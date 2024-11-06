31% українців назвали добробут своєї родини "поганим", – опитування
Станом на вересень цього року 31% українців оцінювали рівень добробуту власної родини як "дуже" або "досить" поганий, 50% – як "не поганий і не добрий" і 16% – як "добрий" або "дуже добрий".
Про це йдеться в опитуванні, що проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 20 по 26 вересня, передає Укрінформ.
Однак результати опитування, проведеного у вересні 2024 року (відповідно 31%, 50% і 16%) демонструють деяке покращення порівняно з груднем минулого року і є навіть дещо кращими за показники "довоєнного" 2021 року.
Рівень добробуту власної родини, як правило, громадяни оцінюють краще, ніж економічну ситуацію в країні загалом.
Так, у травні 2021 року лише 36% оцінювали його як "дуже" або "досить" поганий, 48% – як "не поганий і не добрий", 14% – як "добрий" або "дуже добрий").
У вересні-жовтні 2022 року дещо зросла частка громадян, які оцінювали його як "дуже" або "досить" поганий" (до 39%), а частка тих, хто вважав його "добрим" або "дуже добрим", знизилася до 10%.
За результатами опитування, проведеного в лютому-березні 2023 року, так само як і оцінка економічної ситуації в країні, оцінка добробуту родини дещо покращилася і стала близькою до показників, які були зафіксовані у травні 2021 року: 35% оцінювали його як "дуже" або "досить" поганий, 50% – як "не поганий і не добрий", 12% – як "добрий" або "дуже добрий".
У грудні 2023 року оцінки рівня добробуту власної родини дещо погіршилися (відповідно 37%, 51% і 10,5%) і статистично значуще не відрізнялися від тих, які спостерігалися у вересні-жовтні 2022 року.
Станом на вересень 2024 року частка тих, хто вважає, що ситуація в економіці протягом трьох місяців зміниться на краще, становить 7%, тих, хто дотримується думки, що вона погіршиться – 31%, а частка тих, хто вважає, що вона не зміниться, становить 48,5%.
Подібні тенденції спостерігалися і в динаміці очікуваних змін у короткостроковій перспективі рівня добробуту родини.
За даними останнього опитування, частка тих, хто вважає, що він за цей період покращиться, становить 8%, тих, хто дотримується думки, що він погіршиться – 24%, що він не зміниться – 52%.
Частка тих, хто очікував, що добробут його родини в найближчі 2-3 роки покращиться, у вересні-жовтні 2022 року порівняно з травнем 2021 року зросла з 29% до 41%, а в лютому-березні 2023 року – до 49,5%.
За даними останнього опитування, частка таких знизилася до 30%. Вважають, що добробут родини за цей період погіршиться, 17% опитаних, а що він не зміниться – 24%.
Воднчас громадяни України досить скептично оцінюють економічну ситуацію в країні: у вересні 2024 року 60% опитаних оцінювали її як "дуже погану" або "досить погану", 6% – як "добру" або "дуже добру" і 29,5% – як "не погану і не добру". Ці цифри кращі, ніж у грудні 2023 року і близькі до "довоєнних" показників травня 2021 року.
Раніше стало відомо, що майже половина українців – 44% – під купівлі харчів намагаються купити дешевші продукти, менше зважаючи на їхню якість.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А на що ви сподівалися, обираючи керівником країни ідіота-шахрая?
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.
Ще раз:
Чого очікували люди, обираючи ідіота-шахрая?
Чи хтось з виборців очікував, що блазень може стати професійним політиком?
Чи хтось очікував, що ватник стане патріотом України?
Чи хтось вірив, що людина, яка все життя відмивала гроші та мутила схеми, буде розбудовувати міцну економіку?
До кінця опалювального сезону точно буде "КІНЕЦЬ!!! епохи бідності"
покращення вже сьогодні- кінець епохи бідності - Чівокуням-Зебілам присвячується
хєра тепер хто скиглить?