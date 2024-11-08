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Гривня зміцнюється: Нацбанк встановив офіційний курс долара на понеділок

деньги

Наприкінці робочого тижня курс гривні зміцнився щодо долара США та євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на понеділок, 11 листопада, на рівні 41,2982 грн/$, порівняно із 41,3589 грн/$ у п'ятницю. 22 липня він опускався до історичного мінімуму на рівні 41,4912 грн/$.

Водночас курс гривні до євро зміцнився на 8 копійок – до 44,4864 грн за євро. 19 вересня він оновив історичний мінімум, опустившись до 46,2396 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2245) гривня (1592) курс (1551) НБУ (9407) обмін валюти (751)


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це із за Трампа
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08.11.2024 17:15 Відповісти
Чесно,краще б гривня зміцнилась не відносно долара і євро,а відносно бульби і капусти,які на лвівському Шуварі вже по двадцять п"ять і тридцять відповідно...Але капуста виявилась покрєпчє євро...
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08.11.2024 17:38 Відповісти
Нужно погосить долгосрочный заем взятый год назад. Для этого на один день гривню укрепляют. После чего будет резкий обвал гривны.
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08.11.2024 18:00 Відповісти

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