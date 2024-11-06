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Гривня продовжує знижуватися: Нацбанк встановив офіційний курс долара на четвер

деньги,валюта,бюджет,курс,госбюджет

Курс гривні продовжує поступово знижуватися щодо долара США, але різко зміцнився щодо євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на четвер, 7 листопада, на рівні 41,4562 грн/$, порівняно із 41,4375 грн/$ у середу. 22 липня він опускався до історичного мінімуму на рівні 41,4912 грн/$.

Водночас курс гривні до євро зміцнився одразу на 81 копійку – до 44,3374 грн за євро. 19 вересня він оновив історичний мінімум, опустившись до 46,2396 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2243) гривня (1591) курс (1550) НБУ (9404) обмін валюти (747)


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а в остальном прєкрасная маркіза всьо хорошо, всьо хорошо...
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06.11.2024 16:10 Відповісти
Товариш макаров, ти вже висловився, як добре буде при трампі?
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06.11.2024 16:13 Відповісти
Йон АшиПся...
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06.11.2024 16:23 Відповісти
Ніяких підозр....
Лише продуктивність...

Потужна єфективність...

Ганебна...
Сущність...

Бездіяльність-
Утильність...

Навіть цюн...
Обсикаючий-

Не може зрівнятись..

Тільки ганебні-
Та нищівні тези-

Можуть частково-
/Попасти на Цензор...
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06.11.2024 17:52 Відповісти
Пора вже й зовсім відмовлятися від власних грошей. Навіщо вже ця клоунада з так званими "самостійністю" та "незалежністю"? Достатньо було споглядати за вакханалією в українських ЗМІ під час виборів у США.
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07.11.2024 15:53 Відповісти

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