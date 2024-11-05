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Завтра в Києві частково обмежать рух Хрещатиком

6 листопада в Києві частково обмежать рух Хрещатиком

Завтра, 6 листопада, з 08:30 до 12:00, у Києві частково обмежать рух транспорту другою смугою на вулиці Хрещатик у напрямку Європейської площі.

Про це повідомляє КК "Київавтодор".

Дорожники виконуватимуть ремонт оглядового колодязя за адресою: вулиця Хрещатик, 21.

Раніше повідомлялося, що в Києві з 5 до 11 листопада,з 08:00 до 20:00, частково обмежать рух вулицею Михайла Грушевського.

До того стало відомо, що влада Києва витратить 1,6 млрд грн на нову дорогу до непрацюючого аеропорту "Київ".

Автор: 

дороги (1589) Київ (4733) ремонт (1500)


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