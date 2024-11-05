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Нацбанк випустив нову монету, присвячену року Змії. ФОТО

нбу,нацбанк

Національний банк з 5 листопада вводить в обіг нову пам’ятну монету із серії "Східний календар" – "Рік Змії", присвячена символу майбутнього року.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Змія – шостий знак китайського зодіаку, який символізує гнучкість, інтуїцію та спокій. Вона уособлює глибокі знання, розсудливість, здатність до адаптації та виживання в будь-яких умовах.

На реверсі нової зображено стилізований символ східного календаря 2025 року – змію. Її образ – закомпонований у шестикутник, що виражає динаміку та внутрішню силу, а в поєднанні з агресивним зображенням зміїної голови – ворожість та непередбачуваність для нападника. Закручений хвіст змії нагадує шаблю, що символізує готовність до боротьби.

На аверсі по колу зображені 12 символів східного календаря, в центрі кола – стилізований годинник зі стрілкою, що вказує на головуючий у 2025 році знак китайського зодіаку.

Нацбанк випустив монету, присвячену року Змії

Дизайн монети створила художниця Марина Куц, скульптором виступив Анатолій Демяненко.

Номінал нової монети становить 5 гривень. Загалом випустять 80 тисяч монет у сувенірній упаковці.

Придбати їх можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ. Загалом через інтернет-магазин поступово буде реалізовано 48 тисяч монет. Крім того, монета реалізовуватиметься і банками-дистриб’юторами.

Як повідомлялося, 11 жовтня, з нагоди Дня фахівців логістичного забезпечення ЗСУ, Нацбанк випустив нову обігову пам’ятну монету "Сили логістики Збройних Сил України".

Автор: 

монети (181) НБУ (9404) Новий рік (103)


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