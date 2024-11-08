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Імпорт товарів в Україну перевищив експорт з початку року на $23 мільярди. Найбільше товарів везуть з Китаю. ІНФОГРАФІКА

Товарообіг України з початку року склав $92 мільярдів

За 10 місяців 2024 року товарообіг України склав $92 млрд. Так, протягом січня-жовтня в Україну імпортували товарів на суму $57,4 млрд, а експортували – на $34,6 млрд.

Про це йдеться в повідомленні Державної митної служби.

При цьому оподаткований імпорт склав $47,4 млрд, що становить 83% загальних обсягів імпортованих товарів.

Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні-жовтні 2024 року склало $0,51 за кілограм, що на 5% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України:

  • Китай – $11,6 млрд,
  • Польща – $5,6 млрд,
  • Німеччина – $4,4 млрд.

Експортували з України найбільше:

  • до Польщі – на $4 млрд,
  • Німеччини – на $2,4 млрд,
  • Іспанії – на $2,4 млрд.

У загальних обсягах ввезених від початку року товарів 65% склали такі категорії товарів:

  • машини, устаткування та транспорт – $20,3 млрд. При митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 141 млрд грн, що складає 30% надходжень митних платежів;
  • продукція хімічної промисловості – $9,3 млрд. При митному оформленні до бюджету сплачено 72,3 млрд грн, тобто 15% надходжень митних платежів;
  • паливно-енергетичні – $8,7 млрд. При митному оформленні до бюджету надійшло 127,1 млрд грн – 27% надходжень митних платежів.

До топ-3 найбільш експортованих з України товарів увійшли:

  • продовольчі товари – $20,3 млрд,
  • метали та вироби з них – $3,8 млрд,
  • машини, устаткування та транспорт – $2,9 млрд.

За 10 місяців 2024 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 251,7 млн грн.

Товарообіг України за 10 місяців 2024 року

Раніше повідомлялося, що впродовж січня-вересня 2024 року в Україну імпортували товарів на суму $51,2 млрд, а експортували – на $30,7 млрд.

Нагадаємо, у 2023 році товарообіг України становив $99,4 млрд. Зокрема, в Україну імпортували товарів на $63,5 млрд, а експортували – на $36 млрд.

Автор: 

імпорт (2371) товарообіг (224) експорт (3896) Державна митна служба (490)


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Звісно що з Китаю. Капітан Очевидність.
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08.11.2024 14:42 Відповісти
Тобто, купуючи китайчатину, недолугі вкраїнчики продовжують фінансову підтримку РФ.
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08.11.2024 14:54 Відповісти
за машини(не легкові) та устаткування взагалі не має стягуватися мито, за умови що це не реекспорт, або ще якась хитро вишмаленя схема.
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08.11.2024 15:39 Відповісти
Неймовірне поряд...
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08.11.2024 16:59 Відповісти

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