Японський автоконцерн Nissan звільнить 9000 працівників і зменшить потужності на 20%

Японський автомобільний концерн Nissan Motor Co. зменшить глобальні виробничі потужності на 20%, скоротить 9 тис. робочих місць, а також продасть частину своєї частки у Mitsubishi Motors Corp.

Такі кроки покликані покращити показники роботи компанії, йдеться у прессрелізі Nissan про підсумки роботи у першому півріччі 2024 року.

"Зіштовхнувшись зі складною ситуацією, Nissan вживає термінових заходів, щоб покращити свою ефективність і створити більш компактний, стійкий бізнес, здатний швидко адаптуватися до змін на ринку", – зазначається у повідомленні.

Для цього компанія планує вжити низку заходів для зменшення загальних та адміністративних витрат, зниження собівартості продукції та раціоналізації портфеля активів.

Зокрема, Nissan планує скоротити постійні витрати на 300 млрд ієн ($1,94 млрд) порівняно з рівнем 2024 року, а змінні витрати – ще на 100 млрд ієн.

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Щоб досягти цього, Nissan зменшить глобальні виробничі потужності на 20% і скоротить 9000 працівників. Крім цього, компанія впроваджуватиме інші заходи для зниження витрат, раціоналізації портфеля активів, а також пріоритетності капітальних витрат та інвестицій у дослідження та розробки.

Зокрема, генеральний директор Макото Учіда добровільно відмовиться від 50% своєї щомісячної винагороди, починаючи з листопада 2024 року, інші члени виконавчого комітету також добровільно погодяться на зменшення зарплат.

Крім того, Nissan Motor Co., Ltd. оголосила про продаж до приблизно 10,02% акцій Mitsubishi Motors Corporation, що зменшить її частку до 34,07%.

У першому півріччі 2024 року виторг Nissan дещо зменшився, порівняно з аналогічним періодом минулого року (до $39,14 млрд), а операційний прибуток компанії впав у 10 разів – до $0,22 млрд, порівняно із $2,2 млрд у першому півріччі минулого року.

Як повідомлялося, раніше німецький автоконцерн Volkswagen оголосив, що планує закрити щонайменше три заводи у країні та скоротити десятки тисяч робочих місць.