Фонд держмайна виставив на продаж одеського виробника протезів

Фонд державного майна оголосив онлайн-аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу ДКП "Одеське експериментальне протезно-ортопедичне підприємство" в Одесі.

Про це повідомляє пресслужба Фонду у Facebook.

Торги відбудуться в електронній системі "Прозорро.Продажі" 8 листопада, стартова ціна – 46,4 млн грн без ПДВ.

Зазначається, що підприємство спеціалізується на виробництві медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів.

На сайті протезного заводу наголошується, що підприємство має 77-річний досвід роботи та з асортиментом продукції, що нараховує більше 100 найменувань виробів власного виробництва. Йдеться не лише про комплектуючі та матеріали для індивідуального протезування, але і широкий вибір ортезів, бандажів, ортопедичного взуття, а також різні матеріали для виробництва ортопедичних виробів, текстиль тощо.

Підприємство розташовано в Одесі на вулиці Героїв Крут, а також у Херсоні на вулиці Гетьмана Сагайдачного (не входить до об'єкта приватизації).

До складу ЄМК входять 32 одиниці нерухомого майна та інфраструктури в Одесі площею 5 528,6 кв.м. Також на балансі підприємства знаходиться сім одиниць транспортних засобів та 628 одиниць рухомого майна.

Загальна площа трьох земельних ділянок під комплексом становить 1,25 га.

Згідно з умовами продажу, покупець ЄМК зобов'язаний зберегти основний профіль діяльності підприємства протягом 10 років, не допустити звільнення працівників та погасити борги підприємства протягом шести місяців.

Як повідомлялося, у вересні Фонд державного майна успішно продав єдиний майновий комплекс Полтавського експериментального протезно-ортопедичного підприємства за 50,42 млн грн.

У лютому 2024 року Фонд державного майна вже продав майновий комплекс Київського експериментального протезно-ортопедичного підприємства компанії власника супермаркету "Велика кишеня" бізнесмена Романа Луніна за 165 мільйонів гривень.

У жовтні 2023 року Фонд держмайна продав першого державного виробника протезів – Хмельницьке державне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство за 32 млн грн (без ПДВ). Його придбанням цікавилося Товариство Червоного Хреста України, але приватна компанія запропонувала вищу ціну.