Кабмін дозволив "Лісам України" збільшити закупівлі за рахунок зменшення відрахувань до держбюджету

Кабінет Міністрів дозволив держпідприємствам із сфери управління Держлісагентства зменшити перерахування чистого прибутку до державного бюджету.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 8 листопада, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Відповідні зміни внесено до Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями.

"Установлено, що з 1 січня 2025 до 31 грудня 2027 року частина чистого прибутку (доходу), що відраховується державними спеціалізованими господарськими, лісогосподарськими, лісозахисними, іншими підприємствами, які належать до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів, до державного бюджету, визначається у розмірі 50% за умови спрямування ними 30% чистого прибутку (доходу) від своєї діяльності на придбання необоротних активів, необхідних для здійснення заходів з охорони, захисту, використання та відтворення лісів", – написав Мельничук.

Він додав, що використання цих 30% чистого прибутку (доходу) підлягатиме щорічному державному фінансовому аудиту.

Зауважимо, до до сфери управління Держлісагентства входить держпідприємство "Ліси України", кілька науково-дослідних інститутів, 4 лісозахисних підприємства, кілька національних природних парків та інших підприємств.

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Як повідомлялося, на 2024 рік Кабмін встановив норматив відрахування частки прибутку на виплату дивідендів для державних підприємств і компаній на рівні 80% прибутку за 2023 рік. У держбюджеті на 2024 рік передбачені надходження від нього у розмірі понад 66 млрд грн.

Прибуток ДП "Ліси України" у 2023 році становив 2,8 млрд грн. За підсумками 2023 року сплата податків держпідприємством зросла на понад 1 млрд грн та досягла 10,5 млрд грн.