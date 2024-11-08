Імпорт товарів в Україну перевищив експорт з початку року на $23 мільярди. Найбільше товарів везуть з Китаю. ІНФОГРАФІКА

За 10 місяців 2024 року товарообіг України склав $92 млрд. Так, протягом січня-жовтня в Україну імпортували товарів на суму $57,4 млрд, а експортували – на $34,6 млрд.

Про це йдеться в повідомленні Державної митної служби.

При цьому оподаткований імпорт склав $47,4 млрд, що становить 83% загальних обсягів імпортованих товарів.

Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні-жовтні 2024 року склало $0,51 за кілограм, що на 5% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України:

Китай – $11,6 млрд,

Польща – $5,6 млрд,

Німеччина – $4,4 млрд.

Експортували з України найбільше:

до Польщі – на $4 млрд,

Німеччини – на $2,4 млрд,

Іспанії – на $2,4 млрд.

У загальних обсягах ввезених від початку року товарів 65% склали такі категорії товарів:

машини, устаткування та транспорт – $20,3 млрд. При митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 141 млрд грн, що складає 30% надходжень митних платежів;

продукція хімічної промисловості – $9,3 млрд. При митному оформленні до бюджету сплачено 72,3 млрд грн, тобто 15% надходжень митних платежів;

паливно-енергетичні – $8,7 млрд. При митному оформленні до бюджету надійшло 127,1 млрд грн – 27% надходжень митних платежів.

До топ-3 найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари – $20,3 млрд,

метали та вироби з них – $3,8 млрд,

машини, устаткування та транспорт – $2,9 млрд.

За 10 місяців 2024 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 251,7 млн грн.

Раніше повідомлялося, що впродовж січня-вересня 2024 року в Україну імпортували товарів на суму $51,2 млрд, а експортували – на $30,7 млрд.

Нагадаємо, у 2023 році товарообіг України становив $99,4 млрд. Зокрема, в Україну імпортували товарів на $63,5 млрд, а експортували – на $36 млрд.