Мінсоцполітики підвищило вартість протезів для ветеранів, які купує держава

Підвищено граничні ціни на високофункціональні протези нижніх кінцівок для військових - учасників бойових дій, які купуються за державні кошти.

Набув чинності відповідний наказ Мінсоцполітики №464-н від 11 жовтня 2024 року, повідомляє пресслужба міністерства.

"Це важливо для підтримки військовослужбовців, які отримали ампутації, захищаючи державу. Адже забезпечується можливість безоплатного надання високофункціональних протезів з електронними колінними модулями від провідних світових виробників, таких як Otto Bock, Ossur, Proteor, Blatchford та інших за державною програмою протезування", – пояснили у міністерстві.

Відповідно до наказу, буде збільшено ціни на:

протез стегна модульного типу з колінним вузлом з електронним керуванням (з 1,2 млн грн до 1,7 млн грн);

протез після вичленення в тазостегновому суглобі модульного типу з колінним вузлом з електронним керуванням (з 1,4 млн грн до понад 2,0 млн грн).

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У Мінсоцполітики нагадали, що днями уряд ухвалив рішення, яким спрощено процедуру заміни приймальної гільзи (куксоприймача). Відтепер, якщо вартість заміни приймальної гільзи не перевищує 15% вартості протеза, рішення про заміну приймає лише комісія протезно-ортопедичного підприємства. Крім того, військовослужбовцям з ампутаційними куксами направлення на забезпечення допоміжними засобами реабілітації буде довічним (крім крісел колісних з електроприводом та електроскутерів).