У Києві запрацювала перша когенераційна установка на 1,5 МВт

У Києві на одному з підприємств критичної інфраструктури почала працювати перша когенераційна газопоршнева установка потужністю 1,5 МВт.

Про це повідомив столичний міський голова Віталій Кличко.

За його словами, обладнання встановили за допомоги Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та Проєкту енергетичної безпеки.

Мер столиці нагадав, що в травні Київрада схвалила Концепцію "Енергетичне відновлення: шлях до розподіленої когенерації". Вона спрямована на розбудову в Києві локальних джерел комбінованого виробництва тепла та електроенергії, ширше використання альтернативних джерел палива.

Кличко також додав, що Київ замовив ще 15 когенераційних установок, які мають надійти партіями протягом року. Столична влада планує протягом року досягти додаткової сумарної потужності близько 170 МВт.

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Як повідомлялося, "Укренерго" підготувало три сценарії проходження зими 2024-2025 років.

Найгірший сценарій передбачає продовження масованих атак Росії по об'єктах генерації. У такому випадку, відключення світла у холодні дні триватимуть до 8 годин.

За оптимістичним сценарієм в "Укренерго" прогнозують, що пройти зиму без обмежень електроенергії або з мінімальними обмеженнями в добові піки споживання вдасться при температурі від нуля градуса за Цельсієм і вище, при температурі мінус 10-15 градусів морозу впродовж трьох діб обмеження будуть більшими.