31% українців назвали добробут своєї родини "поганим", – опитування

Станом на вересень цього року 31% українців оцінювали рівень добробуту власної родини як "дуже" або "досить" поганий, 50% – як "не поганий і не добрий" і 16% – як "добрий" або "дуже добрий".

Про це йдеться в опитуванні, що проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 20 по 26 вересня, передає Укрінформ.

Однак результати опитування, проведеного у вересні 2024 року (відповідно 31%, 50% і 16%) демонструють деяке покращення порівняно з груднем минулого року і є навіть дещо кращими за показники "довоєнного" 2021 року.

Рівень добробуту власної родини, як правило, громадяни оцінюють краще, ніж економічну ситуацію в країні загалом.

Так, у травні 2021 року лише 36% оцінювали його як "дуже" або "досить" поганий, 48% – як "не поганий і не добрий", 14% – як "добрий" або "дуже добрий").

У вересні-жовтні 2022 року дещо зросла частка громадян, які оцінювали його як "дуже" або "досить" поганий" (до 39%), а частка тих, хто вважав його "добрим" або "дуже добрим", знизилася до 10%.

За результатами опитування, проведеного в лютому-березні 2023 року, так само як і оцінка економічної ситуації в країні, оцінка добробуту родини дещо покращилася і стала близькою до показників, які були зафіксовані у травні 2021 року: 35% оцінювали його як "дуже" або "досить" поганий, 50% – як "не поганий і не добрий", 12% – як "добрий" або "дуже добрий".

У грудні 2023 року оцінки рівня добробуту власної родини дещо погіршилися (відповідно 37%, 51% і 10,5%) і статистично значуще не відрізнялися від тих, які спостерігалися у вересні-жовтні 2022 року.

Станом на вересень 2024 року частка тих, хто вважає, що ситуація в економіці протягом трьох місяців зміниться на краще, становить 7%, тих, хто дотримується думки, що вона погіршиться – 31%, а частка тих, хто вважає, що вона не зміниться, становить 48,5%.

Подібні тенденції спостерігалися і в динаміці очікуваних змін у короткостроковій перспективі рівня добробуту родини.

За даними останнього опитування, частка тих, хто вважає, що він за цей період покращиться, становить 8%, тих, хто дотримується думки, що він погіршиться – 24%, що він не зміниться – 52%.

Частка тих, хто очікував, що добробут його родини в найближчі 2-3 роки покращиться, у вересні-жовтні 2022 року порівняно з травнем 2021 року зросла з 29% до 41%, а в лютому-березні 2023 року – до 49,5%.

За даними останнього опитування, частка таких знизилася до 30%. Вважають, що добробут родини за цей період погіршиться, 17% опитаних, а що він не зміниться – 24%.

Воднчас громадяни України досить скептично оцінюють економічну ситуацію в країні: у вересні 2024 року 60% опитаних оцінювали її як "дуже погану" або "досить погану", 6% – як "добру" або "дуже добру" і 29,5% – як "не погану і не добру". Ці цифри кращі, ніж у грудні 2023 року і близькі до "довоєнних" показників травня 2021 року.

Раніше стало відомо, що майже половина українців – 44% – під купівлі харчів намагаються купити дешевші продукти, менше зважаючи на їхню якість.