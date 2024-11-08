Причиною дефіциту талонів у сервісних центрах МВС виявився хакер. Його затримали і відправили під домашній арешт

Мешканець Київської області створив програму, яка "перехоплювала" талони на послуги в сервісних центрах МВС щойно вони з'являлися у системі. Потім талони перепродували через посередників.

Наразі 27-річному зловмиснику повідомили про пізозру у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем МВС, що порушило порядок їх роботи (ч. 5 ст. 361 КК України), суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

За даними слідства, чоловік винайшов спосіб "допомогти" охочим отримати талон для отримання послуг в територіальних сервісних центрах МВС чи Експертній службі МВС. Таких талонів на день генерується обмежена кількість, тому не всі можуть скористатися послугами в бажаний день, відтак звертаються до посередників, які обіцяють допомогти отримати талон.

"Підозрюваний власноруч створив програму, яка для його клієнтів перехоплює вільні талони, щойно вони з’являються в системі. Зокрема, ця програма (скрипт) дозволяла чоловіку автоматично отримати талони електронної черги "е-запис" одночасно для декількох людей", – пояснили у прокуратурі.

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Вдома у підозрюваного провели обшук, в ході якого виявили комп’ютерну техніку, на якій в момент обшуку працювала програма із перехоплення талонів. Також знайшли списки замовників його послуг, у яких зазначено понад 1500 прізвищ. Орієнтований заробіток чоловіка за 3 місяці правоохоронці оцінюють у понад $40 тис.

Наразі встановлюються особи, які допомагали підозрюваному у пошуку клієнтів та реалізації талонів електронної черги, додали у прокуратурі.

Як повідомлялося, раніше начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик пояснював, що дефіцит талонів на практичний іспит для отримання водійських прав у деяких сервісних центрах МВС пов'язаний зі значним напливом відвідувачів у центральних та західних регіонах, а також нестачею кадрів.