Російський "Лукойл" заперечує плани продати свій завод у Болгарії
Болгарська "дочка" російського "Лукойлу" – Litasco – спростувала повідомлення про те, що компанія готується до продажу заводу "Лукойл Нефтохім Бургас". Раніше повідомлялося, що російський власник обговорює угоду щодо продажу підприємства катарсько-британському консорціуму Oryx Global.
Про це йдеться в повідомленні Litasco, передає enkorr.
"Жодних обговорень із вищезгаданим катарсько-британським консорціумом не ведеться, жодних контактів з владою Російської Федерації з цього питання не було", – сказано в повідомленні.
Там також наголосили, що "Лукойл" залишає за собою право захищати ділову репутацію від будь-яких матеріалів, що вводять в оману.
Компанія також заявила, що віддана принципам прозорості і продовжить інформувати владу Болгарії та Синдикат болгарських нафтохімиків про всі значущі події.
Нагадаємо, напередодні стало відомо, що "Лукойл" планує до кінця цього року продати нафтопереробний завод у Болгарії – свій найбільший актив на Балканах – катарсько-британському консорціуму.
Покупцем контрольної частки в "Лукойл Нефтохім Бургас" на узбережжі Чорного моря стане консорціум, що складається з Oryx Global, контрольованої катарським бізнесменом Ганімом бін Саад Аль Саадом, та лондонського товарного торгового дому DL Hudson.
у липні парламент Болгарії підтримав законопроєкт, відповідно до якого нафтовий термінал "Росенец", що перебував у концесії російської компанії "Лукойл", повернеться під контроль Болгарії.
На підставі цього уряд країни повідомив компанію "Лукойл Нефтохім Бургас", що з 15 серпня нафтопереробне підприємство має термін 30 днів, щоб повернути термінал "Росенец" державі.
На початку вересня влада Болгарії встановила контроль над нафтовим терміналом "Росенец", яким раніше керувала "Лукойл Нефтохім Бургас".
"Росенец" – єдиний спеціалізований нафтовий термінал на болгарському узбережжі Чорного моря. Він перебуває під контролем "Лукойла" з 2011 року, коли російській компанії надали право на його концесію на 35 років.
Термінал обслуговує єдиний нафтопереробний болгарський завод "Нефтохім Бургас", який може переробляти 196 барелів нафти на добу і також належить "Лукойлу".
У квітні Болгарія оштрафувала російський "Лукойл" на 100 млн євро за зловживання своїм домінуючим становищем шляхом обмеження доступу до складів та транспортної інфраструктури.
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Доречі, останній раз дрон прилітав у Кстов ще у липні. Пора вже повторити. Тим більше що демократам у США це вже не завадить.