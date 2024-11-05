У Держміграції інвалідність за два роки оформили понад 300 співробітників, у КРАІЛ дані засекретили, – Гетманцев

Від початку повномасштабного вторгнення РФ інвалідність оформили понад 300 співробітників Державної міграційної служби.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.

"У відповідь на мій запит до державних органів, у межах відання нашого Комітету, щодо інформації про співробітників, які оформили статус особи з інвалідністю після 24 лютого 2022 року, відзвітували:

НКЦПФР – 3 особи, з яких 2 жінки;

БЕБ – 2 особи;

Держфінмоніторинг – таких осіб не зареєстровано;

ДМСУ – 264 чоловіки та 72 жінки", – в написав Гетманцев.

Він зауважив, що Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) відмовилася надати йому дані про осіб, що оформили інвалідність за останні два з половиною роки, посилаючись на закон "Про захист персональних даних".

"Враховуючи вищевикладене, спрямовую відповідний запит до СБУ", – додав Гетманцев.

За даними уряду, гранична чисельність працівників Держміграції становить понад 6 тисяч осіб (6083 працівників регіональних підрозділів та 274 – центрального апарату), фактична кількість співробітників Держміграції невідома.

За даними Мінфіну, станом на кінець вересня гранична чисельність працівників КРАІЛ становила 200 осіб, фактично ж у Комісії працювали 84 співробітники.

Що відомо про корупцію у МСЕК

Нагадаємо, 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Як виявилося, йдеться про Тетяну Крупу, яка також є депутаткою Хмельницької облради від "Слуги народу". Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Крупу затримали та повідомили їй про підозру у незаконному збагаченні, а 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав для неї запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

10 жовтня Олександр Крупа – син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

Згодом слідство знайшло у голови Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи ще $590 тисяч на рахунках в польському банку Pekao (Bank Polska Kasa Opieki). Її чоловік Володимир також зберігав кошти у польських банках, на його рахунках виявили 11,3 тис. євро і $1,2 млн. Всі ці кошти вони не декларували.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.

Цензор.НЕТ також опублікував перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільші пенсії.

Після скандалу президент Володимир Зеленський скликав засідання РНБО, за результатами якого генеральний прокурор Андрій Костін подав у відставку, а Кабмін затвердив план реформування МСЕК.