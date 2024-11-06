"Укрнафта" наступного року планує пробурити 30 нових свердловин

"Укрнафта" наступного року планує пробурити близько 30 нових свердловин, а також провести капітальні ремонти, оновлення обладнання та інтенсифікувати відобуток.

Про це повідомив директор компанії Сергій Корецький.

"У 2025 році плануємо приріст по видобутку. Близько 30 нових свердловин. Переважна більшість із них – за допомогою сторонніх підрядників. Також заплановані близько 120 капітальних ремонтів свердловин – близько 34 за допомогою сторонніх підрядників; і 52 операції гідророзриву пласта – близько 30 із зовнішньою підтримкою", – розповів Корецький.

Окрім того, великий акцент компанія ставить на оновлення обладнання та підвищення енергоефективності: модернізацію компресорних станцій, встановлення ДКС і блочно-модульного устаткування для підготовки та заміру вуглеводнів.

"Готуємося до проведення 3D-сейсмічних досліджень на близько 1250 квадратних кілометрів площ. У планах також – промислово-геофізичні дослідження, проєктно-вишукувальні роботи", – також зазначив Корецький.

За його словами, великий акцент у 2025 році буде зроблено на дослідження трубопроводів: щоб запобігати проривам та аварійним ситуаціям, потрібно буде перевірити близько 2,5 тис. кілометрів.

Також Корецький додав, що компанія проводить ремонт та модернізацію АЗК своєї мережі. Так, близько 100 існуючих АЗК в поточному році будуть частково модернізовані, а модернізація існуючих АЗК та будівництво нових комплексів – це ціль на наступні роки.

Раніше стало відомо, що "Укрнафта" пробурила й запустила в роботу найглибшу за останні 8 років свердловину.

До того "Укрнафта" придбала спеціальний дозвіл на нафтогазову площу в Івано-Франківській області терміном на 20 років. Це перший спецдозвіл в історії компанії, отриманий через аукціон Державної служби геології та надр України.