Китайці купують найбільшого виробника бурштину в Україні, – ЗМІ
Компанію "Центр "Сонячне ремесло", яка у минулому році видобула найбільше бурштину-сирцю з-поміж приватних надрокористувачів України, купує громадянин Китаю Рен Йонгпенг.
За даними у системі YouControl, українська компанія Рена Йонгпенга ТОВ "Люмос Плюс" стала одноосібним учасником ТОВ "Центр "Сонячне ремесло" з 5 листопада, а з 2 листопада компанію з видобутку бурштину очолив директор "Люмос Плюс" Федір Горбань, пише галузеве видання Nadra.info.
Попередніми власниками ТОВ "Центр "Сонячне ремесло" були ТОВ "Конкорд Консалтинг" засновника Concorde Capital Ігоря Мазепи (58%), Юрій Благодир (32%, керівник компанії у 2021-24 роках) і Галина Симха (10%).
Джерела видання на ринку надрокористування повідомили, що закриття угоди і оновлення даних про кінцевого бенефіціарного власника очікується найближчими днями.
Нагадаємо, з минулого року Ігор Мазепа і Юрій Благодир контролюють ще одну бурштиновидобувну компанію зі схожою назвою – ТОВ "Сонячне Ремесло" (раніше називалося ТОВ "Санкамян"). Третім учасником цього товариства є громадянин Китаю Ванг Чжикай.
Що відомо про найбільшого приватного видобувача бурштину в Україні?
ТОВ "Центр "Сонячне ремесло" засновано в 2007 році. Статутний капітал фірми – 1 млн грн. Компанія видобуває бурштин на родовищі "Володимирець Східний" в Рівненській області. (спецдозвіл № 5021, дійсний до 2029 року). У 2023 році вона видобула 11 623,04 кг бурштину, поступившись лише КП "Волиньприродресурс" Волинської обласної ради (14 667,27 кг).
ТОВ "Люмос Плюс" засновано у вересні 2024 року зі статутним капіталом 1 тис. грн. Власником компанії вказаний Рен Йонгпенг (Китай, провінція Шеньсі). Спецдозволи на користування надрами відсутні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дослівно Міноборони РБ: "Військовослужбовці візьмуть участь у спільному антитерористичному тренуванні (навчанні), яке відбудеться в період з 8 по 19 липня 2024.
Спільне тренування дасть змогу обмінятися досвідом, провести злагодження білоруських і китайських підрозділів, створити фундамент для подальшого розвитку білорусько-китайських відносин у сфері спільної підготовки військ".
https://suspilne.media/tag/kitaj/ Китайські та https://suspilne.media/tag/bilorus/ білоруські війська 8 липня почали спільні військові навчання біля білоруського Бреста, за п'ять кілометрів від кордону з Польщею. Маневри під кодовою назвою "Атакуючий сокіл" триватимуть до 19 липня.
Про це https://t.me/modmilby/40203 повідомляє Міністерство оборони Білорусі.
Перед цим у Міноборони Білорусі https://t.me/modmilby/40202 заявили про так званий ріст групування НАТО біля кордону країни, "що призводить до зростання напруженості в регіоні".
Навчання є відповіддю на "агресивну зовнішню політику Заходу щодо Білорусі" і на "українську провокацію", https://news.sb.by/articles/minoborony-otsenilo-veroyatnost-provedeniya-v-prigranichnykh-rayonakh-belarusi-vooruzhennykh-provoka.html заявив заступник начальника Генштабу Збройних сил Білорусі Володимир Купріянюк на брифінгу 5 липня.
Та і взагалі, Конституцію влада в основному використовує в туалеті не читаючи.
Хрякфьодоровіч взагалі хотів південь і Крим в аренду віддати китайцям. ну невстиг правда..ще якусь магістраль на півдні вправні китайські будівельники мали будувать..
а потім зелене уйобіще вийде із зойками: "камала (дон?) хдє маі тамагавкі?!".
це - просто ******* зелений *******...
Стаття 13 Конституції України. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу.
12 серпня 2019 року - 15:14
«Ми з гвинтокрила побачили, що у вас відбувається і з вирубкою лісу, і з бурштином. Знаємо всі прізвища, хто стоїть за розкраданням державних надр.
Ми обов'язково займемося цим питанням.
Думаю, що ці люди далеко не поїдуть з нашої країни», - наголосив Глава держави.
https://www.president.gov.ua/news/zhodni-shemi-ne-dopomozhut-uniknuti-vidpovidalnosti-preziden-56817
Втрата контролю над національним ресурсом: Бурштин - це цінний природний ресурс, і контроль над його видобутком переходить до іноземного власника. Це може обмежити вплив України на галузь, зокрема щодо обсягів видобутку та експортних напрямків.
Виведення прибутків за кордон: Іноземні інвестори, як правило, виводять частину отриманого прибутку до своєї країни, що може призвести до зменшення надходжень до українського бюджету. Це знижує потенційні економічні вигоди для країни від експлуатації власних ресурсів.
Можливий екологічний ризик: Видобуток бурштину часто пов'язаний із ризиками для навколишнього середовища. Якщо іноземні компанії не дотримуються належних стандартів, це може призвести до екологічного забруднення та деградації земель.
Залежність від іноземних інвесторів: Підвищена інвестиційна активність Китаю може створити економічну залежність, коли Україна буде змушена враховувати інтереси китайських інвесторів у своїй політиці щодо бурштинової галузі.
Соціальний вплив: Місцеві працівники можуть зіштовхнутися з погіршенням умов праці, якщо нові власники запровадять жорсткіші вимоги до продуктивності або скоротять персонал.