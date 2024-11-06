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Новини
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31% українців назвали добробут своєї родини "поганим", – опитування

31% українців оцінює добробут своєї родини як поганий

Станом на вересень цього року 31% українців оцінювали рівень добробуту власної родини як "дуже" або "досить" поганий, 50% – як "не поганий і не добрий" і 16% – як "добрий" або "дуже добрий".

Про це йдеться в опитуванні, що проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 20 по 26 вересня, передає Укрінформ.

Однак результати опитування, проведеного у вересні 2024 року (відповідно 31%, 50% і 16%) демонструють деяке покращення порівняно з груднем минулого року і є навіть дещо кращими за показники "довоєнного" 2021 року.

Рівень добробуту власної родини, як правило, громадяни оцінюють краще, ніж економічну ситуацію в країні загалом

Так, у травні 2021 року лише 36% оцінювали його як "дуже" або "досить" поганий, 48% – як "не поганий і не добрий", 14% – як "добрий" або "дуже добрий").

У вересні-жовтні 2022 року дещо зросла частка громадян, які оцінювали його як "дуже" або "досить" поганий" (до 39%), а частка тих, хто вважав його "добрим" або "дуже добрим", знизилася до 10%.

За результатами опитування, проведеного в лютому-березні 2023 року, так само як і оцінка економічної ситуації в країні, оцінка добробуту родини дещо покращилася і стала близькою до показників, які були зафіксовані у травні 2021 року: 35% оцінювали його як "дуже" або "досить" поганий, 50% – як "не поганий і не добрий", 12% – як "добрий" або "дуже добрий".

У грудні 2023 року оцінки рівня добробуту власної родини дещо погіршилися (відповідно 37%, 51% і 10,5%) і статистично значуще не відрізнялися від тих, які спостерігалися у вересні-жовтні 2022 року.

Станом на вересень 2024 року частка тих, хто вважає, що ситуація в економіці протягом трьох місяців зміниться на краще, становить 7%, тих, хто дотримується думки, що вона погіршиться – 31%, а частка тих, хто вважає, що вона не зміниться, становить 48,5%.

Подібні тенденції спостерігалися і в динаміці очікуваних змін у короткостроковій перспективі рівня добробуту родини.

За даними останнього опитування, частка тих, хто вважає, що він за цей період покращиться, становить 8%, тих, хто дотримується думки, що він погіршиться – 24%, що він не зміниться – 52%.

Частка тих, хто очікував, що добробут його родини в найближчі 2-3 роки покращиться, у вересні-жовтні 2022 року порівняно з травнем 2021 року зросла з 29% до 41%, а в лютому-березні 2023 року – до 49,5%.

За даними останнього опитування, частка таких знизилася до 30%. Вважають, що добробут родини за цей період погіршиться, 17% опитаних, а що він не зміниться – 24%.

Воднчас громадяни України досить скептично оцінюють економічну ситуацію в країні: у вересні 2024 року 60% опитаних оцінювали її як "дуже погану" або "досить погану", 6% – як "добру" або "дуже добру" і 29,5% – як "не погану і не добру". Ці цифри кращі, ніж у грудні 2023 року і близькі до "довоєнних" показників травня 2021 року.

Раніше стало відомо, що майже половина українців – 44% – під купівлі харчів намагаються купити дешевші продукти, менше зважаючи на їхню якість.

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опитування (337) ціни (3584)


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Топ коментарі
+5
Ми нічого нового з часу вторгнення кацапів не купили. Але дочки декілька разів відвідали подруг за кордоном. І це, на жаль, не туризм. Це пошук потенційного притулку "на всяк випадок", бо в Україні їх майбутнє зараз дуже туманне. Єдине що можна гарантувати то це підвищення податків і низькі зарплати. Найгірше що може статися це вагітність. Як то кажуть, чим би дитя не бавилось аби не завагітніло...
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06.11.2024 19:50 Відповісти
+5
Да ладно . Этоха бедности закончилась 21 апреля 2019 года . Зеленский ведь обещал ,
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06.11.2024 19:58 Відповісти
+4
і де таке опитування проводили ???? ви спитайте тих пенсіонерів які отримують пенсію в 2500 .. там не просто погана .. там ситуація КАТАСТРОФА..
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06.11.2024 19:49 Відповісти
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і де таке опитування проводили ???? ви спитайте тих пенсіонерів які отримують пенсію в 2500 .. там не просто погана .. там ситуація КАТАСТРОФА..
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06.11.2024 19:49 Відповісти
Ми нічого нового з часу вторгнення кацапів не купили. Але дочки декілька разів відвідали подруг за кордоном. І це, на жаль, не туризм. Це пошук потенційного притулку "на всяк випадок", бо в Україні їх майбутнє зараз дуже туманне. Єдине що можна гарантувати то це підвищення податків і низькі зарплати. Найгірше що може статися це вагітність. Як то кажуть, чим би дитя не бавилось аби не завагітніло...
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06.11.2024 19:50 Відповісти
Да ладно . Этоха бедности закончилась 21 апреля 2019 года . Зеленский ведь обещал ,
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06.11.2024 19:58 Відповісти
А хиба не саме це обирали у 2019? Нє?

А на що ви сподівалися, обираючи керівником країни ідіота-шахрая?
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06.11.2024 19:59 Відповісти
Ні не це, нас наіпали!

Я розповім Вам про Україну своєї мрії.

Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.

Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.

Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.
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06.11.2024 21:49 Відповісти
Ого як легко було вас тойво. Я знала, що наш арод несповна розуму ще 2010 році, коли вибрали Януковича.
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06.11.2024 23:12 Відповісти
Найопують звичайно тих, хто не дуже розумний.

Ще раз:
Чого очікували люди, обираючи ідіота-шахрая?
Чи хтось з виборців очікував, що блазень може стати професійним політиком?
Чи хтось очікував, що ватник стане патріотом України?
Чи хтось вірив, що людина, яка все життя відмивала гроші та мутила схеми, буде розбудовувати міцну економіку?
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06.11.2024 23:40 Відповісти
Це ще платіжки за опалення не приходили...
До кінця опалювального сезону точно буде "КІНЕЦЬ!!! епохи бідності"
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06.11.2024 20:06 Відповісти
ще жодна країна не ставала багатшою під час війни на своїй території, окремі люди можуть збагачуватися, але для більшості війна - це бідність
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06.11.2024 20:07 Відповісти
покращення вже сьогодні - кінець епохи бідності - Чівокуням-Зебілам присвячується
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06.11.2024 20:21 Відповісти
І знову разумков. Давно ці го не було
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06.11.2024 20:29 Відповісти
Починається час цікавих історій. Спочатку "опитування", потім дуже цікаві месседжі-вкиди від несповнарозуму зелених слуг, а далі за результатами реакцій лохторату - сам ЗЕ, може щось скаже через черговий відосик, а інші паралельно вже збирають шмотки та гострять лижі, шукаючи шляхи швидко та безпечно тікати за кордон.
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06.11.2024 20:34 Відповісти
16 відсотків підарасів, що збагатились на війні, в принципі ок, від цієї країни годі очікувати справедливості
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06.11.2024 20:39 Відповісти
Наступні опитувачі щодо нарідного добробуту ризикують отримати від усіх верств один результат - по пиці та з ноги.
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06.11.2024 20:39 Відповісти
А ТОЧНО У ВСІХ ПИТАЛИ !?) БО В МЕНЕ НЕ ПИТАЛИ !!!
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06.11.2024 20:47 Відповісти
вам всім зі сцени у 2019 показали - POHUY

хєра тепер хто скиглить?
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06.11.2024 22:10 Відповісти
А що, інші 69 відсотків живуть приспівуючі? Тільки дурень у наші часи ще вірить у всі ці опитування, соціологію та інші засоби впливу на недорозвинених.
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07.11.2024 15:48 Відповісти

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