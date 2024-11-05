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Новини
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У "Слузі народу" прокоментували новий закон про кримінальну відповідальність за зберігання дров

народа,слуга

У "Слузі народу" переконані, що звичайні українці не постраждають внаслідок запровадження кримінальної відповідальності за вирубування чагарників або зберігання дров без документів, що підтверджують їхнє походження.

Про це заявив заступник голови комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності та один із авторів закону Максим Павлюк ("Слуга народу"), цитує його заяву речниця владної партії Юлія Палійчук у Telegram.

За словами Павлюка, повідомлення про те, що норми проголосованого законопроєкту забороняють населенню зберігати вдома дрова для власного користування без підтверджуючих документів, не відповідають дійсності.

Він пояснив, що для настання кримінальної відповідальності необхідно зберігати деревину без документів на суму понад 30 тис. грн, за даними майданчика "ДроваЄ", – це приблизна вартість 30 кубометрів соснових дров, або 15 кубометрів дубових.

"Але навіть якщо хтось, розуміючи складність ситуації, невизначеність в енергетиці, заготував на цю зиму більше, ніж 15 кубів дубових дров чи 30 куб. м соснових, для них немає причин перейматися. Закон не має зворотної сили в часі, відтак державні органи, зокрема й поліція, не має права вимагати документи на наявну деревину, яка придбана до набрання законом чинності", – заявив Павлюк.

Він наголосив, що у цій частині норми закону запрацюють не раніше, як із початку підготовки до наступного опалювального сезону.

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Як повідомлялося, 10 жовтня 2024 року Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №9665, який вносить зміни до Адміністративного та Кримінального кодексів, посилюючи відповідальність за зберігання деревини, у тому числі дров, чагарників або деревини у значному розмірі без документів.

Зокрема, закон передбачає:

кримінальну відповідальність: якщо вартість збереженої деревини перевищує 30 тисяч гривень, порушнику загрожує кримінальна відповідальність із позбавленням волі на термін від 5 до 7 років;

адміністративну відповідальність: у разі, якщо вартість деревини менша за 30 тисяч гривень, передбачено адміністративний штраф від 34 тисяч гривень.

Для підтвердження легальності придбаних дров закон зобов’язує громадян мати один з  документів:

чек або накладна від офіційного продавця, яка підтверджує покупку деревини;

дозвіл на заготівлю, виданий місцевими органами влади або лісовими господарствами;

документ про купівлю на офіційних лісових складах.

Автор: 

законопроєкт (1694) ліс (303) Слуга народу (189) деревина (42)


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Топ коментарі
+39
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05.11.2024 13:24 Відповісти
+31
Обрізав яблуню на власному городі- документи на гіляки теж у яблуні просити?
Доречі, а чого досі нема податку на плодові дерева? Треба спитати холуя зрадника Сівковича- гетьманцева
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05.11.2024 13:23 Відповісти
+29
У кацапів закон змавпували? Там здається є теж щось подібне...за збирання "валєжніка".
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05.11.2024 13:23 Відповісти
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Якраз і постраждають прості і бідні люди. Просто "слуги" забрали собі весь бізнес, який, був пов'язаний з лісом, посадками і дровами. Тепер вони будуть виписувати дозвіл на перевезення та покупку лісорматеріалів та дров.
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05.11.2024 15:19 Відповісти
Топити дровами тепер краще вночі, щоб з димаря дим не видно було. Колись вже було таке, якщо з димаря димить, значить приходили рускоязичниє представники влади і обшукували помешкання. 90 років тому.. Тоді вони їжу шукали.
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05.11.2024 15:24 Відповісти
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05.11.2024 15:35 Відповісти
Я не я , и хата не моя . Это всё Порошенко виноват , это он этот закон написал и он за него голосовал. Какие они убогие.
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05.11.2024 16:08 Відповісти
Запахло смаленим, вони вже й "ви не так зрозуміли". Суки, якби їх всіх зібрати в одну хату в селі з пічним опаленням, і нехай опалюються дровами. Але ж вони не знають, що то таке - жити в сільській хаті без центрального опалення, у них палаци. СН - свині народу.
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05.11.2024 16:25 Відповісти
А хто їх обрав, чи не Ви ж їх і обрали?! То жріть тепер своє! Регочіть, по приколу!
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05.11.2024 17:59 Відповісти
Це точно був НЕ МІЙ вибір, нешановна з Польщі. Я належу до тих, хто попереджував, але ж не слухали. І далі вірять і моляться своєму ідолу, а ми в одному човні з ними, а ви такі в білоому пальті в ПОльщі. Є тисячі і тисячі людей, які мають співіснувати з дебілами . А Ви ЖЕРІТЬ СВОЮ дпомогу і соціалку, не вдавіться, хитродупа, такі ж як Ви, і наголосували за зелайно і здриснули за кордон.
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05.11.2024 19:32 Відповісти
а незвичайним дрова зачем?
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05.11.2024 17:37 Відповісти
Брехунам віри нема!
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05.11.2024 17:41 Відповісти
Ни как не дождутся куярить законы законы штрафы штрафы , **** пипец , чисто без войны выживалово ... Накуя мне другому дрова если есть тепло накуя оно мне ему и тд ? но если человек гол как сокол, зима идет ,война, жизнь одна как ему выживать как ??
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05.11.2024 17:50 Відповісти
Мова іде про 30 кубів дров, без доків.
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06.11.2024 15:19 Відповісти
Таке було тільки при Сталіну. Дід з бабою колись розказували-при Сталіні в ліс ні ногою1 Кого спіймалм (або донесли стукачі) з дрючком,взятим у лісі, можна було в лагєря зашелестіть. І зараз таке,вперше за 80 років. До речі,при Сталінові вся влада була у яхудятини,тилькі низові посади займали українські колаборанти.....і зараз всі влада у яхудятини! Один з них,Куніцкій,вже покинув тонучий корабель.
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05.11.2024 17:53 Відповісти
Конституція каже, що власниками надр є народ. А тут знов панянщина.
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05.11.2024 18:10 Відповісти
А якщо у наступному році, за 30 тис. Можна буде купити лише один кубометр дров???
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05.11.2024 18:12 Відповісти
Ну а це взагалі шедевр"у разі, якщо вартість деревини менша за 30 тисяч гривень, передбачено адміністративний штраф від 34 тисяч гривень." Тобто передбачено штраф від 34 тис. за будь яку кількість деревини якщо її менше ніж на 30 тис.!!! Хоч за якусь гілляку яку притягнув з вулиці.
А в цей час різна привладна сволота ешелонами везе ліс за кордон, і нічого, ніхто цього не помічає, як і облисілих Карпат.
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05.11.2024 18:14 Відповісти
Аж смішно, "заспокоїв" - кримінальна відповідальність настає від 15 чи 30 кубів, дубових та соснових відповідно, а якщо менше - то адміністративна відповідальність - штраф ВІД 34 000 грн., прям., копійки - як чашку кави попити. Ну КЛОУН і все, нічого додати!
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05.11.2024 19:45 Відповісти
Далі чекаємо про гриби ягоди горіхи потім опади та повітря
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05.11.2024 20:56 Відповісти
Про гриби, ягоди, горіхи буде у новому Лісовому кодексі. Там все це вже є. Прочитайте його проєкт нової редакції, - плата за природокористування))
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06.11.2024 07:17 Відповісти
- Дрова є? А якщо знайдемо?
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05.11.2024 20:58 Відповісти
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