Німецького підприємця засудили до 7 років тюрми за продаж верстатів виробнику зброї з Росії

Вищий земельний суд Штутгарта (Німеччина) засудив 56-річного чоловіка до семи років ув'язнення за продаж верстатів для виробництва снайперських гвинтівок російському виробнику зброї всупереч торговельним обмеженням.

Про це пише Spiegel, передає Європейська правда.

За рішенням суду, керуючий директор компанії в Баден-Вюртемберзі порушив закон про зовнішню торгівлю в кількох випадках. Підсудний не визнав вини під час судового процесу, який тривав кілька місяців.

За попередньою інформацією Федеральної прокуратури, чоловік керував компанією з виробництва і торгівлі сучасними верстатами і мав давні ділові стосунки з російськими виробниками зброї.

Деталі справи

Як повідомляється, незважаючи на те, що в 2014 році Європейський Союз запровадив широкі торговельні обмеження через анексію Криму Росією, навесні 2015 року чоловік уклав контракти з російським виробником зброї на поставку загалом шести верстатів. Поставка верстатів була прихована.

В одному випадку вживані верстати були ввезені в Росію через сторонню компанію зі Швейцарії, інший верстат був експортований через Литву, і щоразу чоловік, як стверджується, обманював владу щодо справжньої мети й одержувача верстатів.

"Верстати, які поставляв обвинувачений, були вживаними, але справними і призначалися як так звані товари подвійного призначення для серійного виробництва високоточних снайперських гвинтівок на території Росії", – сказано в повідомленні прокуратури.

Підсудний заробив на злочинах 2,1 млн євро, тоді як швейцарська холдингова компанія, яку контролював 56-річний обвинувачений, брала участь у злочинах і заробила близько 3 млн євро. Ця сума була конфіскована Вищим земельним судом, як і прибуток чоловіка від незаконного бізнесу.

Керуючий директор був заарештований у серпні 2023 року на підставі європейського ордера на арешт. Він залишається під вартою. Вирок суду ще не набув законної сили.

Наприкінці вересня Управління зі здійснення фінансових санкцій (OFSI) Великої Британії вперше оштрафувало компанію за порушення санкцій проти РФ.

До того стало відомо, що прокуратура Литви відкрила понад 50 розслідувань щодо підозрюваних порушень міжнародних санкцій проти Росії та Білорусі.