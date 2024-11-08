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Новини
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Причиною дефіциту талонів у сервісних центрах МВС виявився хакер. Його затримали і відправили під домашній арешт

мвс,сервісний

Мешканець Київської області створив програму, яка "перехоплювала" талони на послуги в сервісних центрах МВС щойно вони з'являлися у системі. Потім талони перепродували через посередників.

Наразі 27-річному зловмиснику повідомили про пізозру у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем МВС, що порушило порядок їх роботи (ч. 5 ст. 361 КК України), суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

За даними слідства, чоловік винайшов спосіб "допомогти" охочим отримати талон для отримання послуг в територіальних сервісних центрах МВС чи Експертній службі МВС. Таких талонів на день генерується обмежена кількість, тому не всі можуть скористатися послугами в бажаний день, відтак звертаються до посередників, які обіцяють допомогти отримати талон.

"Підозрюваний власноруч створив програму, яка для його клієнтів перехоплює вільні талони, щойно вони з’являються в системі. Зокрема, ця програма (скрипт) дозволяла чоловіку автоматично отримати талони електронної черги "е-запис" одночасно для декількох людей", – пояснили у прокуратурі.

Читайте також: У МВС пояснили брак талонів на іспити для водіїв міграцією населення та нестачею кадрів

Вдома у підозрюваного провели обшук, в ході якого виявили комп’ютерну техніку, на якій в момент обшуку працювала програма із перехоплення талонів. Також знайшли списки замовників його послуг, у яких зазначено понад 1500 прізвищ. Орієнтований заробіток чоловіка за 3 місяці правоохоронці оцінюють у понад $40 тис.

Наразі встановлюються особи, які допомагали підозрюваному у пошуку клієнтів та реалізації талонів електронної черги, додали у прокуратурі.

Як повідомлялося, раніше начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик пояснював, що дефіцит талонів на практичний іспит для отримання водійських прав у деяких сервісних центрах МВС пов'язаний зі значним напливом відвідувачів у центральних та західних регіонах, а також нестачею кадрів.

Автор: 

МВС (533) прокуратура (364) хакер (465)


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Топ коментарі
+5
як завжди поліція не при справах у всему винні хакери
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08.11.2024 15:01 Відповісти
+4
Шукайте подєльника, не здивуюсь, якщо це буде якийсь керівник сервісної служби з Києва!
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08.11.2024 15:00 Відповісти
+3
Точно клоуни при владі, хакер а не службовець тсц бере гроші за іспити , хакер а не службовець тсц продає талони ,,, який це хакер має такий доступ до баз мвс. Ідіоти мля якісь.
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08.11.2024 15:56 Відповісти
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Шукайте подєльника, не здивуюсь, якщо це буде якийсь керівник сервісної служби з Києва!
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08.11.2024 15:00 Відповісти
як завжди поліція не при справах у всему винні хакери
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08.11.2024 15:01 Відповісти
цей хакер- Клименко
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08.11.2024 15:39 Відповісти
Точно клоуни при владі, хакер а не службовець тсц бере гроші за іспити , хакер а не службовець тсц продає талони ,,, який це хакер має такий доступ до баз мвс. Ідіоти мля якісь.
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08.11.2024 15:56 Відповісти
Відправили до дому займатися цим вигідним ділом далі
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08.11.2024 16:10 Відповісти
Хакер Ржунімагу Головне шо у рішал талончики не переводяться
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08.11.2024 16:51 Відповісти
Та як діти малі. Таку єрєсь пишуть
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11.11.2024 10:56 Відповісти
Мамо скількм разів казати - я не нахер, я хакер.
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08.11.2024 16:55 Відповісти
Господи, «хакєр», написав на сєлєніумі UI скрипта, бо сайт МВС був написатий з дєрібаном і без захисту по дєшману (елементарно капчею), але винний «хакєр». Вам просто наломали систему, якою ви заробляли, так і скажіть
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11.11.2024 10:55 Відповісти
Звідки інформація, що на селеніумі? З огляду по скріншотам написано на Embarcadero Delphi. Але «хакєр» гучно сказано, має бути девелопер - вони щось поплутали. До того ж він систему не зламав, ловив автоматизовано, які система генерувала. Стаття неправомірна.
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25.11.2024 20:46 Відповісти

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