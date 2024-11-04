Тарифи на газ для населення не підвищуватимуть до травня, – голова "Нафтогазу" Чернишов

Україна має достатньо запасів природного газу, щоб пройти зиму, тому підвищення цін на газ для населення не передбачається.

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов, передає Суспільне.

"Ціни на газ для населення залишаються стабільними, ніяких змін не передбачається протягом цієї зими. Нафтогаз є компанією, яка є в національних інтересах, тому цілком розуміє необхідність підтримання населення в такий складний момент. Також нагадаю, що ще є мораторій на зміну цін", – сказав голова "Нафтогазу".

Чернишов зазначив, що Україна заходить у зиму впевнено – із достатніми запасами газу та стабільними цінами.

"Але маємо все ж таки концентруватися на енергоефективних заходах, як в побуті, так і на рівні виробництва", – сказав голова "Нафтогазу".

Як повідомлялося, ще у квітні 2024 року газопостачальна компанія "Нафтогаз України" продовжила дію тарифного плану для населення ще на рік у розмірі 7,96 грн (з ПДВ). Тобто ціну на газ для населення залишили незмінною до травня 2025 року.

Водночас, як ідеться в оновленому Меморандумі про економічну та фінансову політику між Україною та МВФ, уряд може відновити поступове підвищення тарифів на енергоносії та комунальні послуги вже до завершення повномасштабної війни, після нього підвищення тарифів продовжиться.