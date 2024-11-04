"Укрнафта" запустила найглибшу за останні 8 років свердловину

Державна компанія "Укрнафта" пробурила і запустила в роботу найглибшу за останні 8 років свердловину.

Її фактична глибина – 4520 метрів, повідомляє пресслужба компанії.

Свердловина була запланована як розвідувальна, з метою розкрити поклади візейських відкладів. Після перфорації горизонту в інтервалі 4481,5 - 4472,5 метрів вдалося отримати фонтануючий приплив нафти і газу.

"Станом на 3 листопада дебіт нафти складав 65 тонн на добу, газу – 21,5 тис. кубометрів на добу", – зазначив директор "Укрнафти" Сергій Корецький

Роботи з буріння свердловини виконав "під ключ" зовнішній підрядник – переможець торгів на державному майданчику Prozorro ТОВ "Енергофінанс". Це перша з двох свердловин на родовищі, які бурить цей підрядник.

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Як повідомлялося, минулого тижня "Укрнафта" придбала спеціальний дозвіл на нафтогазову площу в Івано-Франківській області терміном на 20 років. Це перший спецдозвіл в історії компанії, отриманий через аукціон Державної служби геології та надр України.