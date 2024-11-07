Україна збільшує обсяги технологій протидії російським дронам. Як це працює?

Україна активно використовує стратегічне радіоелектронне блокування (РЕБ) для захисту від атак російських безпілотників, а також збільшує об'єм технологій протидії.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр із інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час Київського міжнародного економічного форуму, передає Укрінформ.

"Ворог чітко розуміє, де ми розміщуємо наші засоби РЕБ і також починає використовувати оптичне наведення, що нівелює ефективність роботи засобу блокування. У відповідь ми створили аналітичну систему, яка дозволяє нам реагувати", -– розповів Федоров.

За його словами, залежно від того, де в Україні застосовуються засоби РЕБ, може змінюватися висота польоту дронів, їхні маршрути і навіть поведінка під час атаки.

Крім того, нарощування обсягу технологій протидії може викликати проблеми зі зміною геопозицій у гаджетах українців.

Раніше в Генштабі ЗСУ пояснили, що частина функцій мобільних застосунків (зокрема, визначення точного часу та геологації) можуть працювати зі збоями внаслідок застосування засобів радіоелектронної боротьби під час відбиття повітряних атак росіян.

До того в популярних соцмережах українці почали масово скаржитися на невчасне спрацювання будильників на телефоні через автоматичну зміну часової зони, а також на збої у системі геолокації, яка могла вказувати у якості місцезнаходження користувача територію Білорусі або південних регіонів РФ замість Києва чи інших українських міст.