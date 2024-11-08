Фонд держмайна продав одеського виробника протезів за 53 мільйони

Фонд державного майна 8 листопада провів аукціон із приватизації єдиного майнового комплексу Одеського експериментального протезно-ортопедичного підприємства.

За даними Prozorro.Продажі, переможцем торгів стало ТОВ "Альфа Біонік" з Миколаєва, передає liga.net.

Загалом за актив змагалися два учасники. Переможець аукціону запропонував за одеський завод 53,5 млн грн, стартова ціна становила 46,37 млн грн. Ставка конкурента – ТОВ "Сіті-Трейд-Дніпро" – була на 500 тис. грн нижчою.

ТОВ "Альфа-Біонік" працює з 2020 року, зареєстроване у Миколаєві. Кінцеві бенефіціари – громадянка Грузії Мадлена Вардеросян та громадянин України Денис Фідченко (Одеса).

Компанія виготовляє протези верхніх та нижніх кінцівок, ортези на верхні, нижні кінцівки та тулуб, взуття ортопедичне, крісла колісні середньоактивні та з електроприводом тощо.

У травні "Альфа-Біонік" хотіло придбати протезно-ортопедичне підприємство у Миколаєві, але не перемогло на торгах.

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Нагадаємо, Одеське експериментальне протезно-ортопедичне підприємство має 77-річний досвід роботи та з асортиментом продукції, що нараховує більше 100 найменувань виробів власного виробництва. Йдеться не лише про комплектуючі та матеріали для індивідуального протезування, але і широкий вибір ортезів, бандажів, ортопедичного взуття, а також різні матеріали для виробництва ортопедичних виробів, текстиль тощо.

До складу ЄМК входять 32 одиниці нерухомого майна та інфраструктури в Одесі площею 5 528,6 кв.м. Також на балансі підприємства знаходиться сім одиниць транспортних засобів та 628 одиниць рухомого майна.

Згідно з умовами продажу, покупець одеського підприємства зобов'язаний зберегти його основний профіль діяльності протягом 10 років, не допустити звільнення працівників та погасити борги підприємства протягом шести місяців.

Як повідомлялося, у лютому 2024 року Фонд державного майна вже продав майновий комплекс Київського експериментального протезно-ортопедичного підприємства компанії власника супермаркету "Велика кишеня" бізнесмена Романа Луніна за 165 мільйонів гривень.

У жовтні 2023 року Фонд держмайна продав першого державного виробника протезів – Хмельницьке державне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство за 32 млн грн (без ПДВ). Його придбанням цікавилося Товариство Червоного Хреста України, але приватна компанія запропонувала вищу ціну.