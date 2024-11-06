Майже половина українців заощаджують на їжі, – опитування

Майже половина українців – 44% – під купівлі харчів намагаються купити дешевші продукти, менше зважаючи на їхню якість.

Про це свідчать результати опитування нового опитування від Центру Разумкова.

Водночас 45% респондентів зазначили, що частіше дозволяють собі купувати більш якісні (більш корисні чи смачні) продукти, навіть якщо вони дорожчі.

При цьому, за даними дослідження, зросла як частка громадян, які відповідають, що ледве зводять кінці з кінцями, грошей не вистачає навіть на необхідні продукти – з 9% у червні 2021 року до 12% у вересні 2024 року, – так і частка тих, хто відповідає, що живе забезпечено, але зробити деякі покупки поки що не в змозі (купити квартиру, автомобіль) – з 6% до 9%.

Також зменшилася кількість респондентів, що відповідає, що їхній родині "у цілому на життя вистачає, але придбання речей тривалого вжитку, таких як меблі, холодильник, телевізор, уже викликає труднощі" – з 44% у черні 2021 року до 41% у вересні 2024-го.

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Порівняно з 2005 роком з 38% до 54% зросла частка громадян, які основну частину засобів до існування отримують за рахунок заробітної плати і з 38% до 29% зменшалася частка тих, хто живе переважно за рахунок пенсії, стипендії, грошової допомоги чи аліментів.

Опитування методом face-to-face тривало з 20 до 26 вересня. У ньому взяли участь 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Як повідомлялося, майже всі українці – 96% – заявили, що намагаються ощадливо використовувати електроенергію. Із них 74% роблять це завжди, а 22% – час від часу.