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Новини
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"єОселя": Розмір першого іпотечного внеску для молоді зменшили вдвічі

ипотека

Програму іпотечного кредитування "єОселя" зробили доступнішою для молоді. Тепер українці віком до 26 років можуть отримати іпотеку із початковим внеском від 10% вартості житла замість 20% як це було раніше.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, до сьогодні частка молоді серед учасників програми була незначною – 9%. Загалом у цій віковій категорії було отримано 1 115 кредитів.

"Ми очікуємо, що частка молодих учасників програми зростатиме, це стимулюватиме молодь залишатися в країні, а розвиток програми посилить позитивний ефект для будівельної та суміжних галузей і в підсумку – для економіки України", – зазначила вона.

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У Мінекономіки нагадали, що оформити доступну іпотеку за програмою "єОселя" можна через застосунок "Дія". Для цього потрібно у застосунку перейти у розділ "Сервіси" та обрати "єОселя", заповнити заяву та обрати уповноважений банк. Після того необхідно підписати необхідні документи за допомогою "Дія.Підпису". Після отримання в застосунку відповіді від уповноваженого банку можна розпочинати оформлення іпотеки.

Загалом за два роки за програмою доступного іпотечного кредитування видано 14 030 кредитів на загальну суму 22,6 млрд грн.

Як повідомлялося, за два роки уряд неодноразово змінював умови програми "єОселя". Наприклад, з початку 2024 року в українців з’явилася можливість купувати приватні будинки. З 19 вересня перший внесок можна сплачувати сертифікатом "єВідновлення". 

Автор: 

іпотека (364) кредит (3337) єОселя (24)


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для отримання іпотеки потрібна біла зп а у молоді її немає, це по-перше, а по-друге наврядчи молоді чоловіки захочуть надягати ярмо кредита та ховатись від бусифікації - краще вкласти в надувну додку
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06.11.2024 14:04 Відповісти
У тех под кого писали етот закон а ето дети вельмож, или детки прокуроров-инвалидов есть деньги. Кроме того и прикормленные застройщики и свои банки свою пайку получают от етого закона. А на холопов власти насрать. Мало того, еще и за счет холопов ету фишку и организовали. Потому что чтобы кому то дать льготы нужно кому то повысить поборы.
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06.11.2024 14:18 Відповісти
Тебе читати важко. Чисто кацапська писанина.
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06.11.2024 15:40 Відповісти
а дальнейший процент какой сдирают, почему не озвучила зеЕкономіка? Квартира в ипотеку - это петля
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06.11.2024 14:19 Відповісти
Ну а після 25 зате є інші цікаві речі від держави.
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06.11.2024 15:06 Відповісти
Ну якби ти не ботом був, то я б тобі розповів, які цікаві речі кацапи зробили з твоєю матірью, сестрою, донькою, бо ти квіточка після 25 воювати не народжена.
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06.11.2024 15:41 Відповісти
Штамп "бот" поставив - і патріотичну позицію проявив, і ніби як інтелектуальну вищість підкреслив)
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06.11.2024 16:31 Відповісти

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