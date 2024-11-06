Програму грошової допомоги від ООН для українців розширили напередодні зими: хто може отримати

Напередодні зими розпочалася нова хвиля програми грошової допомоги від Всесвітньої продовольчої програми ООН, у межах якої розширено та додано нові категорії українців.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

Зокрема, до переліку отримувачів, окрім тих, хто отримував раніше, тепер увійшли особи без права на пенсію, дорослі та діти з інвалідністю, які одночасно відповідають наступним критеріям:

мешкають на територіях активних або можливих бойових дій (згідно з наказом № 309);

отримують соціальну допомогу менше ніж 3250 грн на місяць;

не отримують допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО);

не отримують міжнародної цільової грошової підтримки від інших міжнародних організацій під час надання допомоги.

Розмір допомоги становить різницю між 3250 грн та сумою вже існуючої соціальної допомоги від держави, яку отримує людина. Наприклад, якщо людина отримує 2700 грн соціальної допомоги, виплата становитиме додатково 550 грн.

Наразі ця програма розрахована на шість місяців, загальна сума коштів, яку ВПП ООН спрямує на допомогу – понад 284 млн грн.

Кошти виплачуються на банківський рахунок чи адресною доставкою "Укрпошти". Платежі на банківські рахунки здійснюють вже зараз, виплати через пошту розпочнуться за кілька тижнів.

Звертатися до ВПП ООН чи Міністерства соціальної політики не потрібно – списки отримувачів формує ДП "ІОЦ Мінсоцполітики" на підставі наявних у державі реєстрів, а ВПП спрямовує грошові виплати цим людям.

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Нагадаємо, що у серпні 2023 року Мінсоцполітики та Всесвітня продовольча програма ООН обʼєднали зусилля для фінансової підтримки пенсіонерів, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій. В результаті грошову допомогу отримують пенсіонери, які мають низьку пенсію та не отримують інших грошових допомог від міжнародних організацій.

Із лютого по квітень 2024 року проєкт розширили на осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю. В межах такої співпраці додатковою підтримкою за рахунок коштів ВПП ООН охоплено понад 750 тисяч українців.

Допомогу щомісяця отримують понад 400 тисяч українських пенсіонерів. Наразі програма фінансується внесками Німеччини, Європейського союзу, США, Франції та приватних донорів.

Як повідомлялося, Агентство ООН у справах біженців в Україні надасть допомогу майже 100 тисячам українців для придбання дров та вугілля.