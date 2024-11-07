Поліція охорони купила новеньку Toyota у топовій комплектації із шкіряним салоном за 2 мільйони
Управління поліції охорони в Полтавській області 4 листопада за результатами тендеру замовило ТОВ "Компанія "Стар Лайн" автомобіль за 2,06 млн грн.
За умовами угоди, до 25 січня 2025 року замовник з Полтави має отримати новий чорний гібридний автомобіль Toyota Camry 2.5 Hybrid e-CVT у найдорожчій комплектації Premium 2024 року випуску, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.
Гарантійний строк на авто становитиме 10 років або 160 тис. км пробігу.
Це передньопривідний седан із бензиновим двигуном класу Євро 6 об’ємом 2,5 л і гібридною безступеневою трансмісією з електронним керуванням.
Автомобіль матиме фронтальні та бокові подушки безпеки водія та переднього пасажира, центральну подушку безпеки, подушки безпеки для колін водія, передні та задні захисні шторки, системи безпеки, круїз-контроль, клімат-контроль, кутові, передні та задні сенсори паркування, систему допомоги під час паркування із камерою заднього виду з динамічними графічними підказками, проєкційний кольоровий дисплей на вітровому склі, шкіряне оздоблення, іонізатор, мультимедійну систему з кольоровим сенсорним 12,3-дюймовим дисплеєм і дев’ятьма динаміками тощо.
У салонах автомобіль Toyota Camry 2.5 Hybrid e-CVT Premium без додаткових опцій коштує орієнтовно 1,96 млн грн за авто у наявності або 2,04 млн грн під замовлення.
ТОВ "Компанія "Стар Лайн отримала замовлення від поліції охорони без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов. Цією полтавською фірмою володіє і керує Дмитро Батигін. У 2015-2020 роках він був депутатом Полтавської міської ради від партії "Рідне місто" Олександра Удовіченка.
Загалом із 2017 року компанія виграла тендерів на 37,85 млн грн переважно на рідній Полтавщині.
Будь ласка, зачекайте...
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