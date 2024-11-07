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Новини
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Міносвіти запустить "уроки енергоефективності" для школярів

Школа

Міністерство освіти та науки запускає проєкт "Уроки енергоефективності" для поширення культури свідомого використання енергії серед учнів.

Такі уроки інтегрують у програму вивчення галузевих дисципліни для 5–11 класів, повідомляє пресслужба міністерства.

"Уроки енергоефективності" є важливим кроком на фоні енергетичних викликів та агресії Росії. У таких умовах важливо формувати в українців різного віку навички раціонального споживання енергії та усвідомлення значення енергозбереження", – пояснили у МОН.

Реалізувати проєкт планують у кілька етапів:

  • розроблення навчальних модулів та їхня інтеграція в навчальну програму 5–11 класів, інтеграція теми не передбачатиме створення додаткового навантаження;
  • розроблення додаткових матеріалів та інструментів: інтерактивних дидактичних ігор, відеороликів, навчальних матеріалів, сценаріїв для позаурочних заходів;
  • методологічна підтримка: вебінари та навчальні сесії для представників місцевих управлінь освітою, закладів освіти, обласних ІППО та вчителів;
  • презентація цифрової інтерактивної платформи, яка передбачатиме курси з енергоефективності для 4–11 класів, а також допоміжні матеріали для вчителів.

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Як повідомлялося, раніше міністр освіти і науки Оксен Лісовий визнав, що соціальні стандарти для учителів наразі неприйнятні й недостатні, але коштів для підвищення зарплат освітянам немає.

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освіта (237) школа (256) енергоефективність (396)


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УКРАЇНІ ПОТРІБНІ ВСІ РЕСУРСИ З 1991 ВІД ВСІХ МІНІСТРІВ ОСВІТИ !)
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08.11.2024 02:05 Відповісти

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