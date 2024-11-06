БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
1 468 13

Майже половина українців заощаджують на їжі, – опитування

магазин,продукти

Майже половина українців – 44% – під купівлі харчів намагаються купити дешевші продукти, менше зважаючи на їхню якість.

Про це свідчать результати опитування нового опитування від Центру Разумкова.

Водночас 45% респондентів зазначили, що частіше дозволяють собі купувати більш якісні (більш корисні чи смачні) продукти, навіть якщо вони дорожчі.

При цьому, за даними дослідження, зросла як частка громадян, які відповідають, що ледве зводять кінці з кінцями, грошей не вистачає навіть на необхідні продукти – з 9% у червні 2021 року до 12% у вересні 2024 року, – так і частка тих, хто відповідає, що живе забезпечено, але зробити деякі покупки поки що не в змозі (купити квартиру, автомобіль) – з 6% до 9%.

Також зменшилася кількість респондентів, що відповідає, що їхній родині "у цілому на життя вистачає, але придбання речей тривалого вжитку, таких як меблі, холодильник, телевізор, уже викликає труднощі" – з 44% у черні 2021 року до 41% у вересні 2024-го.

Читайте також: Понад 40% українців заробляють менше $250 на місяць, – опитування

Порівняно з 2005 роком з 38% до 54% зросла частка громадян, які основну частину засобів до існування отримують за рахунок заробітної плати і з 38% до 29% зменшалася частка тих, хто живе переважно за рахунок пенсії, стипендії, грошової допомоги чи аліментів.

Опитування методом face-to-face тривало з 20 до 26 вересня. У ньому взяли участь 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. 

Як повідомлялося, майже всі українці – 96% – заявили, що намагаються ощадливо використовувати електроенергію. Із них 74% роблять це завжди, а 22% – час від часу.

Автор: 

продукти (784) їжа (133)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+11
Норм.
ЗЄ зробив, що обіцяв. Потерпіть ще трохи і скоро вже кінець....
показати весь коментар
06.11.2024 15:37 Відповісти
+7
Епоха бідності завершилась
настали злидні
показати весь коментар
06.11.2024 16:29 Відповісти
+6
брехня!Заощаджують %80+ і не тільки на їжі,а на всьому.
показати весь коментар
06.11.2024 15:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це - про прокурорів-інвалідів...
показати весь коментар
06.11.2024 15:31 Відповісти
Норм.
ЗЄ зробив, що обіцяв. Потерпіть ще трохи і скоро вже кінець....
показати весь коментар
06.11.2024 15:37 Відповісти
...а друга половина+ жере та сере за двох
показати весь коментар
06.11.2024 15:38 Відповісти
брехня!Заощаджують %80+ і не тільки на їжі,а на всьому.
показати весь коментар
06.11.2024 15:42 Відповісти
Просто констатуєте?
Навіть мастурбованості не висловите, га, рідненькі?
показати весь коментар
06.11.2024 16:05 Відповісти
І ті , що заощаджують , ще і донатять на ЗСУ .
показати весь коментар
06.11.2024 16:12 Відповісти
Нарешті обдуреним вівцям вистачить на пів вареника? Борщ здешевжав, що там каже ***********? Які ж молодці, вумнішого наріду не відшукаєте на всьому на всій планеті Земля, всього подивившись один разщ кіно про мальчіка-маланця на лісапеді і відразу зробили себе разом.
показати весь коментар
06.11.2024 16:22 Відповісти
Епоха бідності завершилась
настали злидні
показати весь коментар
06.11.2024 16:29 Відповісти
Хтось економить на харчах, а хтось має по дві чи три автівки с салону. Нам треба готуватись до злиднів і морально, і фізично, тому переходимо на пальмову з оливкової.
показати весь коментар
06.11.2024 16:49 Відповісти
Терпіли, може краще готуватись до виборів, чи до майдану
показати весь коментар
06.11.2024 18:18 Відповісти
показати весь коментар
06.11.2024 17:25 Відповісти
І знову разумков
показати весь коментар
06.11.2024 20:26 Відповісти
Нормально, чекайте на наступний етап
показати весь коментар
06.11.2024 20:43 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 