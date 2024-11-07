Міносвіти запустить "уроки енергоефективності" для школярів

Міністерство освіти та науки запускає проєкт "Уроки енергоефективності" для поширення культури свідомого використання енергії серед учнів.

Такі уроки інтегрують у програму вивчення галузевих дисципліни для 5–11 класів, повідомляє пресслужба міністерства.

"Уроки енергоефективності" є важливим кроком на фоні енергетичних викликів та агресії Росії. У таких умовах важливо формувати в українців різного віку навички раціонального споживання енергії та усвідомлення значення енергозбереження", – пояснили у МОН.

Реалізувати проєкт планують у кілька етапів:

розроблення навчальних модулів та їхня інтеграція в навчальну програму 5–11 класів, інтеграція теми не передбачатиме створення додаткового навантаження;

розроблення додаткових матеріалів та інструментів: інтерактивних дидактичних ігор, відеороликів, навчальних матеріалів, сценаріїв для позаурочних заходів;

методологічна підтримка: вебінари та навчальні сесії для представників місцевих управлінь освітою, закладів освіти, обласних ІППО та вчителів;

презентація цифрової інтерактивної платформи, яка передбачатиме курси з енергоефективності для 4–11 класів, а також допоміжні матеріали для вчителів.

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Як повідомлялося, раніше міністр освіти і науки Оксен Лісовий визнав, що соціальні стандарти для учителів наразі неприйнятні й недостатні, але коштів для підвищення зарплат освітянам немає.