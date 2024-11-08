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Новини
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Нацкомісія готує підвищення тарифу "Укренерго" на передачу електроенергії на 26%

Споживання електроенергії стабілізувалося

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) планує схвалити проєкт постанови про встановлення тарифу "Укренерго" на передачу електроенергії на 2025 рікна рівні 665,26 грн за МВт-год. Це на 25,8% більше тарифу компанії на поточний рік.

Відповідний проєкт постанови НКРЕКП розгляне на засіданні 13 листопада, повідомляє галузеве видання ExPro.

Пільговий тариф на передачу електроенергії для зеленої металургії планується встановити на рівні 352,73 грн за МВт-год.

Згідно із проєктом рішення, витрати на виконання спеціальних обов’язків "Укренерго" (переважно з оплати "зеленого тарифу") у 2025 році прогнозуються на рівні 30 млрд грн, що становить 46% від усіх витрат оператора за тарифом на передачу електроенергії.

Прогнозований обсяг передачі електроенергії на 2025 рік становить 98 651 млн кВт-год.

Прогнозований середньозважений "зелений" тариф на 2025 рік становить 6437,28 грн за МВт-год.

Крім того, НКРЕКП на цьому ж засіданні планує схвалити проєкти постанов про встановлення тарифу "Укренерго" на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління на рівні 95,07 грн/МВт·год, що на 10% менше від чинного.

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Як повідомлялося, раніше "Укренерго" пропонувало підвищити тариф на передачу електроенергії на 2025 рік на 48% – до 783,71 грн за МВт-год, а тариф на передачу для "зеленої" металургії – до 441,05 грн за МВт-год.

За розрахунками компанії, майже 50% її витрат припадатиме на виконання спеціальних обов'язків, переважно з оплати "зеленого тарифу", – 33,6 млрд грн з 77,1 млрд грн. Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат у 2025 році оцінювалися на рівні 18,35 млрд грн.

Водночас "Укренерго" пропонувало підвищити тариф на послуги з диспетчерського управління на 2025 рік до 104,7 грн за МВт-год, що майже відповідає чинному тарифу (104,57 грн за МВт-год).

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Як повідомлялсоя, НКРЕКП підвищила тариф НЕК "Укренерго" на послуги із передачі із 1 січня 2024 року на 9% – до 528,57 грн за МВт-год, хоча раніше планувалося збільшити його суттєвіше.

Окремий пільговий тариф на передання для підприємств "зеленої" електрометалургії підвищили на 74% – з 209,42 грн до 364,70 грн/МВт-год.

Автор: 

тарифи (1329) електроенергія (4313) Укренерго (2037) НКРЕКП (1445) Зелений тариф (334)


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Топ коментарі
+8
Всунулася якась прокладка і на порожньому місці заробляє гроші!
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08.11.2024 14:41 Відповісти
+7
головне не Порох...так ЗеТампакси?
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08.11.2024 14:48 Відповісти
+6
там всi прокладки
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08.11.2024 14:42 Відповісти
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Всунулася якась прокладка і на порожньому місці заробляє гроші!
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08.11.2024 14:41 Відповісти
там всi прокладки
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08.11.2024 14:42 Відповісти
Поясню популярно. Обсяг електроенергії різко знизився по об'єктивним причинам. Чому-здогадайтесь. А от кількість ліній передач та підстанцій не зменшилась, і їх потрібно регулярно обслуговувати (а зараз ще й досить часто відновлювати). Питання - за які буї? Звідси й нові тарифи. Хочемо ми чи ні.
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08.11.2024 15:25 Відповісти
За такі буї шо ЄС і США передали електрообладнання на мільйони доларів! Але такі як ти все це ********, і тепер намагаєся нам ще раз продати за високі тарифи!
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08.11.2024 15:44 Відповісти
головне не Порох...так ЗеТампакси?
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08.11.2024 14:48 Відповісти
Оооо, а я шо вам казав коли була статя про банкрутство одного обленерго ахметки? Вірно - незабаром 10 гр. за 1 кВт. Він же ж повинен з сучим виводком з чогось харчуватись.
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08.11.2024 14:55 Відповісти
І по колу здорожчає знову все..НБУ надрукує грошей..
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10.11.2024 13:43 Відповісти
З газом, така ж ху.. ня, з'явилися платіжки на обслуговування внутрідомових газових систем, далі буде регулярне ТО газових плит та котлів! Підари, ніяк не заспокоятьця, як витягти останнє з пересічних! 🤬
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08.11.2024 15:09 Відповісти
Завжди газовики щось перевіряли і навіть інколи щось могли зробити. Просто ця послуга була в єдиному тарифі. Зараз все розділили. Газ-це газ, труби й плити-це труби й плити. І їх повині обслуговувати інші компанії.
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08.11.2024 15:28 Відповісти
Та що ти, а поясни мені тоді, як так вийшло что у мого діда в селі провели газ люди самі, тобто скинулись все оплатили і мають газ, а тепер платять за те що ці труби самі собі провели ? Яке обслуговування труб ? Ти колись його бачив ? Якщо тариф був єдиний а потім його розділили, чому не впала а зросла ціна на газ ?
А у будинку батьків газові труби ще з радянських часів, ніхто ніколи їх не міняв, єдине обслуговування яке були, було ще у 2000 роках. Але чомусь тепер всі платять за ці труби, лівим компаніям які до тих труб відношення не мають, тупо привласнили.
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09.11.2024 21:06 Відповісти
А труби тільки у твого діда є? А інші труби завжди в порядку? Тут общак. Як страховка. Ти можеш ніколи нею не скористатися. А хтось використає.
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09.11.2024 22:33 Відповісти
Ну тобто збираємо 100% ремонтуємо на 3% 10% платимо працівникам а на те що залишилось чудово живемо собі у Європі та купуємо яхти 😂 геніально. При тому що всю інфраструктуру отримали у спадок і нічого майже не будували, взагалі прикольно. Окей в такому разі де модна відмовитись від їх послуг і ремонтувати своїм коштом у разі поломки? А де компенсація за те що вони присвоїли собі труби які село мого діда купувало за свої гроші ?))))
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09.11.2024 23:06 Відповісти
Задайте питання про компенсації суду. Це не до мене. Я просто механізм пояснив, як воно працює.
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10.11.2024 07:28 Відповісти
Ну то я вам і пояснив як воно працює, ви всім винні, вам ніхто нічого не винен. Так і працює
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10.11.2024 09:44 Відповісти
Покращення вже близько, покращення ось ось.
Третина населення виїхала і продовжує виїзджати, а цим виродкам все не вистачає.
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08.11.2024 16:13 Відповісти
А чого так мало....а слабо 126.5%?
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08.11.2024 17:01 Відповісти
Дурдом ...
Незабаром і роздрібні торгові підприємства також вимагатимуть плату за вхід на їхню територію ...
Апетит приходить під час їжі ...
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08.11.2024 17:31 Відповісти
Нарику на 10 лет вперед за хату одненькому что и было 16 потом
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20.12.2024 23:31 Відповісти

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