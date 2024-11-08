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Для виконання національного плану з енергетики та клімату треба знайти $40 мільярдів

На реалізацію Нацпану з енергетики та клімату необхідно $40 мільярдів інвестицій до 2030 року

Для реалізації цілей Національного плану з енергетики та клімату Україні необхідно понад $40 млрд інвестицій до 2030 року.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.

Національний план із енергетики та клімату до 2030 року є дорожньою картою, яка об'єднує всі кліматичні та енергетичні політики. Він спрямований на системну трансформацію української економіки та є важливою частиною євроінтеграційного процесу.

Зокрема, завдяки реалізації Національного плану з енергетики та клімату Україна прагне:

  • скоротити викиди парникових газів на 65% порівняно з рівнем 1990 року;
  • досягти 27% частки відновлюваних джерел енергії у загальному кінцевому енергоспоживанні;
  • поглибити диверсифікацію джерел і шляхів постачання енергоресурсів – не більше 30% від одного постачальника.

"За нашими попередніми оцінками, для реалізації цілей НПЕК потрібні значні інвестиції – понад $40 млрд лише до 2030 року. На реалізацію плану ми маємо залучити приватні та публічні фінансові ресурси. І наша співпраця з міжнародними партнерами може стати ключовою в реалізації конкретних програм з підтримки декорбанізації України. У нас є перелік інструментів для організації прозорого та скоординованого залучення інвестицій", – прокоментував перший заступник міністра економіки Олексій Соболев.

Раніше Соболев заявляв, що для реалізації Національного плану з енергетики та клімату та забезпечення "зеленого переходу" економіки Україні в найближчі 10 років знадобиться 114 млрд євро.

Як повідомлялося, у червні уряд схвалив Національний план з енергетики та клімату (НПЕК) на період до 2030 року.

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По головам МСЕК можна пройтися
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08.11.2024 15:52 Відповісти
Який клімат?? Ви зовсіс там охеріли? Що б мокшам було комфортно в Дніпрі купатись?
Всі гроші на ОБОРОНУ!
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08.11.2024 16:09 Відповісти
МСЕК, судьи-пенсионеры; прокуроры-инвалиды; депутаты всех мастей от бубновых до трефовых; слепая таможня и т д.
Соберете легко в 2 раза больше и еще на миллион дронов останется.
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08.11.2024 16:20 Відповісти
а що з кліматом не так? для чого йому наші гроші?
Україна на клімат не впливає.
тут майже немає економічної активності.

спочатку треба мати економіку, а потім, якщо є зайві гроші, боріться з кліматом як ДонКіхоти
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08.11.2024 16:36 Відповісти

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