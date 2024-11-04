БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
1 676 13

Тарифи на газ для населення не підвищуватимуть до травня, – голова "Нафтогазу" Чернишов

нафтогаз,чернишов

Україна має достатньо запасів природного газу, щоб пройти зиму, тому підвищення цін на газ для населення не передбачається.

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов, передає Суспільне.

"Ціни на газ для населення залишаються стабільними, ніяких змін не передбачається протягом цієї зими. Нафтогаз є компанією, яка є в національних інтересах, тому цілком розуміє необхідність підтримання населення в такий складний момент. Також нагадаю, що ще є мораторій на зміну цін", – сказав голова "Нафтогазу".

Чернишов зазначив, що Україна заходить у зиму впевнено – із достатніми запасами газу та стабільними цінами.

"Але маємо все ж таки концентруватися на енергоефективних заходах, як в побуті, так і на рівні виробництва", – сказав голова "Нафтогазу".

Як повідомлялося, ще у квітні 2024 року газопостачальна компанія "Нафтогаз України" продовжила дію тарифного плану для населення ще на рік у розмірі 7,96 грн (з ПДВ). Тобто ціну на газ для населення залишили незмінною до травня 2025 року.

Водночас, як ідеться в оновленому Меморандумі про економічну та фінансову політику між Україною та МВФ, уряд може відновити поступове підвищення тарифів на енергоносії та комунальні послуги вже до завершення повномасштабної війни, після нього підвищення тарифів продовжиться.

Автор: 

газ (8010) Нафтогаз (3334) Тарифи на газ (720)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Топ коментарі
+5
показати весь коментар
04.11.2024 15:17 Відповісти
+4
Комунізм обіцяє
показати весь коментар
04.11.2024 15:15 Відповісти
+3
А що там з нашим газом, свердловини нові є, а ціни як за імпортований??? Дивно, дуже дивно!!!
показати весь коментар
04.11.2024 15:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Комунізм обіцяє
показати весь коментар
04.11.2024 15:15 Відповісти
Дя ку є мо
показати весь коментар
04.11.2024 15:16 Відповісти
показати весь коментар
04.11.2024 15:17 Відповісти
А що там з нашим газом, свердловини нові є, а ціни як за імпортований??? Дивно, дуже дивно!!!
показати весь коментар
04.11.2024 15:20 Відповісти
Ти про що? 1м3 газу для населення = 4 коробки сірників.
показати весь коментар
04.11.2024 15:23 Відповісти
А з чого б йому дорожчати з травня? Що, 200 доларів за тисячу кубів мало?
показати весь коментар
04.11.2024 15:24 Відповісти
показати весь коментар
04.11.2024 15:33 Відповісти
В нього (Чернишова), як у найманого державою працівника, космічна заробітна плата.
показати весь коментар
04.11.2024 15:35 Відповісти
На електроенергію теж обіцяли не піднімати
показати весь коментар
04.11.2024 15:47 Відповісти
З якою радістю на морді-обличі він доповіда.
показати весь коментар
04.11.2024 15:52 Відповісти
Шнобель зачьотний
показати весь коментар
04.11.2024 16:10 Відповісти
Значить готується термінове підвищення. Десь через місяц-два. В самі морози, і блекаут.
показати весь коментар
04.11.2024 16:21 Відповісти
А чого тарифи підвищувати на газ і так бадягу розведену подаєте споживачу.
показати весь коментар
04.11.2024 16:25 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 