а мені на пенсю треба іти. 7 років судів і довели незаконнсть, але 7 років судів.
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05.11.2024 06:24 Відповісти
Хай, цей помічник агента фсб, краще розповість як податківцям, ще до початку перевірки, малюють плани на штрафні санкції !!!
Висосуть із пальця порушення, а ти потім роками судися....
П.С.
Поки податківці не будуть з особистого гаманця компенсувати втрати бізнесу від негласних планів по шрафам - доти і буде ця ганебна практика....
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04.11.2024 15:56 Відповісти
Оце щипач нащипав
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04.11.2024 15:59 Відповісти
Хай буде обережним -- ще себе самого за сраку ущипне...
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04.11.2024 20:20 Відповісти
Доречі, чую що там Маск та ще купа інвесторів у Трампа дістали 5-10% профіту з виборів..
Відправте вже того Гетьмамцева в США, хай пощипаю Маска, той вже так помітно за 5 років обріс смальцем...
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08.11.2024 21:45 Відповісти
Податківці , ще ті художники . Пізніше їхні малюнки , на голову не налазять . Ці малюнки , пробують узаконити вовчі суди . Цей процес триває роками . За цей час , або емір помре , або ішак здохне . Так званий ПЕРПЕТУМ МОБІЛЕ .
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04.11.2024 16:02 Відповісти
подтверждаю,пока вытаскивал жену с того света заботливые налоговики от щедрости нагрузили мне столько штрафов,пени,а самое заботливое что раздробили свои претензии на максимально возможное количество исков и юрсопровождения......опыт просто непередаваемый
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04.11.2024 16:13 Відповісти
"чтоби повисіть прібиль от корови, єйо надо меньше корміть і чащє доіть" (С) Трускавецькі курси по виводу країни з шоколадного занепаду.
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04.11.2024 16:03 Відповісти
Це вони поспішили. Прийнятий закон, потрібно було завернути не на місяць, а до 2014 року. І здерти за всі роки за прийнятий закон. А то тільки за місяць до прийняття нарахували!
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04.11.2024 16:20 Відповісти
І пох, що хтось закриється.
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04.11.2024 16:21 Відповісти
Отже десь 84% гадають, що оштрафували незаконно, як завжди.можна віджимати. Вони забувають, що це половина зайнятого населення у цього бізнесу..
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04.11.2024 16:47 Відповісти
Давай, Данило, мочи тих бізнесменів ! Може скоріше вони тебе прикінчать !!!
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04.11.2024 17:50 Відповісти
Вже давно прийшов його час.
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04.11.2024 22:17 Відповісти
він найкращий учень азірова
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05.11.2024 06:26 Відповісти
По загальних надходженнях у вересні - мінус 27 відс. - це, значить, ми не розказуємо..
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04.11.2024 19:43 Відповісти
А можна перелік, хто скільки..
де домовилисЬ (добровільно узгоджені зобовʼязання)?
чи лиш так, пукати в інформпростір для піару?...
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04.11.2024 20:09 Відповісти
2361....2361....2361...Що це за такі числа?щось десь було....Податки збільшились?...картошка 25-30 грн за 1 кг....так-так.Та до чого тут картошка?2361....та-та-та!2361...
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04.11.2024 20:29 Відповісти
Як під час війни підприємці з паспортом РФ виводять капітал з України
Джерело: https://biz.censor.net/r3518078
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04.11.2024 23:59 Відповісти
Гетьманцев - ворог
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05.11.2024 06:51 Відповісти
шоб ти здох, засланець кремлівський.. ваша банда пздть кратно більше того, чим ти, трутень-паразит, хизуєсся..
зебіли секти Зєлєнскага, шо ви накоїли на Вироку-2019?.. накоїли та повтікали, хто встиг...
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05.11.2024 09:47 Відповісти
гнида сивковича
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05.11.2024 10:28 Відповісти
Данило Олександрович, але ж ці донарахування з того бізнесу, який бачить податкова, а як же з контрабандою? Контрабандні потоки виштовхують з ринку білий бізнес, наразі їх в тій сфері, що я працюю - набагато більше ніж 50 %. Ви просто збільшуєте надої за рахунок зниження порога жалості, замість реальної роботи.
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05.11.2024 10:33 Відповісти
ще 100 млрд померлим за оренду найсвятішої землі та ще 100 млод. ненародженим в рахунок затрат майбутніх періодів. Але ж тільки не з митниці, бо то своє, рідне. Годувальниця.
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05.11.2024 12:36 Відповісти
шо? клуб белого бизнесу послал тебя???))
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05.11.2024 12:38 Відповісти
За цим покидьком давно вже гілляка плаче!!!
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05.11.2024 12:42 Відповісти

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