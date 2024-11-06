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Новини
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Резерви Нацбанку впали за два місяці на $6 мільярдів

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Міжнародні резерви України станом на 1 листопада 2024 року становили $36,58 мільярда.

За попередніми даними Національного банку України (НБУ), у жовтны вони зменшилися на 6% або на $2,32 млрд.

"Динаміка міжнародних резервів у жовтні 2024 року зумовлювалася валютними інтервенціями НБУ для покриття структурного дефіциту валюти на ринку та згладжування курсових коливань, а також борговими виплатами країни в іноземній валюті. Ці операції були лише частково компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів та від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (валютні ОВДП)", – пояснили у Нацбанку.

Зокрема, у жовтны Нацбанк продав $3,43 мільярда з резервів на валютному ринку для підтримки курсу гривні, а викупив – лише $2 мільйони. Отже, чистий продаж валюти НБУ у жовтні становив $3,43 млрд.

Крім того, на обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті у жовтні було виплачено $943,4 млн, з яких:

  • $710 млн – обслуговування та погашення валютних ОВДП;
  • $186 млн – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
  • $21,6 млн – обслуговування та погашення боргу перед ЄІБ;
  • $11,6 млн – обслуговування боргу перед ЄС;
  • $14,2 млн – сплата іншим міжнародним кредиторам.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду у жовтні $87,9 млн.

Водночас на валютні рахунки уряду в Національному банку за місяць надійшло $1,99 млрд. З цієї суми:

  • $1,11 млрд – від Міжнародного валютного фонду;
  • $569,1 млн – від розміщення валютних ОВДП;
  • $289,5 млн – від уряду Канади;
  • $21,6 млн – грантові кошти від уряду Сербії.

Крім того, на розмір резервів вплинула переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют). У жовтні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $143,8 млн.

"Попри зменшення, обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку. За прогнозом Національного банку, рівень міжнародних резервів за підсумками грудня 2024 року сягне $43,6 млрд, ураховуючи запевнення щодо фінансування, надані партнерами", – додали у Нацбанку.

Читайте також: Нацбанк продав у жовтні рекордний обсяг валюти з початку року

Як повідомлялося, міжнародні резерви України станом на 1 жовтня 2024 року становили $38,9 мільярда, у вересні вони зменшилися на 8,1% або на $3,43 млрд.

Станом на 1 вересня міжнародні резерви України становили $42,33 млрд, у серпні вони збільшились на 13,7%, або на $5,1 млрд. На збільшення обсягу резервів вплинула рекордна грантова допомога від партнерів: у серпні до загального фонду держбюджету надійшло близько $8,4 млрд зовнішнього фінансування. Із них $5,5 млрд – гранти, $2,9 млрд – пільгове фінансування. Тож, понад 65% залучених коштів надійшли на безповоротній основі.

Автор: 

валюта (2243) валютний резерв (203) НБУ (9404) золотовалютний резерв (254)


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Топ коментарі
+10
Буде як і після Яника.
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06.11.2024 15:45 Відповісти
+9
доводи до нуля. Порошенко потом пусть наполняет
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06.11.2024 15:44 Відповісти
+5
Молода і воровита команда знала тільки, що можна витрачати те, що заробили великі дяді і дали ще більші дяді із США. Розікрав мальчік від наріду 73% не тільки казну, а і всю Україну. Як казав мій один знайомий: "Хто на що вчився".
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06.11.2024 15:50 Відповісти
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доводи до нуля. Порошенко потом пусть наполняет
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06.11.2024 15:44 Відповісти
Буде як і після Яника.
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06.11.2024 15:45 Відповісти
Буде гірше, бо Українці через велитенські кредити винні МВФ, Світовому банку та й багато ще кому шаленно великі гроші. Там сотні триліонів $! Років 45 треба працювати, щоб віддати ці борги, і це при умові, що буде щорічний 2,3% приріст ВВП! А так - дефолт, банкрутство і фінансова кабала на десятки років від Західних інвесторів.
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06.11.2024 15:59 Відповісти
кацапка, ты уже примелькалась со свое дезой! сиди на бутылке молча - за умную сойдешь
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17.11.2024 11:29 Відповісти
Нічого не знаю..давай тищу та великі кешбеки
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06.11.2024 15:49 Відповісти
Молода і воровита команда знала тільки, що можна витрачати те, що заробили великі дяді і дали ще більші дяді із США. Розікрав мальчік від наріду 73% не тільки казну, а і всю Україну. Як казав мій один знайомий: "Хто на що вчився".
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06.11.2024 15:50 Відповісти
А що наповнювати?! Там вже пусто! За таким залишком - дефолт!
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06.11.2024 15:55 Відповісти
Миші потрубили?
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06.11.2024 15:56 Відповісти
начался вывод средств демократами и нашими патриотами...
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06.11.2024 15:59 Відповісти
А як має бути інакше, коли слуги дермака закоповують люксери для свого розкішного життя з західу та пакують валізи для втечі?
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06.11.2024 15:59 Відповісти
а скільки саме вкрало зьо та лайно, що воно притягнуло з собою?
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06.11.2024 16:23 Відповісти
Трамп был на подходе- 6 млрд...Трамп победил-спасайся саранча кто может,дол нового года даешь -15
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06.11.2024 16:32 Відповісти
Миші з"їли
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06.11.2024 16:56 Відповісти
Розкрали швидше за все
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06.11.2024 18:05 Відповісти
Після них (зелених) хоч потоп або повна срака...напевно пакують валізи...
а ще зовсім недавно зі всіх прасок волали про шалене збагачення резерву!!!
Брехуни і злодії!
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06.11.2024 20:50 Відповісти
Схоже ми на порозі Великого Шухера для Сонцесяйного та його мародерського оточення ... а Трамп це такий собі рудий лебідь , що пливе до них.

Готуйся , Вова, тікати до Ерец Ісраель - там тебе радо зустрінуть твої папаСаша та мамаРима, та й Бібі мабуть буде не проти , бо шекелів ти там вже багато наскирдував з 2019 року.

Інакше за тобою придуть родичі загиблих та скалічених на цій необов'язковій війні , а дерев та ліхтарів в Україні ще багато - на весь ЗЕшмурдяк вистачить.
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07.11.2024 01:25 Відповісти
Не візьмуть його в Ізраїль! Звідти навіть Бєню вигнали!
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17.11.2024 11:30 Відповісти
Интересно, как Украина сумеет отдать все свои долги/кредиты и т.д. если по сути наше население вымирает со скоростью света? Кто именно будет отдавать эти долги? Негры, которые заселят Украину в ближайшие 15-20 лет?
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07.11.2024 04:01 Відповісти

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