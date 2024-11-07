Власник мережі АЗС ОККО вирішив зайнятися видобутком газу (оновлено)

Компанія власника мережі АЗС ОККО Віталія Антонова купує контрольну частку у ТОВ "Бистрицьке Інвест" Зіновія Козицького, яке має спецдозвіл на видобуток нафти та газу у Львівській області.

Відповідну заяву про надання дозволу для завершення угоди Антимонопольний комітет України (АМКУ) задовольнив на засіданні 7 листопада, повідомляється на сайті регулятора.

Зокрема, АМКУ дозволив кіпрській компанії VI.AN Holding Limited Віталія Антонова (громадянин України, резидент Швейцарії) придбати частку в статутному капіталі ТОВ "Бистрицьке Інвест" Зіновія Козицького, що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства.

Сам Козицький у коментарі галузевому виданню Nadra.Info.підтвердив продаж частки в "Бистрицьке Інвест", однак зауважив, що він залишиться у складі акціонерів компанії, а оперативне управління нею буде спільним. У разі отримання дозволу АМКУ, сторони планують завершити угоду до кінця 2024 року. Вартість угоди не розголошується.

За даними у системі YouControl, наразі єдиним власником "Бистрицьке Інвест" є Зіновій Козицький. Керівником компанії є його Степан Козицький (ще один його син Максим Козицький очолює Львівську ОДА). Компанія заснована у червні 2024 року.

ТОВ "Бистрицьке Інвест" володіє єдиним дійсним спецдозволом на надра – №4779 на геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою і подальшим видобуванням вуглеводнів Бистрицької нафтогазоконденсатної площі у Львівській області. Первісним власником спецдозволу було ТОВ "Західнадрасервіс", яке відчужило право користування надрами на користь "Бистрицьке Інвест".

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Група "Західнадрасервіс" Зіновія Козицького є однією з найбільших приватних газовидобувних компаній в Україні, працює переважно на заході країни. За оцінками видання ExPro, у 2023 рокці "Західнадрасервіс" видобула близько 265 млн кубометрів природного газу.

До складу групи входить 8 компаній, що здійснюють видобуток природного газу у Львівській та Івано-Франківській областях, в тому числі ТОВ "Велл Ко", що видобуває газ на Угнівській площі в рамках Угоди про розподіл продукції (УРП). Також Зіновій Козицький має спільне підприємство з чеською MND – ТОВ "Горизонти".