У "Слузі народу" прокоментували новий закон про кримінальну відповідальність за зберігання дров

У "Слузі народу" переконані, що звичайні українці не постраждають внаслідок запровадження кримінальної відповідальності за вирубування чагарників або зберігання дров без документів, що підтверджують їхнє походження.

Про це заявив заступник голови комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності та один із авторів закону Максим Павлюк ("Слуга народу"), цитує його заяву речниця владної партії Юлія Палійчук у Telegram.

За словами Павлюка, повідомлення про те, що норми проголосованого законопроєкту забороняють населенню зберігати вдома дрова для власного користування без підтверджуючих документів, не відповідають дійсності.

Він пояснив, що для настання кримінальної відповідальності необхідно зберігати деревину без документів на суму понад 30 тис. грн, за даними майданчика "ДроваЄ", – це приблизна вартість 30 кубометрів соснових дров, або 15 кубометрів дубових.

"Але навіть якщо хтось, розуміючи складність ситуації, невизначеність в енергетиці, заготував на цю зиму більше, ніж 15 кубів дубових дров чи 30 куб. м соснових, для них немає причин перейматися. Закон не має зворотної сили в часі, відтак державні органи, зокрема й поліція, не має права вимагати документи на наявну деревину, яка придбана до набрання законом чинності", – заявив Павлюк.

Він наголосив, що у цій частині норми закону запрацюють не раніше, як із початку підготовки до наступного опалювального сезону.

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Як повідомлялося, 10 жовтня 2024 року Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №9665, який вносить зміни до Адміністративного та Кримінального кодексів, посилюючи відповідальність за зберігання деревини, у тому числі дров, чагарників або деревини у значному розмірі без документів.

Зокрема, закон передбачає:

кримінальну відповідальність: якщо вартість збереженої деревини перевищує 30 тисяч гривень, порушнику загрожує кримінальна відповідальність із позбавленням волі на термін від 5 до 7 років;

адміністративну відповідальність: у разі, якщо вартість деревини менша за 30 тисяч гривень, передбачено адміністративний штраф від 34 тисяч гривень.

Для підтвердження легальності придбаних дров закон зобов’язує громадян мати один з документів:

чек або накладна від офіційного продавця, яка підтверджує покупку деревини;

дозвіл на заготівлю, виданий місцевими органами влади або лісовими господарствами;

документ про купівлю на офіційних лісових складах.