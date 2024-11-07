Поліція охорони купила новеньку Toyota у топовій комплектації із шкіряним салоном за 2 мільйони

Управління поліції охорони в Полтавській області 4 листопада за результатами тендеру замовило ТОВ "Компанія "Стар Лайн" автомобіль за 2,06 млн грн.

За умовами угоди, до 25 січня 2025 року замовник з Полтави має отримати новий чорний гібридний автомобіль Toyota Camry 2.5 Hybrid e-CVT у найдорожчій комплектації Premium 2024 року випуску, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Гарантійний строк на авто становитиме 10 років або 160 тис. км пробігу.

Це передньопривідний седан із бензиновим двигуном класу Євро 6 об’ємом 2,5 л і гібридною безступеневою трансмісією з електронним керуванням.

Автомобіль матиме фронтальні та бокові подушки безпеки водія та переднього пасажира, центральну подушку безпеки, подушки безпеки для колін водія, передні та задні захисні шторки, системи безпеки, круїз-контроль, клімат-контроль, кутові, передні та задні сенсори паркування, систему допомоги під час паркування із камерою заднього виду з динамічними графічними підказками, проєкційний кольоровий дисплей на вітровому склі, шкіряне оздоблення, іонізатор, мультимедійну систему з кольоровим сенсорним 12,3-дюймовим дисплеєм і дев’ятьма динаміками тощо.

Читайте також: Нацполіція купила люксовий мінівен Hyundai з мигалками і "старлінком" за 2,7 мільйона

У салонах автомобіль Toyota Camry 2.5 Hybrid e-CVT Premium без додаткових опцій коштує орієнтовно 1,96 млн грн за авто у наявності або 2,04 млн грн під замовлення.

ТОВ "Компанія "Стар Лайн отримала замовлення від поліції охорони без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов. Цією полтавською фірмою володіє і керує Дмитро Батигін. У 2015-2020 роках він був депутатом Полтавської міської ради від партії "Рідне місто" Олександра Удовіченка.

Загалом із 2017 року компанія виграла тендерів на 37,85 млн грн переважно на рідній Полтавщині.