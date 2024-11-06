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Новини
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Понад 400 мільярдів за місяць: Гетманцев повідомив про історичний рекорд розрахунків через РРО

рро,гетманцев,аппараты,касовые

У жовтні обсяг розрахунків, проведених з використанням реєстраторів розрахункових операцій (РРО), становив 408,36 млрд грн, що майже на третину більше, ніж було у січні (310,24 млрд грн).

Це також історичний рекорд, повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") у Telegram.

"Середньоденний обсяг операцій зріс до 13,2 млрд грн, порівняно із 10 млрд грн в січні", – уточнив Гетманцев.

Він також нагадав підприємцям про відповідальність за проведення операцій без використання РРО.

"Хочу застерегти шановних торгівців від ухилення обліку операцій через РРО. Кількість фактичних перевірок в січні-жовтні 2024 році вже склала 29 100, а за їх результатами донараховано та сплачено до бюджету 240,5 млн грн, що на 41% більше, ніж за аналогічний період 2023 року", – додав депутат.

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Як повідомлялося, Державна податкова служба почала проводити перевірки щодо коректної роботи касових апаратів із 1 серпня 2023 року, а з 1 жовтня минулого року за порушення у цій сфері підприємців почали штрафувати.

РРО обовʼязкове для підприємців, які ведуть розрахункові операції в готівковій чи безготівковій формі під час продажу товарів чи послуг. Починаючи з 1 січня 2022 року РРО/ПРРО став обовʼязковим для ФОПів другої, третьої та четвертої груп і тих, хто працює на загальній системі оподаткування у містах з населенням понад 25 тис. осіб.

На початку російського вторгнення Верховна Рада заборонила штрафувати підприємців за невикористання ПРРО/РРО. У червні 2023 року депутати ухвалили законопроєкт №8401, який повертає штрафи за роботу без видачі фіскального чека.

Автор: 

торгівля (936) рітейл (186) Гетманцев Данило (514) РРО (27)


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Топ коментарі
+7
божечкі, яка дивина..., ціни ж зросли до небес..., а пан прикидається, що він цього не знає...
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06.11.2024 15:37 Відповісти
+6
Ціни за 3 роки подорожчали на 100%, от вам і рекорди. Перемога за перемогою.
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06.11.2024 15:35 Відповісти
+4
Ідіот?
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06.11.2024 16:21 Відповісти
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Ціни за 3 роки подорожчали на 100%, от вам і рекорди. Перемога за перемогою.
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06.11.2024 15:35 Відповісти
божечкі, яка дивина..., ціни ж зросли до небес..., а пан прикидається, що він цього не знає...
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06.11.2024 15:37 Відповісти
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06.11.2024 15:59 Відповісти
Ідіот?
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06.11.2024 16:21 Відповісти
Не ляканий
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06.11.2024 17:06 Відповісти
Повысил поборы с предпринимателей,повысил цены,в итоге за все заплатили потребители оплатив повышение зарплат помощникам депутатов и прокурорам,а не потратили средства на себя,детей,стариков или донаты армии,но быдлу это нравится,они думают, что чем больше раздули бюджет,тем больше обглоданных костей со стола помощника сивковича им достанется.
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06.11.2024 16:38 Відповісти
знаю цю тему.Як не били на РРО,так і не бьють.В Аврорі на касі запитуют "вам чек потрібно?".Багато хто пробиває чек лише в 1 випадку з 10.
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06.11.2024 16:50 Відповісти
Вони передають електронний чек у будь-якому випадку, а вас запитують про паперовий чек. Це усвідомлене споживання
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08.11.2024 08:33 Відповісти
Гємнєцов в своємц репертуарі. Ця гнида доб'є українців.
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06.11.2024 17:50 Відповісти
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06.11.2024 18:04 Відповісти
Продайте його нахер комусь, та даром віддайте.
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06.11.2024 18:59 Відповісти
Цікаво, яким чином при вливанні сотень мільярдів євро і шаленій інфляції, надходження податків знизилось на 27 відс у порівнянні з минулим роком?
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06.11.2024 22:56 Відповісти
Так ото ж.
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07.11.2024 03:45 Відповісти
Як в тому анекдоті, це вам за те, що в храм не ходили! Хоча насправді зовсім не смішно... Ця зе-лена шобла котить державу у прірву... Досвід янук0в0ча блазні геть забули
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07.11.2024 02:26 Відповісти
А піпл хаває...
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07.11.2024 07:54 Відповісти
Зовсім дебіл. З цих операцій біля 1,5-2% знімається комісія, причому близько 1% забирає власник електронної системи (maestro, visa, master card ....) тобто 4 млрд замість на дрони і РЕБи - тютю америкосам. Дебіл блд тішиться.
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07.11.2024 13:25 Відповісти
Йому треба в магазин і на базар частіше ходити
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07.11.2024 15:12 Відповісти
Ригівський холуй став підрахуй!
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07.11.2024 21:50 Відповісти
Оце економіст вищого рівня! Порівняв активний місяць жовтень із січнем, коли люди видихають і затягують паски після новорічних витрат
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08.11.2024 08:36 Відповісти

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