БЕБ вилучило лінію для виготовлення нелегальних сигарет у відомої фабрики з Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) вилучили сигаретну лінію на одній з відомих тютюнових фабрик у Києві.

Обладнання вилучили в рамках досудового розслідування щодо низки підприємств тютюнової галузі, які налагодили виробництво нелегальної тютюнової продукції, повідомляє пресслужба БЕБ.

За даними слідства, це підприємство, маючи ліцензію на офіційне виробництво тютюнових виробів, спільно з підконтрольними компаніями налагодило виробництво фальсифікованих підакцизних товарів.

"Протягом тривалого часу службові особи товариства незаконно виготовляли сигарети як власних марок, так і відомих світових брендів. За висновками експертів, підроблені сигарети були виготовлені на тих же лініях, на яких вироблялась і офіційна продукція. Надалі сигарети продавали на території України та постачали контрабандним шляхом до країн ЄС, де реалізували за готівку", – йдеться у повідомленні.

У межах розслідування справи, детективи БЕБ провели низку обшуків складських, виробничих приміщень, місць реалізації та зберігання тютюнових виробів. В результаті вилучили промислове обладнання для виробництва, сортування та пакування сигарет орієнтовною вартістю 45 млн грн.

Досудове розслідування у справі за ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу триває.

Голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") уточнив, що обладнання вилучили у ТОВ "Тобако Дім".

"Обладнання у злочинців вилучене. Злочинна діяльність припинена. Зрозуміло, що експертиза є достатнім доказом для анулювання ліцензії. Очікуємо вироків у справі, а також позитивні новини про інших сірих виробників, особливо з передмість Львова", – написав депутат у Telegram.

Читайте також: Бізнес стурбований відновленням роботи нелегальних тютюнових виробництв, – ЕВА

Як повідомлялося, раніше детективи БЕБ викрили масштабне підпільне виробництво з виготовлення рідин для електронних сигарет у Києві та Київській області. Під час обшуків на виробництві вилучили готову продукцію вартістю майже 45 млн гривень.