На спецрахунок Нацбанку для допомоги ЗСУ за час великої війни надійшло майже 40 мільярдів

Залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк України відкрив для підтримки Сил оборони 24 лютого 2022 року, станом на 1 листопада цього року становить понад 1,5 млрд грн. За минулий місяць на спецрахунок надійшло понад 176,6 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Усього з початку повномасштабного вторгнення на спецрахунок надійшло майже 39,2 млрд грн в еквіваленті.

Кошти переказували як громадяни та підприємства України, так і міжнародна спільнота (зокрема із США, Великої Британії, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу та ще багатьох країн світу).

З-за кордону в іноземній валюті (долари США, євро, фунти, канадські долари, китайські женьміньбі, єни, швейцарські франки, злоті, австралійські долари) надійшло майже 18,8 млрд грн в еквіваленті.

Загалом від початку війни зі спецрахунку на потреби оборони Національний банк перерахував майже 37,8 млрд грн, у жовтні 2024 року – понад 563,4 млн грн, зокрема:

на потреби Національної гвардії – понад 1,56 млрд грн;

на потреби Національної поліції – 1,65 млрд грн;

на потреби Міністерства оборони – понад 23,7 млрд грн;

на потреби Державної прикордонної служби – 988 млн грн;

на потреби Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації – понад 7,19 млрд грн;

на потреби Державної служби з надзвичайних ситуацій – понад 156,2 млн грн;

на потреби РНБО – майже 40,1 млн грн;

на потреби Державної спеціальної служби транспорту – понад 233 млн грн;

на потреби Служби безпеки України – понад 573 млн грн;

на потреби військових частин – понад 286,9 млн грн;

на потреби Головного управління розвідки України – понад 1,4 млрд грн;

на потреби Агенції оборонних закупівель – понад 47 млн грн.

Наприкінці жовтня повідомлялося, що видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки й оборони за січень-вересень 2024 року складають 1,3 трлн грн, що становить 57,6% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету.

У вересні президент Володимир Зеленський підписав закон щодо збільшення видатків бюджету на оборону на 500 млрд грн.

18 вересня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №11417 щодо збільшення видатків бюджету на оборону на 500 млрд грн. За відповідне рішення проголосували 298 нардепів.