Найбільший пакет з початку року: Велика Британія оголосила нові санкції проти ВПК Росії

Велика Британія оголосила про нові санкції проти військово-промислового комплексу РФ та підтримуваних Росією груп найманців у своєму найбільшому пакеті антиросійських обмежень з травня минулого року.

Про це повідомили у британському уряді, передає "Європейська правда".

Лондон оголосив про нові санкції проти 56 фізичних та юридичних осіб. Ці обмеження, згідно з повідомленням, підривають постачання життєво важливого обладнання для "військової машини Путіна".

Вони також спрямовані на боротьбу зі зловмисною діяльністю Росії по всьому світу, викриваючи корупційну діяльність російських маріонеткових військових угруповань в Африці.

Нові підсанкційні цілі включають постачальників, які підтримують російське військове виробництво, підтримуваних Росією груп найманців, що діють в Африці на південь від Сахари, та одного агента російської військової розвідки, причетного до застосування нервово-паралітичної речовини "Новічок" у Солсбері.

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Сьогоднішнє рішення Великої Британії також спрямоване проти компаній, розташованих у Китаї, Туреччині та Центральній Азії, які займаються постачанням і виробництвом товарів, включаючи верстати, мікроелектроніку та компоненти для безпілотників, які необхідні Росії для підтримки її незаконного вторгнення в Україну.

Пакет санкцій спрямований проти трьох приватних груп найманців, пов'язаних з Кремлем, включаючи "Африканський корпус", та 11 осіб, які мають прямі зв'язки з Московю, загрожують миру і безпеці в Лівії, Малі та ЦАР, а також причетні до широкомасштабних порушень прав людини.

Як повідомлялося, Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій щодо 275 осіб і організацій, задіяних у постачанні новітніх технологій і обладнання для військової промисловості Росії.