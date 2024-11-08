Зеленський обрав нових керівників для двох областей: Кабмін погодив кандидатури

Кабінет Міністрів погодив призначення нових очільників Волинської та Закарпатської обласних державних адміністрацій (ОДА).

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 8 листопада, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Зокрема, рішенням уряду погоджено звільнення Юрія Погуляйка з посади голови Волинської ОДА та призначення на цю посаду Івана Рудницького. З травня 2024 року Рудницький очолює головне управління СБУ у Волинській області, до цього він керував СБУ у Полтавській (з липня 2022 року) та Закарпатській (з липня 2019 року) областях.

Крім того, Кабмін погодив призначення головою Закарпатської ОДА Мирослава Білецького. Зараз він виконує обов'язки керівника ОДА, з 2021 року обіймає посаду першого заступника її голови.

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Як повідомлялося, 8 вересня президент Володимир Зеленський призначив ексочільника Закарпатської ОВА Віктора Микиту заступником керівника Офісу президента. Він очолював Закарпатську область з 2021 року.