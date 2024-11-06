Резерви Нацбанку впали за два місяці на $6 мільярдів

Міжнародні резерви України станом на 1 листопада 2024 року становили $36,58 мільярда.

За попередніми даними Національного банку України (НБУ), у жовтны вони зменшилися на 6% або на $2,32 млрд.

"Динаміка міжнародних резервів у жовтні 2024 року зумовлювалася валютними інтервенціями НБУ для покриття структурного дефіциту валюти на ринку та згладжування курсових коливань, а також борговими виплатами країни в іноземній валюті. Ці операції були лише частково компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів та від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (валютні ОВДП)", – пояснили у Нацбанку.

Зокрема, у жовтны Нацбанк продав $3,43 мільярда з резервів на валютному ринку для підтримки курсу гривні, а викупив – лише $2 мільйони. Отже, чистий продаж валюти НБУ у жовтні становив $3,43 млрд.

Крім того, на обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті у жовтні було виплачено $943,4 млн, з яких:

$710 млн – обслуговування та погашення валютних ОВДП;

$186 млн – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

$21,6 млн – обслуговування та погашення боргу перед ЄІБ;

$11,6 млн – обслуговування боргу перед ЄС;

$14,2 млн – сплата іншим міжнародним кредиторам.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду у жовтні $87,9 млн.

Водночас на валютні рахунки уряду в Національному банку за місяць надійшло $1,99 млрд. З цієї суми:

$1,11 млрд – від Міжнародного валютного фонду;

$569,1 млн – від розміщення валютних ОВДП;

$289,5 млн – від уряду Канади;

$21,6 млн – грантові кошти від уряду Сербії.

Крім того, на розмір резервів вплинула переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют). У жовтні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $143,8 млн.

"Попри зменшення, обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку. За прогнозом Національного банку, рівень міжнародних резервів за підсумками грудня 2024 року сягне $43,6 млрд, ураховуючи запевнення щодо фінансування, надані партнерами", – додали у Нацбанку.

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Як повідомлялося, міжнародні резерви України станом на 1 жовтня 2024 року становили $38,9 мільярда, у вересні вони зменшилися на 8,1% або на $3,43 млрд.

Станом на 1 вересня міжнародні резерви України становили $42,33 млрд, у серпні вони збільшились на 13,7%, або на $5,1 млрд. На збільшення обсягу резервів вплинула рекордна грантова допомога від партнерів: у серпні до загального фонду держбюджету надійшло близько $8,4 млрд зовнішнього фінансування. Із них $5,5 млрд – гранти, $2,9 млрд – пільгове фінансування. Тож, понад 65% залучених коштів надійшли на безповоротній основі.