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Унаслідок негоди знеструмлення фіксують у десяти областях

ремонт,електроенергія,світло,відновлення

Станом на ранок 5 листопада внаслідок негоди знеструмлено 218 населених пунктів в десяти областях України.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зокрема, відключення є у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Київській та Чернігівській областях.

Зазначається, що енергетики продовжують аварійно-відновлювальні роботи на лініях. Утім, в окремих областях зберігаються сильні пориви вітру.

При цьому, споживання електроенергії, порівняно з попереднім днем, знизилось. Станом на 9:30, його рівень був на 4,5% нижчим, ніж 4 листопада. Цьому сприяла сонячна погоди у більшості областей та, відповідно, ефективніша, ніж учора, робота побутових сонячних електростанцій.

Водночас 4 листопада добовий максимум споживання був зафіксований увечері – вн був на 5,8% вищим, ніж попереднього робочого дня – у п’ятницю, 1 листопада. Причина – суттєве зниження температури повітря в усіх регіонах.

Як повідомлялося, днем раніше негода знеструмила 74 населені пункти у чотирьох областях.

Автор: 

електроенергія (4312) Укренерго (2037)


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