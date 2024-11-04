Українці купили у жовтні рекордний обсяг валюти за останній рік
Обсяги купівлі валюти населенням у жовтні 2024 року перевищили обсяги її продажу на $1,39 мільярда.
Це найбільший показник принаймні з листопада минулого року, свідчать дані Національного банку України (НБУ).
У жовтні збільшився попит населення як на готівкову, так і на безготівкову валюту.
Зокрема, українці за місяць купили валюти готівкою на $2,59 млрд, а продали – на $1,31 млрд.
Крім того, фізичні особи придбали безготівкової валюти на $420,17 млн, а продали – на $299,25 млн.
Загалом від початку 2024 року населення купило валюти на $9,63 млрд більше ніж продало.
Як повідомлялося, чистий продаж доларів Національним банком у жовтні збільшився до $3,43 мільярда, порівняно із $3,21 млрд у вересні та $2,68 млрд – у серпні.
Нагадаємо, у 2023 році українці продали валюти на $18,2 млрд, а купили – на $23 млрд. Чиста купівля валюти населенням становила $4,79 млрд.
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але в українців (потомків зрадянщини), на відміну від американців, завжди повинна бути подушка безпеки (готівка під подушкою)