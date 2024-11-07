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Гривня зміцнилася щодо долара, але знижується щодо євро: Нацбанк встановив офіційний курс на п’ятницю

налоги,деньги

Курс гривні зміцнився щодо долара США, але знижується щодо євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на п'ятницю, 8 листопада, на рівні 41,3589 грн/$, порівняно із 41,4562 грн/$ у четвер. 22 липня він опускався до історичного мінімуму на рівні 41,4912 грн/$.

Водночас курс гривні до євро знизився на 23 копійки після суттєвого зміцнення напередодні – до 44,5642 грн за євро. 19 вересня він оновив історичний мінімум, опустившись до 46,2396 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2245) гривня (1592) курс (1551) НБУ (9407) обмін валюти (751)


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