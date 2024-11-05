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Китайці купують найбільшого виробника бурштину в Україні, – ЗМІ

бурштин

Компанію "Центр "Сонячне ремесло", яка у минулому році видобула найбільше бурштину-сирцю з-поміж приватних надрокористувачів України, купує громадянин Китаю Рен Йонгпенг.

За даними у системі YouControl, українська компанія Рена Йонгпенга ТОВ "Люмос Плюс" стала одноосібним учасником ТОВ "Центр "Сонячне ремесло" з 5 листопада, а з 2 листопада компанію з видобутку бурштину очолив директор "Люмос Плюс" Федір Горбань, пише галузеве видання Nadra.info.

Попередніми власниками ТОВ "Центр "Сонячне ремесло" були ТОВ "Конкорд Консалтинг" засновника Concorde Capital Ігоря Мазепи (58%), Юрій Благодир (32%, керівник компанії у 2021-24 роках) і Галина Симха (10%).

Джерела видання на ринку надрокористування повідомили, що закриття угоди і оновлення даних про кінцевого бенефіціарного власника очікується найближчими днями.

Нагадаємо, з минулого року Ігор Мазепа і Юрій Благодир контролюють ще одну бурштиновидобувну компанію зі схожою назвою – ТОВ "Сонячне Ремесло" (раніше називалося ТОВ "Санкамян"). Третім учасником цього товариства є громадянин Китаю Ванг Чжикай.

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Що відомо про найбільшого приватного видобувача бурштину в Україні?

ТОВ "Центр "Сонячне ремесло" засновано в 2007 році. Статутний капітал фірми – 1 млн грн. Компанія видобуває бурштин на родовищі "Володимирець Східний" в Рівненській області. (спецдозвіл № 5021, дійсний до 2029 року). У 2023 році вона видобула 11 623,04 кг бурштину, поступившись лише КП "Волиньприродресурс" Волинської обласної ради (14 667,27 кг).

ТОВ "Люмос Плюс" засновано у вересні 2024 року зі статутним капіталом 1 тис. грн. Власником компанії вказаний Рен Йонгпенг (Китай, провінція Шеньсі). Спецдозволи на користування надрами відсутні.

Автор: 

видобуток (1799) продаж (2100) бурштин (93) Мазепа Ігор (13)


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Топ коментарі
+45
Чергове порушення Констітуції України згідно якої власником землі, надр є народ України.
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05.11.2024 20:23 Відповісти
+35
Нагадайте, у кого війна з вассалом Китаю Роісєй?
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05.11.2024 20:20 Відповісти
+24
Хитрі китайці хочуть мати доступ до українсько-білоруського кордону на півночі Рівненській області, де видобувають бурштин.
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05.11.2024 19:41 Відповісти
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Хитрі китайці хочуть мати доступ до українсько-білоруського кордону на півночі Рівненській області, де видобувають бурштин.
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05.11.2024 19:41 Відповісти
ні, у них просто бурштин - популярна штука, скільки раз ловили контрабандистів, які везли туди бурштин - задовбешся рахувати. А скільки разів не ловили - краще не знати, бо ******
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05.11.2024 19:57 Відповісти
Одне другому не заважає
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05.11.2024 21:21 Відповісти
Китайський військово-транспортний літак уперше приземлився на білоруському військовому аеродромі «Барановичі».

Дослівно Міноборони РБ: "Військовослужбовці візьмуть участь у спільному антитерористичному тренуванні (навчанні), яке відбудеться в період з 8 по 19 липня 2024.

Спільне тренування дасть змогу обмінятися досвідом, провести злагодження білоруських і китайських підрозділів, створити фундамент для подальшого розвитку білорусько-китайських відносин у сфері спільної підготовки військ".

https://suspilne.media/tag/kitaj/ Китайські та https://suspilne.media/tag/bilorus/ білоруські війська 8 липня почали спільні військові навчання біля білоруського Бреста, за п'ять кілометрів від кордону з Польщею. Маневри під кодовою назвою "Атакуючий сокіл" триватимуть до 19 липня.

Про це https://t.me/modmilby/40203 повідомляє Міністерство оборони Білорусі.
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05.11.2024 22:45 Відповісти
Китайські військові на білоруському полінгоні "Брестський", Білорусь, 8 липня 2024 року. Міністерство оборони Білорусі.

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05.11.2024 22:47 Відповісти
У оборонному відомстві пишуть, що ці спільні навчання Мінська та Пекіна є "антитерористичними", де військові обох країн "відпрацюють питання нічного десантування, подолання водних перешкод і ведення бойових дій у міських умовах". Командир сил спеціального призначення Збройних сил РБ генерал-майор Вадим Денисенко сказав, що китайці та білоруси будуть навчатися не окремими підрозділами, а усі разом.

Перед цим у Міноборони Білорусі https://t.me/modmilby/40202 заявили про так званий ріст групування НАТО біля кордону країни, "що призводить до зростання напруженості в регіоні".

Навчання є відповіддю на "агресивну зовнішню політику Заходу щодо Білорусі" і на "українську провокацію", https://news.sb.by/articles/minoborony-otsenilo-veroyatnost-provedeniya-v-prigranichnykh-rayonakh-belarusi-vooruzhennykh-provoka.html заявив заступник начальника Генштабу Збройних сил Білорусі Володимир Купріянюк на брифінгу 5 липня.
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05.11.2024 22:49 Відповісти
Звісно ж хочуть! Арахламідія ж в тємі і ********** "дружба-жвачка-давай-давай".
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05.11.2024 21:13 Відповісти
Нагадайте, у кого війна з вассалом Китаю Роісєй?
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05.11.2024 20:20 Відповісти
Чергове порушення Констітуції України згідно якої власником землі, надр є народ України.
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05.11.2024 20:23 Відповісти
Але ж, укролохи хавають
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05.11.2024 20:51 Відповісти
Так ніхто ж нічого і не порушує. Власником є народ. А 100% вигодонабувачем з експлуатації цих надр - вузьке коло осіб, включно тепер і з китайцями.
Та і взагалі, Конституцію влада в основному використовує в туалеті не читаючи.
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05.11.2024 21:44 Відповісти
ну так, і що? китайози ж не надра купили, а фірму, що має дозвіл на добування. чи тако аби перднути?
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05.11.2024 22:33 Відповісти
не ну козлячья власть, вы меня спросили?
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05.11.2024 20:25 Відповісти
а тут це до чого? розшифруй.
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05.11.2024 22:34 Відповісти
Тобто купують болотяни через китайську прокладку. Гойда!
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05.11.2024 20:35 Відповісти
А какая разніца?Хряк фьодоровіч взагалі хотів південь і Крим в аренду віддати китайцям. ну невстиг правда..ще якусь магістраль на півдні вправні китайські будівельники мали будувать..
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05.11.2024 21:16 Відповісти
Яке тупе безглуздя! Вирубувати ліси, нищити біосферу, вимивати гектари родючого ґрунту лише заради того, щоби якась скотина могла повісити собі на шию чи вставити у вухо шматок жовтого каменю.
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05.11.2024 20:35 Відповісти
це ти так пишеш бо китайці купили, а поки наші мили і китайцям продавали, то ок?
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05.11.2024 22:35 Відповісти
тобто ******* зелений підар під аплодисменти зелених інфузорій у верховній раді - на весь світ!! - каже країнам, які дпомагають нам, що ми будемо розраховуватися нашими ресурсами й майже того самого дня продає титановий комбінат азербайджанцю!! а зараз копалини бурштину - їбаному китайцю...!!
а потім зелене уйобіще вийде із зойками: "камала (дон?) хдє маі тамагавкі?!".

це - просто ******* зелений *******...
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05.11.2024 20:42 Відповісти
з титановим то є питання, а тут шмаркляч взагал ніпричому, ти статтю уважно прочитай.
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05.11.2024 22:37 Відповісти
Він не комбінат продав, а мєсторождєніє!!!!!?? Землю, а точніше пісок, то єсть надра!!!
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06.11.2024 08:47 Відповісти
Стоимость янтаря от 2 до 300 долларов за грамм. Зеленский, а где деньги? Что-то в доходной части бюджета их не видно.
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05.11.2024 20:44 Відповісти
Так добичу янтаря кришували менти ще при Авакові, як і гральну індустрію, наркоту, зброю і проституцію
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06.11.2024 00:19 Відповісти
Раніше думав, що китайське ім'я-прізвище Сунь *** Вчай, - це анекдот...

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05.11.2024 20:47 Відповісти
а ВИ СУНЬ ?
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05.11.2024 21:17 Відповісти
На Миколаївщині є така річка.

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05.11.2024 21:38 Відповісти
ну от...все співпадає!
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05.11.2024 21:45 Відповісти
А ви знаєте, що слово-- ху..й, це по монгольскі --- нєт----))))) в них мати запозичені)
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06.11.2024 08:45 Відповісти
А, що українці з цього матимуть згідно Конституції України??

Стаття 13 Конституції України. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу.
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05.11.2024 20:48 Відповісти
Конституція України має чисто декларативний характер.
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05.11.2024 22:34 Відповісти
Хоч паржом? Ілі уже нє?
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05.11.2024 20:49 Відповісти
Пухляку Ину ще б продали якесь важливе підприємство, хуже нібудєт.
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05.11.2024 20:52 Відповісти
Китайця скоріш за все рейдернуть, пізніше.
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05.11.2024 20:56 Відповісти
читав, кетайські товарищі, через проклади весь агробізнес зкупили в нас.
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05.11.2024 21:13 Відповісти
можно продать компанию, но разве можно продать лицензию на "пользование"? Новый собственник должен получить лицензию по новому и не факт, что он её получит.... без "государства " тут не обошлось, а кто у нас государство....
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05.11.2024 21:25 Відповісти
Коррупція і зрада це не привід щоб відмовляти вступу Україні в НАТО і ЕС, а владі туди і не потрібно, тому що за це їх посадять за грати.
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05.11.2024 21:33 Відповісти
Мародеры зелёные,дерибан,просерает всё.
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05.11.2024 21:38 Відповісти
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05.11.2024 21:48 Відповісти
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05.11.2024 21:49 Відповісти
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05.11.2024 22:09 Відповісти
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05.11.2024 22:11 Відповісти
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05.11.2024 22:12 Відповісти
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05.11.2024 22:14 Відповісти
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05.11.2024 22:15 Відповісти
"За оцінками бізнесмена Ігоря Мазепи лише близько 40-50% проданого з України бурштину добувається легально."
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06.11.2024 00:04 Відповісти
А росію не покликали, тільки китай?
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05.11.2024 22:01 Відповісти
ЄРМАКОВЩИНА ПРОДАЄ ВСЕ ПЕРЕД ДРАПОМ, АЛЕ КИТАЙЦЯМ - ЦЕ ВЖЕ НАДТО І ДЛЯ АГЕНТА ГБ.
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05.11.2024 22:26 Відповісти
Ще тут піздооких не вистачало. Продайте їм агрохімію тай заспокойтеся.
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05.11.2024 22:54 Відповісти
Капець ...(((
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05.11.2024 22:58 Відповісти
Именно поэтому Украине и нужно в ЕС. Только ЕС со своими законами не даст так нагло эксплуатировать ресурсы Украины, держа украинцев в африканской бедности.
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05.11.2024 23:06 Відповісти
після китайців одна пустеля
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05.11.2024 23:22 Відповісти
Це сюр ?
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05.11.2024 23:51 Відповісти
Ні,то "дзюр" і "как" нам на голову...
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06.11.2024 00:18 Відповісти
Жодні «схеми» не допоможуть уникнути відповідальності - Президент про боротьбу з незаконним видобутком бурштину

12 серпня 2019 року - 15:14

«Ми з гвинтокрила побачили, що у вас відбувається і з вирубкою лісу, і з бурштином. Знаємо всі прізвища, хто стоїть за розкраданням державних надр.

Ми обов'язково займемося цим питанням.

Думаю, що ці люди далеко не поїдуть з нашої країни», - наголосив Глава держави.

https://www.president.gov.ua/news/zhodni-shemi-ne-dopomozhut-uniknuti-vidpovidalnosti-preziden-56817
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06.11.2024 00:54 Відповісти
триады купили ровенскую махвію?
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06.11.2024 02:27 Відповісти
Это какой-то бред. Ничего никому нельзя продавать во время войны, пусть даже вопреки антинародным законам.
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06.11.2024 04:16 Відповісти
Які ж мразі,титан русні азербайджанській ,китаю бурштин ,ліс європі а ти йди воюй за цих *********
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06.11.2024 05:21 Відповісти
Єрмак підор як ти ******
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06.11.2024 05:23 Відповісти
Продаж українських бурштинових підприємств китайським інвесторам може мати кілька ризиків для України:

Втрата контролю над національним ресурсом: Бурштин - це цінний природний ресурс, і контроль над його видобутком переходить до іноземного власника. Це може обмежити вплив України на галузь, зокрема щодо обсягів видобутку та експортних напрямків.

Виведення прибутків за кордон: Іноземні інвестори, як правило, виводять частину отриманого прибутку до своєї країни, що може призвести до зменшення надходжень до українського бюджету. Це знижує потенційні економічні вигоди для країни від експлуатації власних ресурсів.

Можливий екологічний ризик: Видобуток бурштину часто пов'язаний із ризиками для навколишнього середовища. Якщо іноземні компанії не дотримуються належних стандартів, це може призвести до екологічного забруднення та деградації земель.

Залежність від іноземних інвесторів: Підвищена інвестиційна активність Китаю може створити економічну залежність, коли Україна буде змушена враховувати інтереси китайських інвесторів у своїй політиці щодо бурштинової галузі.

Соціальний вплив: Місцеві працівники можуть зіштовхнутися з погіршенням умов праці, якщо нові власники запровадять жорсткіші вимоги до продуктивності або скоротять персонал.
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06.11.2024 05:26 Відповісти
Антинародна, зелена влада в Україні під час війни всі активи розпродує і розкрадає !
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06.11.2024 08:42 Відповісти
значит мне повестку на смертную казнь, а янтарь китайцам, а титан азербайджанцу, а землю блекрок.
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06.11.2024 09:08 Відповісти
блд....прохідний двір,а не держава...
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06.11.2024 09:09 Відповісти
саранчі продали, вони там зроблять безлюдну пустелю на століття.
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06.11.2024 10:15 Відповісти
Кого підтримують китайці к війні з рашистами...правильно рашистів, кого допускає існуюча влада
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06.11.2024 10:56 Відповісти

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