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Новини
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Українці купили у жовтні рекордний обсяг валюти за останній рік

обмен,валют

Обсяги купівлі валюти населенням у жовтні 2024 року перевищили обсяги її продажу на $1,39 мільярда.

Це найбільший показник принаймні з листопада минулого року, свідчать дані Національного банку України (НБУ).

У жовтні збільшився попит населення як на готівкову, так і на безготівкову валюту.

Зокрема, українці за місяць купили валюти готівкою на $2,59 млрд, а продали – на $1,31 млрд.

Крім того, фізичні особи придбали безготівкової валюти на $420,17 млн, а продали – на $299,25 млн.

Загалом від початку 2024 року населення купило валюти на $9,63 млрд більше ніж продало.

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Як повідомлялося, чистий продаж доларів Національним банком у жовтні збільшився до $3,43 мільярда, порівняно із $3,21 млрд у вересні та $2,68 млрд – у серпні.

Нагадаємо, у 2023 році українці продали валюти на $18,2 млрд, а купили – на $23 млрд. Чиста купівля валюти населенням становила $4,79 млрд.

Автор: 

валюта (2243) курс (1550) НБУ (9404) обмін валюти (749)


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Топ коментарі
+5
Показник довіри до Зельоних у владі.
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04.11.2024 17:25 Відповісти
+4
Купляли валюту-поліцейські, прокурори, лікарі . Бо у простих пересічних на валюту коштів не залишається , бо тре ще на ЗСУ задонатити .
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04.11.2024 20:09 Відповісти
+2
все вірно подушка з доларами, кулемет, один га землі і два москаля-раби
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05.11.2024 09:23 Відповісти
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З днем народження, ботяра.
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04.11.2024 17:18 Відповісти
Показник довіри до Зельоних у владі.
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04.11.2024 17:25 Відповісти
Я тогда на десятку доларами влетел поверив что гивна больше чем на 8% не просядет,но Гонтарева решила сделать ход конем..
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04.11.2024 19:28 Відповісти
БАНК ФОРУМ - власник взагалі то православна **** , знав куди бабло нести
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05.11.2024 19:47 Відповісти
Купляли валюту-поліцейські, прокурори, лікарі . Бо у простих пересічних на валюту коштів не залишається , бо тре ще на ЗСУ задонатити .
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04.11.2024 20:09 Відповісти
а ви фактично й не прогадали...
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04.11.2024 20:15 Відповісти
Тому що вибори в США...
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04.11.2024 20:12 Відповісти
я не купував -- нема за що. Навіть якби було за що то інвестував би...
але в українців (потомків зрадянщини), на відміну від американців, завжди повинна бути подушка безпеки (готівка під подушкою)
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04.11.2024 20:14 Відповісти
А у справжніх українців , з неспотвореною генетикою радянщиною , під стріхою кулемет . Бо ! )))
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04.11.2024 20:50 Відповісти
все вірно подушка з доларами, кулемет, один га землі і два москаля-раби
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05.11.2024 09:23 Відповісти
Якщо Україну ввести в доларову зону , хана буде долару.
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05.11.2024 00:21 Відповісти
Це, взагалі, пострадянський парадокс : більш менш заможні громадяни в одній з найбідніших(якщо не найбіднішій) країні Європи.
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05.11.2024 08:33 Відповісти

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