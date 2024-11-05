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Новини
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У Держміграції інвалідність за два роки оформили понад 300 співробітників, у КРАІЛ дані засекретили, – Гетманцев

гетманцев

Від початку повномасштабного вторгнення РФ інвалідність оформили понад 300 співробітників Державної міграційної служби.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.

"У відповідь на мій запит до державних органів, у межах відання нашого Комітету, щодо інформації про співробітників, які оформили статус особи з інвалідністю після 24 лютого 2022 року, відзвітували:

  • НКЦПФР – 3 особи, з яких 2 жінки;
  • БЕБ – 2 особи;
  • Держфінмоніторинг – таких осіб не зареєстровано;
  • ДМСУ – 264 чоловіки та 72 жінки", – в написав Гетманцев.

Він зауважив, що Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) відмовилася надати йому дані про осіб, що оформили інвалідність за останні два з половиною роки, посилаючись на закон "Про захист персональних даних".

"Враховуючи вищевикладене, спрямовую відповідний запит до СБУ", – додав Гетманцев.

За даними уряду, гранична чисельність працівників Держміграції становить понад 6 тисяч осіб (6083 працівників регіональних підрозділів та 274 – центрального апарату), фактична кількість співробітників Держміграції невідома.

За даними Мінфіну, станом на кінець вересня гранична чисельність працівників КРАІЛ становила 200 осіб, фактично ж у Комісії працювали 84 співробітники.

Що відомо про корупцію у МСЕК

Нагадаємо, 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Як виявилося, йдеться про Тетяну Крупу, яка також є депутаткою Хмельницької облради від "Слуги народу". Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Крупу затримали та повідомили їй про підозру у незаконному збагаченні, а 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав для неї запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

10 жовтня Олександр Крупа – син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

Згодом слідство знайшло у голови Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи ще $590 тисяч на рахунках в польському банку Pekao (Bank Polska Kasa Opieki). Її чоловік Володимир також зберігав кошти у польських банках, на його рахунках виявили 11,3 тис. євро і $1,2 млн. Всі ці кошти вони не декларували.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.

Цензор.НЕТ також опублікував перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільші пенсії.

Після скандалу президент Володимир Зеленський скликав засідання РНБО, за результатами якого генеральний прокурор Андрій Костін подав у відставку, а Кабмін затвердив план реформування МСЕК.

Автор: 

Держміграція (56) інвалідність (95) Гетманцев Данило (515) МСЕК (16)


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Топ коментарі
+17
При владі клани дармоїдів та злодіїв
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05.11.2024 17:59 Відповісти
+13
А хто такий Гетьманцев що йому надають персональны данні не залежно від мотивів. Чи треба показати хоть якусь бородьбу з корупцією та нагнати диму,аби головних бенефіціарів цього процессу не трогати.
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05.11.2024 18:04 Відповісти
+11
вся влада України складається з фактичних або потенційних шахраїв, крадіїв та вбивць. Це сумно
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05.11.2024 18:31 Відповісти
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При владі клани дармоїдів та злодіїв
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05.11.2024 17:59 Відповісти
Лотерея в нас керує?
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05.11.2024 18:02 Відповісти
вся влада України складається з фактичних або потенційних шахраїв, крадіїв та вбивць. Це сумно
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05.11.2024 18:31 Відповісти
А хто такий Гетьманцев що йому надають персональны данні не залежно від мотивів. Чи треба показати хоть якусь бородьбу з корупцією та нагнати диму,аби головних бенефіціарів цього процессу не трогати.
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05.11.2024 18:04 Відповісти
Зарплата підприємця - ось це персональні дані . Пенсія по інвалідності виплачується з державного бюджету , який належить всім громадянам України і може бути засекречений тільки по Закону "Про державну таємницю".
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05.11.2024 20:33 Відповісти
ВР, кабмін та ОПу варто перевірити. Там кожні 9 з 10 інваліди.
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05.11.2024 18:15 Відповісти
10 з 10
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05.11.2024 18:16 Відповісти
Тобто в Україні 50% держслужбовців хітрожопі - інваліди!!! Повний пісець!!! Не знаю що ліпше щоб їх всіх посадили чи на фронт і штурмовик підрозділи і щоб в них були спеціальні помітки що це **** інвалідна!!!!
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05.11.2024 18:18 Відповісти
Нахрена цей баласт на фронті ???Це все були б потенційні сзч,дезертири та зрадники.
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05.11.2024 18:41 Відповісти
И самое интересное им всем 40+ лет. И Украина содержит всех этих дармоедов по 30-40 лет или сколько они там живут.
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06.11.2024 04:17 Відповісти
Дивний якийсь запит. А чому тільки тих хто оформив інвалідність.під час війни?
Чому в ОГП вимагали список усіх інвалідів, хто і 20 років тому її оформив?
Давайте повний список, як і в ОГП вимагали.
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05.11.2024 18:32 Відповісти
У всіх мабуть однотипна травма пальці зломані під час підрахунку хабаря?
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05.11.2024 18:47 Відповісти
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05.11.2024 19:02 Відповісти
Пошкоджений хребет,протрузії,сколіоз.Тягати бакси тонами,це вам не окопи копати,і не бетон заливати,тут фізична підготовка потрібна! А в ніжних службовців звідки їй взятись?????
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07.11.2024 10:27 Відповісти
А ми дивуємось, чому все не так. Україною керують самі інваліди !!!!!!!!!!!!
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05.11.2024 18:52 Відповісти
Хватит издеваться над больными людьми.Выгоните их нах Отпустите их на заслуженный отдых или лечение. А еще лучше-посадите их в тюрьму.Там у них быстро ремиссия начнется.
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05.11.2024 19:11 Відповісти
6357!+%30ть,"мертвих душ",чим вони ***** ....
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05.11.2024 19:22 Відповісти
Але у нас тих держконтор, на любий випадок купа тисяч людей. Певно на випадок прильоту інопланетян теж хтось штани протирає.
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05.11.2024 19:40 Відповісти
Та вони і є інопланетяни,пацаки,галактика кін дза дза,в спіралі!
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07.11.2024 10:28 Відповісти
власне дітище Карлуклариукравдоляри... Тото КРАІЛ відмовилось звітувати Гетьмамцеву?..
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05.11.2024 22:36 Відповісти
Бо там 83 інваліди і прибиральниця
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05.11.2024 23:22 Відповісти
Нардеп Гетманцев записал все имущество и сбережения на мать

Согласно декларации Гетманцева, его мать владеет

квартирой в Киеве (46,9 кв. м.), Ирпене (32,9 кв. м), тремя квартирами в селе Чайки Киевской области общей площадью 152 кв. м, а также 8 земельными участками более 15,8 тыс. кв.м в разных поселках области и частным домом. Совместно с нардепом женщина владеет квартирой в Киеве, где Гетманцев имеет долю 33%. Сам депутат владеет двумя земельными участками в Киевской области суммарной площадью 4,5 тыс. кв. м

Кроме того, женщина имеет право собственности на две квартиры и ряд нежилых помещений в Полтаве, Чернигове и Ивано-Франковске.
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06.11.2024 00:45 Відповісти
Я ж усе стверджую, що увесь Геть в Мамцю
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06.11.2024 19:19 Відповісти
В то же время, все автомобили, которыми пользуется семья депутата записаны на Елену Гетманцеву, а именно TOYOTA AVALON (2008), TOYOTA LAND CRUISER PRADO (2008) и LAND CRUISER (2018 года)

Гетманцев коллекционирует наручные часы: Rolex и Franck Muller, а также 15 картин 20-21 веков.

Кроме имущества мать нардепа имеет доли в 6 компаниях: ООО «Туристическая профессиональная группа» (63 %), ООО «Нью Проперти» (99,9 %), ООО «МКЖ «Будсервис» (100 %), ООО «Тревел профешнл групп» (75 %), ООО «Текслинк» (50 %), ООО TRAVEL PROFESSIONAL GROUP TURKEY TURIZM TIC. TAS. ITH. IHR. LTD. STI. (50 %).

Більше читайте: https://368.media/2020/06/03/nardep-getmantsev-zapisal-vse-imushhestvo-i-sberezheniya-na-mat/
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06.11.2024 00:46 Відповісти
Наколядувала козлота під Сівковична та не комітетом сук повинна керувати, а висіти вищипаною на каштані.
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06.11.2024 09:17 Відповісти
азартні ігри це стратегічний об'єкт, там бабки водяться.
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06.11.2024 09:20 Відповісти
Слуги народу це божа кара українцям.
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06.11.2024 11:07 Відповісти
Яку вони з радістю накликали собі на голову.І решті ....
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07.11.2024 10:30 Відповісти
Уявіть собі цифру яка буде може бути отримана якщо у всіх ціх шахраїв-інвалідіа буде конфісковане майно (роками піздити гроші з кишень українців!!!)
+Додайте ККД від їхнього залучення на будівництві фортифікацій! ( Нех сидіти в буцигарні)
Там весь південь України можна залити бетоном не звертаючись до кредитів і будівельних компаній.
...але ж НІТ! Бо всі свої!
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06.11.2024 11:28 Відповісти
Бо ти всім винен а тобі ніхто нічого не винен
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06.11.2024 13:42 Відповісти
Цікаво а скільки інвалідів в тцк і мусорів, от би перевірити і дізнатись реальні цифри
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06.11.2024 13:41 Відповісти
В 1997 році в Жовківському РВ УМВС України отримував паспорт громадянина України, тоді був командиром окремої радіолокаційної роти м. Рава - Руська, що на Львівщині... Ці "діячі" вилучили в мене довідки про прописку при військових частинах, де служив раніше ф. 5 за 1992 - 1994 та 1994 - 1996 роки без облікування... Виявляється, що ці довідки потрібні для підтвердження прописки за ці роки при отриманні грошової компенсації за неотримане житло... Квартирно - експлуатаційний орган м. Львова навіть не хоче брати до розгляду документи, оскільки немає цих довідок, що знищили ще тоді в паспортноиу столі... Приїхав до Жовківського відділення міграційної служби, вони "зробили великі очі", і все... Звертався скрізь, в архів МОУ, гарячу телефонну лінію кабміну України, все марно... От і виходить одна бюрократична структура довідки без облікування знищила, інша вимагає.... І так вже "ходьба по колу" біля десяти років... Тепер війна... Мій син загинув під Роботине 06.08.23 р. Під час безглуздого літнього контрнаступу, я служу в ЗСУ з першого дня широкомасштабного вторгнення... В якій державі світу таке можливе??? А вони собі роблять інвалідність??? Жах... Інваліди...
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07.11.2024 07:45 Відповісти
Привести фізичний стан здоров'я у відповідність з документами.
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07.11.2024 09:48 Відповісти

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