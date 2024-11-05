У росіян знайшли прострочених боргів на 1,4 трильйона рублів. Це на 34% більше, ніж торік

Росіянам стає дедалі важче виплачувати борги за позиками та кредитами: так, за січень-вересень кредитори вимагали стягнути з позичальників 1,41 трлн руб., що на 34,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Це випливає із даних Федеральної служби судових приставів, передає The Moscow Times.

Загалом було порушено 10,9 млн нових виконавчих проваджень про стягнення з громадян боргів, або на 11,6% більше, ніж роком раніше.

Усього ж на виконанні у приставів перебувало 24,4 млн справ стосовно громадян на 3,37 трлн руб. Ці показники враховують значний залишок справ із минулих звітних періодів.

За дев'ять місяців цього року пристави завершили 9,7 млн справ про стягнення коштів із громадян на користь кредиторів на 881,5 млрд руб. Рік до року кількість закритих кейсів збільшилася на чверть (24,1%), а заборгованість за ними – на 3,6%.

Пристави розпочинають виконавче провадження щодо боржників, коли їхній борг уже "просуджений", тобто щодо нього винесено рішення суду про стягнення або є виконавчий напис нотаріуса. Після виникнення прострочення має пройти час, перш ніж кредитор дійде до цієї стадії.

Банки та мікрофінансові організації також можуть продати вимоги до клієнта колекторської компанії, яка займеться "просуджуванням" боргу та його стягненням.

Найчастіше банки продають борги росіян за незабезпеченими кредитами: у 2023 році на ці позички припало 65% всього обсягу угод із колекторами, а ще 27,4% – це заборгованість громадян за кредитними картками. Більше третини проданих торік боргів мали невелике прострочення – до одного року, ще 22% – від року до двох років.

Зростання обсягу виконавчих проваджень може бути пов'язане з тим, що проблеми з погашенням боргів почали відчувати позичальники, які не можуть рефінансувати борги. Раніше такі клієнти не мали труднощів з отриманням нових кредитів для часткового погашення старих, оскільки пропозицій від банків було більше, але зараз для кредиторів діють жорсткі обмеження з боку Центробанку РФ на роботу із надто закредитованими громадянами.

Як повідомлялося, у травні цого року обсяг прострочки за картковими кредитами у Росії зріс до історичного максимуму, сягнувши 225 млрд руб. ($2,8 млрд за поточним курсом), або 12% від усього портфеля.

До того стало відомо, що за останні 10 років вдвічі більше росіян віком понад 60 років почали брати кредити. Якщо у 2013 році кредити були у 14% росіян похилого віку, то у 2023 році – вже у 29%. Загалом за останні 10 років частка росіян, які мають кредити у сім'ї, зросла у півтора рази – з 31% до 46%.

Водночас у першому кварталі цього року на обліку у російській Федеральній службі судових приставів перебувало 14,4 млн виконавчих проваджень про стягнення заборгованості з фізосіб на користь банків. Це на 25% більше, ніж у першому кварталі 2022 року.