Через атаку безпілотників частково знеструмлені дві області, – Укренерго

Унаслідок ворожого удару по енергетичному об’єкту були частково знеструмлені Житомирська та Рівненська області.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Внаслідок удару російських БПЛА по енергооб’єкту на Житомирщині – були частково знеструмлені Житомирська і Рівненська області. Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як дозволить безпекова ситуація", – йдеться у повідоомленні.

Крім того, енергетики повідимили про зниження рівня споживання електроенергії вранці 7 листопада. Зокрема, рівень споживання був на 4,1% нижчим, ніж 6 листопада. Цьому сприяли сонячна погода у більшості регіонів України, окрім північно-східних областей, та висока ефективність роботи побутових СЕС.

Водночас "Укренерго" закликає українців не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів з 7:00 до 11:00 вранці та з 16:00 до 21:00 у вечірні години.

Як повідомлялося, вранці 7 листопада внаслідок ворожого удару у Житомирській області частково запровадили аварійні відключення електроенергії.