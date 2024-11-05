Працює РЕБ: У Генштабі пояснили збої у мобільних телефонах українців

Частина функцій мобільних застосунків (зокрема, визначення точного часу та геологації) можуть працювати зі збоями внаслідок застосування засобів радіоелектронної боротьби під час відбиття повітряних атак росіян.

Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці Генштабу ЗСУ у мережі Х (раніше – Twitter).

У Генштабі пояснили, що для підвищення ефективності впливу на противника під час відбиття повітряних атак застосовуються засоби підміни координат супутникової навігації GPS (спуфінг).

"Побічним ефектом цього впливу є і порушення в системі точного часу, яку використовують мобільні телефони в режимі автоматичного уточнення часу. Враховуючи зазначене, доцільно відключити режим автоматичного уточнення часу в телефоні та враховувати, що під час оголошення повітряних тривог точність роботи систем супутникової навігації може порушуватися", – наводиться у повідомленні цитата фахівців з радіоелектронної боротьби Генштабу ЗСУ.

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Раніше у популярних соцмережах українці почали масово скаржитися на невчасне спрацювання будильників на телефоні через автоматичну зміну часової зони, а також на збої у системі геолокації, яка могла вказувати у якості місцезнаходження користувача територію Білорусі або південних регіонів РФ замість Києва чи інших українських міст.