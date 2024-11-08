Для виконання національного плану з енергетики та клімату треба знайти $40 мільярдів

Для реалізації цілей Національного плану з енергетики та клімату Україні необхідно понад $40 млрд інвестицій до 2030 року.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.

Національний план із енергетики та клімату до 2030 року є дорожньою картою, яка об'єднує всі кліматичні та енергетичні політики. Він спрямований на системну трансформацію української економіки та є важливою частиною євроінтеграційного процесу.

Зокрема, завдяки реалізації Національного плану з енергетики та клімату Україна прагне:

скоротити викиди парникових газів на 65% порівняно з рівнем 1990 року;

досягти 27% частки відновлюваних джерел енергії у загальному кінцевому енергоспоживанні;

поглибити диверсифікацію джерел і шляхів постачання енергоресурсів – не більше 30% від одного постачальника.

"За нашими попередніми оцінками, для реалізації цілей НПЕК потрібні значні інвестиції – понад $40 млрд лише до 2030 року. На реалізацію плану ми маємо залучити приватні та публічні фінансові ресурси. І наша співпраця з міжнародними партнерами може стати ключовою в реалізації конкретних програм з підтримки декорбанізації України. У нас є перелік інструментів для організації прозорого та скоординованого залучення інвестицій", – прокоментував перший заступник міністра економіки Олексій Соболев.

Раніше Соболев заявляв, що для реалізації Національного плану з енергетики та клімату та забезпечення "зеленого переходу" економіки Україні в найближчі 10 років знадобиться 114 млрд євро.

Як повідомлялося, у червні уряд схвалив Національний план з енергетики та клімату (НПЕК) на період до 2030 року.