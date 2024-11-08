БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
1 553 29

IKEA продала свій останній актив у Росії, – росЗМІ

IKEA продала свій останній актив у Росії

Шведська компанія Ingka Group – власник IKEA – продала останній актив у Росії: склад у підмосковному Єсиповому.

Про це пишуть російські ЗМІ із посиланням на джерела на місцевому ринку комерційної нерухомості та представники покупця – бізнесмена Роберта Узілова, передає The Moscow Times.

Зокрема, йдеться про дистриб'юторський центр, який шведська компанія відкрила у 2003 році. У 2019 році Патрік Антоні, який тоді обіймав посаду гендиректора Ingka в Росії, говорив, що цей центр – "ключ для розвитку IKEA в Росії".

Склад площею майже 180 тис. кв. м обслуговував усі магазини шведського ретейлера в РФ.

У березні 2022 року на тлі розв'язаної Росією війни проти України Ingka призупинила роботу роздрібної мережі в Росії та Білорусі, а також на фабриках, що їй належали, які виробляли товари для IKEA.

2023 року шведська група поступово продала всі свої основні активи: заводи викупили російський лісопереробник "Лузалес" і компанія "Слотекс", що спеціалізується на випуску фасадів і кухонних стільниць. "Газпромбанк" отримав 14 торгових центрів "Мега", а штаб-квартиру IKEA в "Хімки бізнес-парк" придбала компанія "КЛС-Хімки".

Після припинення роботи IKEA склад не експлуатувався. Про те, хто його займе після продажу, невідомо.

Угода отримала схвалення урядової комісії з контролю за іноземними інвестиціями, а також відбулася з виконанням встановлених правил: сума угоди має враховувати дисконт, і навіть з неї виплачується добровільний внесок у бюджет РФ. У жовтні уряд Росії збільшив мінімальний дисконт з 50% до 60% і підняв внесок до бюджету з 15% до 35% вартості активу. Однак угода з Ingka Group відбулася за "старими" ставками.

Як повідомлялося, в жовтні 2022 року IKEA звільнила приблизно 10 тис. із 12 тис. співробітників своєї мережі у Росії.

після вторгнення Росії в Україну IKEA закрила свої магазини і зупинила виробництво в Росії, де вона була одним із найбільших західних роботодавців до початку повномасштабної війни.

Згодом IKEA заявила, що продасть свої чотири заводи у Ленінградській, Кіровській та Новгородській областях, а у серпні вирішила ліквідувати свою російську "дочку" ТОВ "Икеа Дом", якій належало 26 магазинів та студій у 12 містах Росії.

Автор: 

магазин (287) продаж (2102) росія (14585) IKEA (19)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Топ коментарі
+3
Реально по іншому почав до них ставитися, коли спробував їхню продукцію
Вона мало того , що якісна , що ліжко , що шафа-купе
Але ще і з одного боку настільки прикольно , а з іншого - настільки легко
Що наче Lego для дорослих

А те що вийшли з Мордору - молодці
показати весь коментар
08.11.2024 11:57 Відповісти
+3
Ребрендинг - "Табуретка и точка" !
Кацапы, не благодарите....
показати весь коментар
08.11.2024 12:17 Відповісти
+2
Як це "не було"?!!! Були... Але займалися тільки збиранням автомобілів з готових деталей та вузлів... А потім вони "кінчилися"... А що там збирає Китай - уже відомо... Автомобілі "на ходу "гайками серуть"...
показати весь коментар
08.11.2024 12:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Реально по іншому почав до них ставитися, коли спробував їхню продукцію
Вона мало того , що якісна , що ліжко , що шафа-купе
Але ще і з одного боку настільки прикольно , а з іншого - настільки легко
Що наче Lego для дорослих

А те що вийшли з Мордору - молодці
показати весь коментар
08.11.2024 11:57 Відповісти
Ну і "піздєц" ... Судячи з попередніх прикладів подібних "виходів" та "націоналізацій", піде поступова деградація виробництва... Або воно просто припиниться - з-за неможливості "импортозамещения"...
показати весь коментар
08.11.2024 12:00 Відповісти
подібним "виходам" та "націоналізації" інтенсивно перешкоджає лілі-путін
а "імпортозамєщенія" ніколи не було і не буде
кооператив "озеро" грає потемкінську деревню дуже вдало бо має гроші саме на пропаганду "все по плану і на пользу"
показати весь коментар
08.11.2024 12:10 Відповісти
ТИ сам хоч зрозумів, ЩО написав? "Виходи" - це ініціатива саме "фірмачів" - бо не хочуть попадать під санкції та "пахать" на дурнуватий Кремль... А "націоналізація" - це ініціатива Кремля - щоб "підгребти під себе" налагоджене виробництво...
показати весь коментар
08.11.2024 12:15 Відповісти
Там трохи складніше - якщо цікаво є повно відео з поясненням на каналі опозиційного економіста Володимира Мілова.
путінська "націоналізація" теж йде з під палки - бо зрозуміло що на покинутих заводах налагодити аналогічне виробництво неможливо.
показати весь коментар
08.11.2024 12:39 Відповісти
Та ти шо!!! У Росії випускаються до цих пір "Мерседеси" та "Ауді"? (Це для прикладу)...
показати весь коментар
08.11.2024 12:19 Відповісти
Як це "не було"?!!! Були... Але займалися тільки збиранням автомобілів з готових деталей та вузлів... А потім вони "кінчилися"... А що там збирає Китай - уже відомо... Автомобілі "на ходу "гайками серуть"...
показати весь коментар
08.11.2024 12:31 Відповісти
У "ВАС" - це ДЕ? У Великобританії? А "Великобританія" твоя - не під Долгопрудним? Бо щось від тебе "смердить лаптями"...
показати весь коментар
08.11.2024 13:11 Відповісти
Взагалі то ні
Передані в управління племіннику Кадиров заводи Danone зупинили випуск вершкового масла
показати весь коментар
08.11.2024 12:49 Відповісти
Ребрендинг - "Табуретка и точка" !
Кацапы, не благодарите....
показати весь коментар
08.11.2024 12:17 Відповісти
Колись ведучий інженер "Мерседеса" сказав: "Автомобіль, зібраний у Франкфурті, і автомобіль, зібраний в Росії - це РІЗНІ автомобілі "Мерседес..."
показати весь коментар
08.11.2024 12:34 Відповісти
Тут мова велася про те, що в Росії "зборщики" - "рукожопі"... Забув про забитий молотком датчик на космічному кораблі? Кацапи працюють не по технології - а "на авось"... І це не тільки зараз... Подібне робилося десятиліттями... Ми техніку після капремонтів отримували з уральських заводів - так на місці перебирали та перетягували... Один раз отримали з Міассу "Урал" - спецтехніку. Прогнали - а вона не видає необхідні параметри... Зняли головку циліндрів - а замість одного поршня дерев"яний "чоп" забитий!
показати весь коментар
08.11.2024 13:07 Відповісти
У "вкус очка" теж булки такі самі ,як у макдональдсі тільки з пліснявою
показати весь коментар
08.11.2024 12:50 Відповісти
Одна знайома працювала в ІКЕА Україна з початку 2000. Вона розповідала що за вхід і землю у Києві з них заломили ОФІГЕЗНИЙ ХАБАР, на що ІКЕА плюнула і пошла до РФ .

от би ДБР знайшли того паскудника
показати весь коментар
08.11.2024 12:27 Відповісти
Говорять що у чужий карман не дивляться.
В УКРАЇНІ ТЕЖ 45 млн громадян
А ОСЬ У СЛОВАЧЧИНИ 5 млн і ІКЕА прекрасно працює
у Австрії десь 8 мильонів громадян - і теж неколько ІКЕА працюють
Ви коли робите коммент, то хоч вікіпедію відкривайте і порівнюйте
показати весь коментар
08.11.2024 13:07 Відповісти
Хоча в ж тількі народилися 🤣🤣🤣🤣🤣


Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 08.11.2024

показати весь коментар
08.11.2024 13:08 Відповісти
Та це кацап зі знанням української мови... Єдине, що "корисного" кацапам війна принесла - вони змушені були нашу мову вивчить... Тепер, коли "Анаконда" їх задушить, вони прийдуть до нас просить шматка хліба "щирою українською"...
показати весь коментар
08.11.2024 13:14 Відповісти
А у Ізраїлі вже зорієнтувалися
показати весь коментар
08.11.2024 13:27 Відповісти
А "біла рибка з України", у них, в м"ясних відділах,теж продається?
показати весь коментар
08.11.2024 13:39 Відповісти
Ви про сало ?
показати весь коментар
08.11.2024 13:40 Відповісти
Ні, тільки штучні кільця кальмара.
показати весь коментар
08.11.2024 14:27 Відповісти
- Сёмочка, а что ты хочешь на ужин?

- Сагочка, нагежь мне той белой гыбки, что лежит в судочке на вейхней полке холодильника…

- Сёма, какая же это «гыбка»?! Это же сало, свинья некошегная!

- Сага, я тебя не спгашиваю, как звали её пги жизни… Нагежь мне той беленькой гыбки…
показати весь коментар
08.11.2024 13:43 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 