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Найбільша приватна нафтосервісна компанія Китаю продає бізнес в Україні

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Кіпрська компанія українського бізнесмена Ігоря Мазепи купує український підрозділ найбільшої приватної нафтосервісної компанії з Китаю.

Відповідний дозвіл для завершення угоди Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав на засіданні 7 листопада, повідомляється на сайті регулятора.

Зокрема, АМКУ дозволив кіпрській компанії Prato Golf Investments LTD набути контроль над ТОВ "Бейкень Енергетика Україна".

За даними у системі YouControl, ТОВ "Бейкень Енергетика Україна" належить китайській компанії Xinjiang Beiken Energy, а бенефіціаром Prato Golf Investments LTD є український підприємець Ігор Мазепа. Через цю кіпрську компанію в Україні йому вже належить ТОВ "Міжнародний "Н" гольф клуб".

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Xinjiang Beiken Energy Engineering Co – найбільша приватна нафтосервісна компанія у Китаї, вона заснувала в Україні дочірню компанію у вересні 2017 року, зазначає Liga.net. Тоді ж Xinjiang Beiken уклала контракт з державним "Укргазвидобуванням" на буріння 24 свердловин у Харківській і Полтавській областях.

На сайті ТОВ "Бейкень Енергетика Україна" вказано, що її виробнича база у Полтаві дозволяє готувати бурове обладнання (дефектоскопія, випробування, ремонт). У розпорядженні в Україні є сім бурових установок (ZJ40, ZJ50, ZJ70) 2017 року виробництва.

Як повідомлялося, раніше Ігор Мазепа та його партнери продали китайським інвесторам компанію "Центр "Сонячне ремесло", яка у минулому році видобула найбільше бурштину-сирцю з-поміж приватних надрокористувачів України.

Сам Мазепа пояснював, що має намір зосередитися на великих проєктах, зокрема на створенні енергетичної компанії вартістю $1 млрд.

Автор: 

газ (8014) видобуток (1800) Китай (2180) Антимонопольний комітет (1464) Мазепа Ігор (13)


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Топ коментарі
+19
Найбільший ідіотизм це запускати до нас китайців. Це вороги України і спільники *****. Всі їх підприємства стануть резидентурами ***** і будуть працювати на знищення і розкрадання України. Але "зеленим шмарклям" ***** - "гроші не пахнуть". Громадяни України! Не купуйте китайське.
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07.11.2024 19:21 Відповісти
+8
Ви праві. Але що тут говорити, коли у багатьох "патріотів" стоїть сросійська мова на китайському смартфоні
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07.11.2024 19:44 Відповісти
+4
Ключевое слово-"Кіпрська компанія". А кто её владелец-дело десятое.
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07.11.2024 19:45 Відповісти
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Подібні новини більше личать якомусь закритому інфоканалу для "жирних та успішних".
Наріду якось погуй.
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07.11.2024 19:15 Відповісти
Щоб не втратити кошти після капітуляції України за планом миру Трампа китайці тому й продають свою компанію. Так що готйутеся до Трампового виконання Будапештського меморандуму. А так у випадку такої ситуації слід очікувати героїчного вчинку Трампом такого який стався з Джоном Кеннеді. Трамп своєю дурістю та наївністю підпише собі смертний вирок
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08.11.2024 00:36 Відповісти
говорили ж шо он аферист???
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07.11.2024 19:16 Відповісти
Найбільший ідіотизм це запускати до нас китайців. Це вороги України і спільники *****. Всі їх підприємства стануть резидентурами ***** і будуть працювати на знищення і розкрадання України. Але "зеленим шмарклям" ***** - "гроші не пахнуть". Громадяни України! Не купуйте китайське.
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07.11.2024 19:21 Відповісти
Ви праві. Але що тут говорити, коли у багатьох "патріотів" стоїть сросійська мова на китайському смартфоні
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07.11.2024 19:44 Відповісти
вони вже зрозуміли, тут нафти немає!
ну і звалили поки інші не зрозуміли
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07.11.2024 20:06 Відповісти
а хіба пускати кацапів менший ідіотизм?
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07.11.2024 20:41 Відповісти
Громадяни України! Не купуйте китайське.
Громадяни України! Якщо вітер подує зі сходу де росія - не дихайте повітрям, бо воно з московії.
Громадяни України! У випадку дощу чи снігу, що приніс циклон з росії - тиждень не пийте воду, поки циклон не принесе дощі з європейського заходу.
...
А саме головне - ніколи не слухайте брехливих порад кацапських задротів.
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07.11.2024 22:32 Відповісти
Азіатські комуністи спільники *****. Крапка.
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08.11.2024 00:48 Відповісти
Треба виходити зі здорвого глузду.
Шукати альтернативу китайським товарам, але якщо її немає - то купувати те що є - інакше можна скотитися до печерного життя, що на руку лише ворогам.
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08.11.2024 12:01 Відповісти
Китайські запчастини до авто і особливо всі товари що мають в собі китайські підшипники небезпечні для користувачів. Якщо змушені купити, наприклад, болгарку з Китаю, то негайно замінюйте підшипники на французькі, німецькі, швейцапські або японські і бронюйте якір та статор. Головне щоб вам не попалась обмотка якоря з алюмінію замість міді... Дитячі іграшки це джерело отрути яке позбавить ваших дітей здоровя. Літієві батареї з Китаю (пауербанки) повне лайно яке не відповідає заявленим характеристикам навіть на третину. "Печерне життя" насправді наступає коли у вас все ламається і не працює належним чином. Всі без винятку китайські товари "одноразові" - швидко ламаються і потребують заміни на нові китайські, але дві заміни дорінюють одній якісній речі до якої комуністичні китайські лапи не торкались.
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08.11.2024 15:00 Відповісти
Я купив китайську болгарку, що має ТРИ роки гарантії - для чого мені замінювати власноруч підшипник? Зламається - віднесу по гарантії. Три роки прослужить - куплю нову.
Про китайські іграшки - повна маячня. Вони давно років десять тому були токсичні - на данний момент китайські іграшки суттево екологічно покращилися.
Друже - я тобі відкрию страшну таємницю - ВСІ товари чи з Китаю чи з Європи чи з Америки - тепер практично одноразові - бо дійсно якісна довговічна річ коштує неймовірно дорого і її невигідно виробляти, бо ніхто не купить.
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08.11.2024 17:25 Відповісти
Може у вас поряд гарантійний ремонт, але ж у більшості таких "ніштяків" нема. Якщо ж отримали травму то китайський виробник за це не несе відповідальності. А що до того що "ніхто не купить" якісну річ дорожче то ... я куплю, бо "ейнхель" зроблений в китаї прослужив аж 1,5 місяця. - в підшипниках рокололися на двоє, на троє кульки. Замінив на японські і через 7 років активного побутового використання навіть люфту нема на диску. Якщо порахувати витрачений на ремонт час та гроші то вигідніше відразу купити японську болгарку і не маятись.
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08.11.2024 18:33 Відповісти
+💯!

Китайське=лайно !

Це знає кожна людина на планеті

.
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09.11.2024 08:26 Відповісти
Циклони в Україні мають північно-атлантичне походження.
Пора вже знати

.
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09.11.2024 08:22 Відповісти
Ну да, а ще з Сибіру морози заносить та пісок з Африки, що легко перевірити.
Достатньо свої хотєлкі видавати за реальність - просто вийди на вулицю та почитай прогноз.
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09.11.2024 12:12 Відповісти
Окружна дорога Житомира тому доказ.Грошей нема,дороги нема,кінців нема
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08.11.2024 12:54 Відповісти
Я так і не зрозумів - це добре чи погано? Ніби погано, що інвестор тікає бо не вірить у майбутнє, з іншої сторони - купує український бізнесмен... Хто в темі, поясніть.
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07.11.2024 19:32 Відповісти
Ключевое слово-"Кіпрська компанія". А кто её владелец-дело десятое.
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07.11.2024 19:45 Відповісти
можливо, навіть, найвеличніший )
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07.11.2024 20:47 Відповісти
Маю багаторічний досвід роботи на гуртового постачальника електроніки різних брендів (офіційно та неофіційно завезених) але ніколи не бачив і навіть по документації з переліком виробництв в різних країнах не було жодних згадок про те, щоб Sony та Philips збирали в паРаші (про Sharp нічого не можу сказати, бо ми з ними не працювали). А от телевізори LG та Samsung масово збирали в паРаши і офіційні моделі були саме звідти, хоча після окупації Криму за кілька років перейшли на моделі зібрані в ЄС. Телевізори Sony завжди були виключно з Іспанії та Малайзії (всім своїм родичам їх брав і ще ніхто не скаржився), а Philips здебільшого був китайським. Відтак, скоріше за все той завод клепав підробки на ці бренди, а не оригінальну продукцію.
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07.11.2024 21:03 Відповісти
Правильно. ***** этих тварей желтоглазых
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08.11.2024 14:00 Відповісти

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