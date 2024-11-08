Нацкомісія готує підвищення тарифу "Укренерго" на передачу електроенергії на 26%

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) планує схвалити проєкт постанови про встановлення тарифу "Укренерго" на передачу електроенергії на 2025 рікна рівні 665,26 грн за МВт-год. Це на 25,8% більше тарифу компанії на поточний рік.

Відповідний проєкт постанови НКРЕКП розгляне на засіданні 13 листопада, повідомляє галузеве видання ExPro.

Пільговий тариф на передачу електроенергії для зеленої металургії планується встановити на рівні 352,73 грн за МВт-год.

Згідно із проєктом рішення, витрати на виконання спеціальних обов’язків "Укренерго" (переважно з оплати "зеленого тарифу") у 2025 році прогнозуються на рівні 30 млрд грн, що становить 46% від усіх витрат оператора за тарифом на передачу електроенергії.

Прогнозований обсяг передачі електроенергії на 2025 рік становить 98 651 млн кВт-год.

Прогнозований середньозважений "зелений" тариф на 2025 рік становить 6437,28 грн за МВт-год.

Крім того, НКРЕКП на цьому ж засіданні планує схвалити проєкти постанов про встановлення тарифу "Укренерго" на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління на рівні 95,07 грн/МВт·год, що на 10% менше від чинного.

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Як повідомлялося, раніше "Укренерго" пропонувало підвищити тариф на передачу електроенергії на 2025 рік на 48% – до 783,71 грн за МВт-год, а тариф на передачу для "зеленої" металургії – до 441,05 грн за МВт-год.

За розрахунками компанії, майже 50% її витрат припадатиме на виконання спеціальних обов'язків, переважно з оплати "зеленого тарифу", – 33,6 млрд грн з 77,1 млрд грн. Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат у 2025 році оцінювалися на рівні 18,35 млрд грн.

Водночас "Укренерго" пропонувало підвищити тариф на послуги з диспетчерського управління на 2025 рік до 104,7 грн за МВт-год, що майже відповідає чинному тарифу (104,57 грн за МВт-год).

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Як повідомлялсоя, НКРЕКП підвищила тариф НЕК "Укренерго" на послуги із передачі із 1 січня 2024 року на 9% – до 528,57 грн за МВт-год, хоча раніше планувалося збільшити його суттєвіше.

Окремий пільговий тариф на передання для підприємств "зеленої" електрометалургії підвищили на 74% – з 209,42 грн до 364,70 грн/МВт-год.