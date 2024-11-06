Фонд держмайна виставив на продаж одеського виробника протезів
Фонд державного майна оголосив онлайн-аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу ДКП "Одеське експериментальне протезно-ортопедичне підприємство" в Одесі.
Про це повідомляє пресслужба Фонду у Facebook.
Торги відбудуться в електронній системі "Прозорро.Продажі" 8 листопада, стартова ціна – 46,4 млн грн без ПДВ.
Зазначається, що підприємство спеціалізується на виробництві медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів.
На сайті протезного заводу наголошується, що підприємство має 77-річний досвід роботи та з асортиментом продукції, що нараховує більше 100 найменувань виробів власного виробництва. Йдеться не лише про комплектуючі та матеріали для індивідуального протезування, але і широкий вибір ортезів, бандажів, ортопедичного взуття, а також різні матеріали для виробництва ортопедичних виробів, текстиль тощо.
Підприємство розташовано в Одесі на вулиці Героїв Крут, а також у Херсоні на вулиці Гетьмана Сагайдачного (не входить до об'єкта приватизації).
До складу ЄМК входять 32 одиниці нерухомого майна та інфраструктури в Одесі площею 5 528,6 кв.м. Також на балансі підприємства знаходиться сім одиниць транспортних засобів та 628 одиниць рухомого майна.
Загальна площа трьох земельних ділянок під комплексом становить 1,25 га.
Згідно з умовами продажу, покупець ЄМК зобов'язаний зберегти основний профіль діяльності підприємства протягом 10 років, не допустити звільнення працівників та погасити борги підприємства протягом шести місяців.
Як повідомлялося, у вересні Фонд державного майна успішно продав єдиний майновий комплекс Полтавського експериментального протезно-ортопедичного підприємства за 50,42 млн грн.
У лютому 2024 року Фонд державного майна вже продав майновий комплекс Київського експериментального протезно-ортопедичного підприємства компанії власника супермаркету "Велика кишеня" бізнесмена Романа Луніна за 165 мільйонів гривень.
У жовтні 2023 року Фонд держмайна продав першого державного виробника протезів – Хмельницьке державне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство за 32 млн грн (без ПДВ). Його придбанням цікавилося Товариство Червоного Хреста України, але приватна компанія запропонувала вищу ціну.
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"2. ...приватизації не підлягають казенні підприємства..."
їх можна приватизувати коли воно (абзаци 1, 2 частини 3 статті 2 Закону про приватизацію):
"...не забезпечує виконання встановлених законодавством завдань..."
"...більше трьох років не використовуються у виробничій діяльності і подальше їх використання не планується..."
черговий раз зелені поклали хе...р на законодавство