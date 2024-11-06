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Новини
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Мінсоцполітики підвищило вартість протезів для ветеранів, які купує держава

ветеран,протез,ампутація,ампутант

Підвищено граничні ціни на високофункціональні протези нижніх кінцівок для військових - учасників бойових дій, які купуються за державні кошти.

Набув чинності відповідний наказ Мінсоцполітики №464-н від 11 жовтня 2024 року, повідомляє пресслужба міністерства.

"Це важливо для підтримки військовослужбовців, які отримали ампутації, захищаючи державу. Адже забезпечується можливість безоплатного надання високофункціональних протезів з електронними колінними модулями від провідних світових виробників, таких як Otto Bock, Ossur, Proteor, Blatchford та інших за державною програмою протезування", – пояснили у міністерстві.

Відповідно до наказу, буде збільшено ціни на:

  • протез стегна модульного типу з колінним вузлом з електронним керуванням (з 1,2 млн грн до 1,7 млн грн);
  • протез після вичленення в тазостегновому суглобі модульного типу з колінним вузлом з електронним керуванням (з 1,4 млн грн до понад 2,0 млн грн).

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У Мінсоцполітики нагадали, що днями уряд ухвалив рішення, яким спрощено процедуру заміни приймальної гільзи (куксоприймача). Відтепер, якщо вартість заміни приймальної гільзи не перевищує 15% вартості протеза, рішення про заміну приймає лише комісія протезно-ортопедичного підприємства. Крім того, військовослужбовцям з ампутаційними куксами направлення на забезпечення допоміжними засобами реабілітації буде довічним (крім крісел колісних з електроприводом та електроскутерів).

Автор: 

ветерани (140) Міністерство соціальної політики (671) протез (24) інвалідність (95)


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Що поробиш,посуха в Україні,зелена ,як конопля !!))
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06.11.2024 18:19 Відповісти
Та не посуха, сарана. ЗЕлена сарана.
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06.11.2024 18:30 Відповісти
Гельмінти зелені,інвазія всієї України !!))
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06.11.2024 18:37 Відповісти
Ти хоч спробував зрозуміти суть статті, бо сернув чогось собі в калошу?
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10.11.2024 14:33 Відповісти
А якість теж підвищили?
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07.11.2024 05:23 Відповісти
Це ж скільки, у порівнянні з пораненими воїнами, держава, начеб-то, купує протезів?
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07.11.2024 15:50 Відповісти

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