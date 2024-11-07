Найбільша приватна нафтосервісна компанія Китаю продає бізнес в Україні
Кіпрська компанія українського бізнесмена Ігоря Мазепи купує український підрозділ найбільшої приватної нафтосервісної компанії з Китаю.
Відповідний дозвіл для завершення угоди Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав на засіданні 7 листопада, повідомляється на сайті регулятора.
Зокрема, АМКУ дозволив кіпрській компанії Prato Golf Investments LTD набути контроль над ТОВ "Бейкень Енергетика Україна".
За даними у системі YouControl, ТОВ "Бейкень Енергетика Україна" належить китайській компанії Xinjiang Beiken Energy, а бенефіціаром Prato Golf Investments LTD є український підприємець Ігор Мазепа. Через цю кіпрську компанію в Україні йому вже належить ТОВ "Міжнародний "Н" гольф клуб".
Xinjiang Beiken Energy Engineering Co – найбільша приватна нафтосервісна компанія у Китаї, вона заснувала в Україні дочірню компанію у вересні 2017 року, зазначає Liga.net. Тоді ж Xinjiang Beiken уклала контракт з державним "Укргазвидобуванням" на буріння 24 свердловин у Харківській і Полтавській областях.
На сайті ТОВ "Бейкень Енергетика Україна" вказано, що її виробнича база у Полтаві дозволяє готувати бурове обладнання (дефектоскопія, випробування, ремонт). У розпорядженні в Україні є сім бурових установок (ZJ40, ZJ50, ZJ70) 2017 року виробництва.
Як повідомлялося, раніше Ігор Мазепа та його партнери продали китайським інвесторам компанію "Центр "Сонячне ремесло", яка у минулому році видобула найбільше бурштину-сирцю з-поміж приватних надрокористувачів України.
Сам Мазепа пояснював, що має намір зосередитися на великих проєктах, зокрема на створенні енергетичної компанії вартістю $1 млрд.
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Наріду якось погуй.
ну і звалили поки інші не зрозуміли
Громадяни України! Якщо вітер подує зі сходу де росія - не дихайте повітрям, бо воно з московії.
Громадяни України! У випадку дощу чи снігу, що приніс циклон з росії - тиждень не пийте воду, поки циклон не принесе дощі з європейського заходу.
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А саме головне - ніколи не слухайте брехливих порад кацапських задротів.
Шукати альтернативу китайським товарам, але якщо її немає - то купувати те що є - інакше можна скотитися до печерного життя, що на руку лише ворогам.
Про китайські іграшки - повна маячня. Вони давно років десять тому були токсичні - на данний момент китайські іграшки суттево екологічно покращилися.
Друже - я тобі відкрию страшну таємницю - ВСІ товари чи з Китаю чи з Європи чи з Америки - тепер практично одноразові - бо дійсно якісна довговічна річ коштує неймовірно дорого і її невигідно виробляти, бо ніхто не купить.
Китайське=лайно !
Це знає кожна людина на планеті
.
Пора вже знати
.
Достатньо свої хотєлкі видавати за реальність - просто вийди на вулицю та почитай прогноз.