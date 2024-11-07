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Новини
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У Києві запрацювала перша когенераційна установка на 1,5 МВт

У Києві розпочала працювати перша когенераційна газопоршнева установка потужністю 1,5 МВт.

У Києві на одному з підприємств критичної інфраструктури почала працювати перша когенераційна газопоршнева установка потужністю 1,5 МВт.

Про це повідомив столичний міський голова Віталій Кличко.

За його словами, обладнання встановили за допомоги Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та Проєкту енергетичної безпеки.

У Києві розпочала працювати перша когенераційна газопоршнева установка потужністю 1,5 МВт.

Мер столиці нагадав, що в травні Київрада схвалила Концепцію "Енергетичне відновлення: шлях до розподіленої когенерації". Вона спрямована на розбудову в Києві локальних джерел комбінованого виробництва тепла та електроенергії, ширше використання альтернативних джерел палива.

Кличко також додав, що Київ замовив ще 15 когенераційних установок, які мають надійти партіями протягом року. Столична влада планує протягом року досягти додаткової сумарної потужності близько 170 МВт.

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Як повідомлялося, "Укренерго" підготувало три сценарії проходження зими 2024-2025 років.

Найгірший сценарій передбачає продовження масованих атак Росії по об'єктах генерації. У такому випадку, відключення світла у холодні дні триватимуть до 8 годин.

За оптимістичним сценарієм в "Укренерго" прогнозують, що пройти зиму без обмежень електроенергії або з мінімальними обмеженнями в добові піки споживання вдасться при температурі від нуля градуса за Цельсієм і вище, при температурі мінус 10-15 градусів морозу впродовж трьох діб обмеження будуть більшими.

Автор: 

Київ (4734) електроенергія (4313) генератор (103)


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Топ коментарі
+5
координати такі - Конча Заспа
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07.11.2024 15:32 Відповісти
+3
Дайте координати Єрмаку - він доповіть куди треба.
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07.11.2024 15:27 Відповісти
+1
20 років тому були тікі імпортні
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07.11.2024 16:03 Відповісти
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Дайте координати Єрмаку - він доповіть куди треба.
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07.11.2024 15:27 Відповісти
її зарили в землю
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07.11.2024 15:29 Відповісти
Над чи під бункером Вальоді?
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07.11.2024 16:27 Відповісти
на фото в контейнері на вулиці. Подивіться уважніше
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07.11.2024 18:05 Відповісти
Краще б в землю зарили Дєрьмака з Гундосом.
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07.11.2024 19:35 Відповісти
координати такі - Конча Заспа
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07.11.2024 15:32 Відповісти
Не хвилюйся.
Податкова регулярно ЗЛИВАЄ УСЮ ІНФОРМАЦІЮ.
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07.11.2024 15:36 Відповісти
тю , в нас вже 20 років така працює
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07.11.2024 15:28 Відповісти
А вони імпортні чи вітчізняного виробництва? Я займався такими років 20 тому, цікаво як тепер.
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07.11.2024 15:52 Відповісти
20 років тому були тікі імпортні
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07.11.2024 16:03 Відповісти
Та була така контора в Харкові, може й зараз є - "Турбогаз", виробляла щось подібне: утілізіційні когенераційні установки, потужністю якраз 1,5 мвт. Від 8 квт до 8 мвт. Але не газопоршневі, а трохи інше, вони ставилися на газорозподільчих пунктах та станціях. Я й подумав, вони могли й таку зробити, про яку йдеться в публікації. Вирлбника не вказано. Та зрозуміло: все секретне, бо війна ж.
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07.11.2024 20:36 Відповісти
у нас італьянська стоїть
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07.11.2024 16:05 Відповісти
А у Витали на 20м км хатынка є?
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07.11.2024 16:39 Відповісти
Клично як завжди щось з цифрами наплутав... 15х1.5 = 22.5 ...
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07.11.2024 18:13 Відповісти

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