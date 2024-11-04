Комунальна лікарня з Івано-Франківська купила люксовий мінівен Volkswagen за 4 мільйони

Комунальне неприбуткове підприємство "Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради" 23 жовтня за результатами тендеру замовило ТОВ "Альянс-ІФ" автомобіль за 3,75 млн грн.

За умовами угоди, до 21 листопада лікарня отримає новий сірий повнопривідний автомобіль Volkswagen T 6.1 Multivan Alpen 4-motion 2024 року виготовлення, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Лікарня оплатить його протягом двох місяців після отримання власними коштами. Гарантія на авто становитиме 4 роки або 120 тис. км пробігу.

На сайтах продавців такі автомобілі називають "преміальними мікроавтобусами з максимальною комплектацією для великих родин, що цінують комфортні подорожі, чи щоденних бізнес-завдань корпоративних клієнтів". Для яких саме потреб подібне авто знадобилося комунальній лікарні замовник не вказав.

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Мінівен матиме дизельний двигун об’ємом 2 л, автоматичну коробку передач, фронтальні та бокові подушки безпеки і шторки безпеки водія та переднього пасажира, системи безпеки, асистент паркування з датчиками спереду, ззаду і з боків, камеру заднього виду, LED-фари, круїз-контроль, тризонний кондиціонер, два поворотних сидіння, "євро тонування" передніх вікон. Також має бути адаптивний круїз-контроль до 210 км/год.

Компанія-постачальник пропонує на своєму сайті такий мінівен на 2% дешевше – за 3,68 млн грн. Але він 2023 року випуску, іншого кольору і може мати відмінності в оснащенні.

ТОВ "Альянс-ІФ" отримало замовлення без конкуренції, бо на тендер більше ніхто не прийшов. Ця фірма належить Андрію Лисіву, Андрію Семаніву і Світлані Горбачовій, а керує нею Тарас Рижиков.

Міську лікарню Івано-Франківська очолює Тарас Масляк, він же і підписував угоду на придбання автомобіля.