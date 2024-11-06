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Новини
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Фонд держмайна виставив на продаж одеського виробника протезів

ФДМ виставив на продаж Одеський протезний завод

Фонд державного майна оголосив онлайн-аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу ДКП "Одеське експериментальне протезно-ортопедичне підприємство" в Одесі.

Про це повідомляє пресслужба Фонду у Facebook.

Торги відбудуться в електронній системі "Прозорро.Продажі" 8 листопада, стартова ціна – 46,4 млн грн без ПДВ.

Зазначається, що підприємство спеціалізується на виробництві медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів.

На сайті протезного заводу наголошується, що підприємство має 77-річний досвід роботи та з асортиментом продукції, що нараховує більше 100 найменувань виробів власного виробництва. Йдеться не лише про комплектуючі та матеріали для індивідуального протезування, але і широкий вибір ортезів, бандажів, ортопедичного взуття, а також різні матеріали для виробництва ортопедичних виробів, текстиль тощо.

Підприємство розташовано в Одесі на вулиці Героїв Крут, а також у Херсоні на вулиці Гетьмана Сагайдачного (не входить до об'єкта приватизації).

До складу ЄМК входять 32 одиниці нерухомого майна та інфраструктури в Одесі площею 5 528,6 кв.м. Також на балансі підприємства знаходиться сім одиниць транспортних засобів та 628 одиниць рухомого майна.

Загальна площа трьох земельних ділянок під комплексом становить 1,25 га. 

Згідно з умовами продажу, покупець ЄМК зобов'язаний зберегти основний профіль діяльності підприємства протягом 10 років, не допустити звільнення працівників та погасити борги підприємства протягом шести місяців.

Як повідомлялося, у вересні Фонд державного майна успішно продав єдиний майновий комплекс Полтавського експериментального протезно-ортопедичного підприємства за 50,42 млн грн.

У лютому 2024 року Фонд державного майна вже продав майновий комплекс Київського експериментального протезно-ортопедичного підприємства компанії власника супермаркету "Велика кишеня" бізнесмена Романа Луніна за 165 мільйонів гривень.

У жовтні 2023 року Фонд держмайна продав першого державного виробника протезів – Хмельницьке державне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство за 32 млн грн (без ПДВ). Його придбанням цікавилося Товариство Червоного Хреста України, але приватна компанія запропонувала вищу ціну.

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приватизація (1362) протез (24) ФДМУ (1378)


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В приватних лапах ті самі протези стануть золотими. По барабану. Держава заплатить. Ідіоти при владі які кричать що держава не ефективний власник. Придурки, ви ж і є представники держави. Якщо ви не ефективні йдіть у відставку
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06.11.2024 12:47 Відповісти
А зараз ці протези золоті для держави. Тобто для всіх нас, хто платить налоги. І так, держава не єфективний власник - рахунок на табло (борги).
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06.11.2024 13:22 Відповісти
Для підвищення рентабельності достатньо замінити керівництво.
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06.11.2024 13:53 Відповісти
ну ремонты сделали, утеплили, крышу, коммуникации и проводку поменяли, территорию облагородили, можно и продать, с откатом естественно. у нас же не было, нет и не будет инвалидов?
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06.11.2024 14:31 Відповісти
абзац 1 частини 2 статті 2 Закону про приватизацію:
"2. ...приватизації не підлягають казенні підприємства..."

їх можна приватизувати коли воно (абзаци 1, 2 частини 3 статті 2 Закону про приватизацію):
"...не забезпечує виконання встановлених законодавством завдань..."
"...більше трьох років не використовуються у виробничій діяльності і подальше їх використання не планується..."

черговий раз зелені поклали хе...р на законодавство
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07.11.2024 09:35 Відповісти

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