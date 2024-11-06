Понад 400 мільярдів за місяць: Гетманцев повідомив про історичний рекорд розрахунків через РРО

У жовтні обсяг розрахунків, проведених з використанням реєстраторів розрахункових операцій (РРО), становив 408,36 млрд грн, що майже на третину більше, ніж було у січні (310,24 млрд грн).

Це також історичний рекорд, повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") у Telegram.

"Середньоденний обсяг операцій зріс до 13,2 млрд грн, порівняно із 10 млрд грн в січні", – уточнив Гетманцев.

Він також нагадав підприємцям про відповідальність за проведення операцій без використання РРО.

"Хочу застерегти шановних торгівців від ухилення обліку операцій через РРО. Кількість фактичних перевірок в січні-жовтні 2024 році вже склала 29 100, а за їх результатами донараховано та сплачено до бюджету 240,5 млн грн, що на 41% більше, ніж за аналогічний період 2023 року", – додав депутат.

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Як повідомлялося, Державна податкова служба почала проводити перевірки щодо коректної роботи касових апаратів із 1 серпня 2023 року, а з 1 жовтня минулого року за порушення у цій сфері підприємців почали штрафувати.

РРО обовʼязкове для підприємців, які ведуть розрахункові операції в готівковій чи безготівковій формі під час продажу товарів чи послуг. Починаючи з 1 січня 2022 року РРО/ПРРО став обовʼязковим для ФОПів другої, третьої та четвертої груп і тих, хто працює на загальній системі оподаткування у містах з населенням понад 25 тис. осіб.

На початку російського вторгнення Верховна Рада заборонила штрафувати підприємців за невикористання ПРРО/РРО. У червні 2023 року депутати ухвалили законопроєкт №8401, який повертає штрафи за роботу без видачі фіскального чека.