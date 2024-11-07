Більше жінок у шахтах та металургійних вишах: Як війна змінила гендерні ролі в Україні

Через війну в Україні змінюються гендерні ролі: все більше жінок опановують професії, які традиційно вважалися чоловічими. Також серед жінок зростає попит на навчання, перенавчання та розвиток власної справи, тож країна потребує нових політик щодо зміни корпоративних культур у бізнесі.

Про це представниця Групи "Метінвест" Зоя Гейнце розповіла на Українському Жіночому Конгресі — публічній національній платформі, яка формує порядок денний із гендерної політики для ВР, уряду, місцевих громад, приватного та громадського секторів і медіаспільноти, повідомляє пресслужба компанії.

Вона зауважила, що історично в гірничо-металургійній промисловості переважають чоловіки, оскільки галузь передбачає фізичну працю та роботу в складних чи небезпечних умовах. Однак у компанії вже працюють приблизно 30% жінок і їхня кількість зростає: на гендерному складі "Метінвесту" позначилася мобілізація, адже близько 10 тисяч чоловіків (майже 17% персоналу) мобілізовано до лав ЗСУ.

Представниця "Метінвесту" розповіла, що нещодавно у компанії з'явилася перша жіноча бригада на шахті в Покровську: жінки керують шахтним обладнанням і дуже пишаються тим, що роблять для підтримки економіки України. Також у "Метінвесті" жінки обіймають посади машиністок кранів, електромонтерок, електрослюсарок тощо.

"Відсоток жінок, які працюють на підприємствах "Метінвесту", постійно зростає. Це дає підстави вважати, що вони готові до нових реалій, готові опановувати нові професії", – сказала Зоя Гейнце.

Вона також відзначила, що збільшується частка жінок, які вирішили навчатися у першому недержавному гірничо-металургійному університеті "Метінвест Політехніка": зараз їхня частка вже становить 20%.

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Як повідомлялося, компанія "Метінвест" Ріната Ахметова розробила концепцію відновлення країни "Сталева мрія". Вона передбачає готові проєкти на основі prefab-рішень – попередньо виготовлених сталевих елементів споруд.

Проєкти оновлених житлових кварталів вже розробили для Маріуполя та Бахмута, перемовини та робота з адаптації ведуться ще з цілою низкою постраждалих громад. Розробляла цю концепцію та керувала етапами її впровадження саме жінка.